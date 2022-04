Tizenhárom héten keresztül, tizenháromszor jelent meg milliós kupon a Kelet-Magyarországban, a játékszelvényeket a megfelelő helyre kellett felragasztani, összesen öt darabot. Azok között, akik hosszú heteken át gondosan gyűjtötték a milliós szelvényeket, a napokban, közjegyző jelenlétében wellnesshétvégéket sorsoltunk ki. Az ajándékot már át is vehették hűséges előfizetőink.





– Több mint húsz éve vagyunk a Kelet-Magyarország előfizetői. Azért szeretjük az újságot, mert az egész megyéről kapunk híreket és tájékoztatást, mindig tudhatjuk, hogy mikor, mi történik a térségben – mondta előfizetőnk, a nyíregyházi Nagyné Kajdi Andrea, amikor jelképesen átvehette nyereményét szerkesztőségünkben. – A család kedvence a programrovat, mert ebből megtudjuk, hogy mikor vannak a különböző fesztiválok, hol vannak a legjobb rendezvények, különösen nyáron kapunk hasznos tippeket szabadidőnk eltöltésére. – Amikor megtudtam, hogy én is nyertem, alig akartam elhinni! Az egész család nagyon örül most. Már régóta terveztünk egy kirándulást a Mátrába, mert az országnak ennek a részén még nem jártunk, azt gondoltuk a férjemmel és a lányommal, hogy idén nyáron végre elmegyünk oda. Ezért különösen boldogok vagyunk, hogy pont Mátraházára utazhatunk a nyeremény wellnesshétvégénkkel – jegyezte meg Nagyné Kajdi Andrea.





A végéről jut az elejére



– Körülbelül harminc éve vagyok előfizető. Digitális újságunk is van, így a fiamék is el tudják olvasni. Nagyon szeretem a megyei napilapot, mindennap végigolvasom, van amikor kétszer is – mesélte az Újfehértón élő Marján István, aki szintén egy wellnesshétvégével lett gazdagabb milliós játékunk jóvoltából.

– Az utolsó oldallal kezdem, elolvasom a horoszkópot és a viccet, utána nézem meg a nagyobb cikkeket. Szeretek olvasni a politikai témákról, illetve az autós rovatot is átböngészem, annak ellenére, hogy nincs is jogosítványom.

– Jó érzés volt nyerni, hiszen az ajándék mindig jólesik az embernek. Nem ez az első alkalom, hogy örülhetünk, hiszen néhány évvel ezelőtt egy keletes játékon cirkuszjegyet vehettünk át. Szeretjük a Mátrát, sokszor voltunk már a környéken, hétéves koromig Miskolcon, Lillafüreden éltem, így nagyon szeretem az erdőt és a természetet.





A színes magazinokat is kedveli



A kálmánházi Horváth Katalin szintén hétfőn vette át nyereményét szerkesztőségünkben. Mint elmesélte, az édesanyja vágta ki a szelvényeket, és jelezte a családnak, ha nyernek valamit, Katalinéké lesz az ajándék. A család 4 éve fizetett elő a Kelet-Magyarországra, kedvelik a lapot. Saját vállalkozást vezetnek, ami rengeteg idejüket veszi igénybe, így nem a reggeli kávé mellett olvasnak újságot, hanem amikor kizökkennek a zsúfolt napból.

– A nagyi kedvéért a napilaphoz járó színes magazinokat is megrendeltük, és látjuk azt is: rendszeresen, sokféle ajándékkal köszönik meg az olvasók hűségét. Mi még nem nyertünk soha semmit, így örülünk az utazási lehetőségnek. A mátraházi hétvégét a párommal fogom eltölteni. A környékről csak jót hallottunk, bizonyára mi sem fogunk csalódni benne, ha jó idő lesz, a térség természeti adottságait is kihasználjuk, és teszünk egy nagy kört a környéken – tette hozzá ­Katalin.

Borítókép: A nyertesek | Fotó: Dodó Ferenc