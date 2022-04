Kislány, nagylány, anyák,mamák friss virágot kapnak, fiúk, férjek üzenete van e kis virágban, azt üzenik, hogy a nőket mindegyik imádja!

„Ébredj fel melengető Nap, teríts be a Földet,/ ezen a szép napon te is köszöntsd fel a Nőket!/ Köszöntsd Őket minden tájon, szerte az egész világon./ Hisz nők nélkül nem lehetne élet, nem nőne virág,/ nem szólna pacsirtaének!/ Nők nélkül nem lenne értelme a világnak,/ fű, fa, virág mind-mind kiszárad!/ A férfinak nem lenne kit szeretni,/ nem lenne a munkából kihez hazamenni!/ Kivel zsörtölődne a férfi, ha rossz a kedve?/ Kihez bújna oda simogatást, szeretetet, szerelmet keresve?/ Kinek suttogná vágytól reménykedve?/ Tied vagyok, enyém vagy, Kedvesem, szeretlek!/ Hát ezért kérlek drága napfény,/ ragyogd be a Földet!/ Simogasd meleg sugaraddal a Földön a Nőket!”

- KELEMEN MIHÁLYNÉ -