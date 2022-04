23:47 - Lázár János győzött Márki-Zay ellen a körzetében (videó)



Ma Hódmezővásárhelyen az alázat és a munka nyert a gyűlölettel a pusztítással szemben.

23:44 - 85,96 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

85,96 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,71 százalék, ellenzéki összefogás: 34,41 százalék, Mi Hazánk: 6,31 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 90,81 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 56 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata: 1 mandátum.

23:31 - Dr. Vinnai Győző eredményvárója

23:06 - 74,52 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

74,52 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,45 százalék, ellenzéki összefogás: 33,72 százalék, Mi Hazánk: 6,40 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 83,35 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

22:51 - Orbán Viktor: hatalmas győzelmet arattunk



Beszámolónkat Orbán Viktor miniszterelnök győzelmi beszédéről IDE KATTINTVA tudja elolvasni.

22:48 - 71,01 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

71,01 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,65 százalék, ellenzéki összefogás: 33,55 százalék, Mi Hazánk: 6,41 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 80,75 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

22:45 - 67,29 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

67,29 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,85 százalék, ellenzéki összefogás: 33,36 százalék, Mi Hazánk: 6,44 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 78,05 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

22:33 - Részeredmény érkezett a gyermekvédelmi népszavazás állásáról



A szavazatok 16,49 százalékának összeszámlálása után a gyermekvédelmi kérdésekről rendezett országos népszavazáson a szavazatok megoszlásáról közölt adatot a Nemzeti Választási Iroda.



1. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 354 013 (ez az összes választópolgár számának 29,99 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 25 429 (7,18 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 328 584 (92,82 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 120 105

2. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 350 299 (ez az összes választópolgár számának 29,68 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 13 880 (3,96 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 336 419 (96,04 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 123 819

3. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

Összes leadott szavazat: 616 013

Érvényes szavazatok száma: 349 294 (ez az összes választópolgár számának 29,59 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 15 236 (4,36 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 334 058 (95,64 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 124 824

4. kérdés: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Összes leadott szavazat: 615 876

Érvényes szavazatok száma: 348 943 (ez az összes választópolgár számának 29,57 százaléka)

- az IGEN szavazatok száma: 15 640 (4,48 százalék)

- a NEM szavazatok száma: 333 303 (95,52 százalék)

Érvénytelen szavazatok száma: 125 039



Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

22:30 - 63,21 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz

63,21 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 55,16 százalék, ellenzéki összefogás: 33,09 százalék, Mi Hazánk: 6,45 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 74,95 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

22:24 - Részeredmények

22:18 - Navracsics Tibor lehet a befutó Tapolcán

A Veszprém megyei 3. választókerületben 64,66 százalékos feldolgozottság mellett Navracsics Tibor (Fidesz-KDNP) 49,54 százalékkal (14 342 szavazattal) vezet az ellenzéki összefogás jelöltje, Rig Lajos előtt, aki 45,8 százalékon (13 259 szavazat) áll.

22:11 - ÉLŐ - Dr. Vinnai Győző sajtótájékoztatója

22:04 - 48,47 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz



48,47 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 49,46 százalék, ellenzéki összefogás: 41,94 százalék, Mi Hazánk: 8,60 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 62,40 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 133 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

22:03 - Részadatok

22:00 - Nemzetközi megfigyelő: rendben zajlottak a választások



– A jogállamiság kritériumait és a szabad titkos választások szabályait a legmesszebbmenően tiszteletben tartó választási rendszert tapasztaltunk – fogalmazott Jorge Buxadé. Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) európai parlamenti frakciójának elnökségi tagját, a spanyol jobboldali Vox politikusát a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a magyar választások apropóján szervezett eredményváró estjén a rendkívüli létszámú EBESZ-misszióról, illetve a magyar–ukrán határon szerzett tapasztalatairól is kérdezték.

https://www.szoljon.hu/orszagos-valasztas2022/2022/04/nemzetkozi-megfigyelo-rendben-zajlottak-a-valasztasok

21:58 - 43 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz



43,26 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 57,22 százalék, ellenzéki összefogás: 31,25 százalék, Mi Hazánk: 6,56 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 57,58 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

21:48 - Részeredmények

21:42 - Hódmezővásárhelyen egyértelműen Lázár János vezet

A Csongrád megyei 4. választókerületben 74,31 százalékos feldolgozottság mellett Lázár János (Fidesz-KDNP) magabiztosan, 51,5 százalékkal (20 413 szavazattal) vezet az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter előtt, aki 40,37 százalékon (16 003 szavazat) áll.

21:32 - 28 százalékos feldolgozottságnál továbbra is nagyon vezet a Fidesz

28,08 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,36 százalék, Ellenzéki Összefogás: 29,44 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 41,19 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

21:30 - Friss részeredmények

21:17 - Kétharmad közelében a Fidesz

23 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,9 százalék, Ellenzéki Összefogás: 28,89 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 34,93 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, Ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

21:08 - Eddig ilyen az állás!

20:09 Megkezdték a levélszavazatok felbontását

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor megkezdte az országgyűlési választásra és a népszavazásra hozzájuk érkezett csaknem 140 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI összesen 456 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.

Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát. Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékait, majd szétválogatják az országgyűlési választás és a népszavazás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.

Vasárnap reggelig 225 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 140 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált.

19:46 - Gulyás Gergely: egy ilyen magas választási részvétel a demokrácia győzelme

A Miniszterelnökség vezetője mindenkinek köszönetet mondott, aki élt az állampolgári jogával. Hozzátette: közel 100 ezer aktivista vett részt a kormánypártok mellett - erről bővebben itt olvashat.

https://www.beol.hu/orszagos-valasztas2022/2022/04/gulyas-gergely-egy-ilyen-magas-valasztasi-reszvetel-a-demokracia-gyozelme

19:35 - Közvélemény-kutató: a Fidesz-KDNP nyerhette a választást

Várhatóan a Fidesz–KDNP nyeri a 2022-es országgyűlési választást, a kormánypártok 121 mandátumot kapnak a Medián felmérése szerint – mondta Hann Endre, a közvéleménykutató ügyvezető igazgatója vasárnap az urnazárást követően, az RTL Klub műsorában.

https://www.szoljon.hu/orszagos-valasztas2022/2022/04/kozvelemeny-kutato-a-fidesz-kdnp-nyerhette-a-valasztast

19:25 - Több mint 271 ezren adták le a szavazatukat a megyében

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 18 óra 30 percig 271 682-en adták le a szavazataikat, amely 62,89 százalékos részvételi arányt jelent. Országosan eddig a választópolgárok 67,80 százaléka voksolt, amely 5 216 424 szavazót jelent.

19:11 - Nyolcvanhat külképviseleten befejeződött a szavazás



A Nemzeti Választási Iroda szerint 86 országban fejeződött be a voksolás, ezekben 15 548 választópolgár regisztrált a szavazásra. Az országgyűlési képviselők választásán 8303 választópolgár adta le a szavazatát (53,4 százalék), a népszavazáson pedig 8196-an szavaztak (52,7 százalék) ezeken a külképviseleteken.

19:03 - Nem vizsgálhatja a szeméttelepen talált levélszavazatok ügyét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB)

Az NVB 9:4 arányban elutasította Hadházy Ákosnak a levélszavazatok ügyében tett kifogását. Határozatában a testület arra hivatkozott, hogy a választási eljárási törvény Magyarország területére terjed ki, így az NVB hatáskör hiányában nem vizsgálhatja ismeretlenek Románia területén kifejtett tevékenységét. Az eset nyilvánosságra kerülése után az NVI feljelentést tett az ügyben.

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az NVB ülésén egy jogorvoslat elbírálása során elmondta: eddig az NVI-hez 225 ezer levélszavazat érkezett vissza, az ellenőrzés során 43 olyan borítékot találtak, amelynél a válaszborítékot a Magyar Posta biztonsági okokból, a saját szabályzatának megfelelően átlátszó borítékba csomagolta át. Hozzátette: a posta átcsomagolásait egyelőre nem bontották fel. Megvárják az összes levélszavazat beérkezését, és az összes ilyen átcsomagolt válaszborítékot külön gyűjtik és a jelölőszervezetek delegáltjaival együtt vizsgálják meg és döntik el, a sérülés mértéke hogyan befolyásolja a válaszboríték érvényességét.

19:00 - Hivatalosan befejeződött a szavazás

Vasárnap este 7 órakor hivatalosan befejeződött a szavazás az ország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 243 szavazókörben az országgyűlési választáson és a népszavazáson. Azok a szavazni akarók, akik már a sorban állnak, még leadhatják a voksukat.

Választás 2022 – Szavazás Nyíregyházán - Először szavazók

A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához.

A szavazatszámláló bizottságok először leragasztják az urnák nyílását, majd több adminisztratív feladatot is el kell végezniük, mielőtt az urnákat felbonthatnák: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát.

Csak ezek után bonthatják fel az urnákat, de addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát.

18:51 - Nem siettek, nem is maradtak otthon

Nem volt nagy tolongás, de folyamatosan érkeztek az emberek Balkány 6-os szavazókörébe, ami azért is különleges, mert meglehetősen sok, 35 fiatal volt az első szavazónak járó kitűző várományosa. Ottjártunkkor, 17 óra tájékán 11 fiatal már leadta a voksát, mondta el lapunknak Katona Ferenc bizottsági elnök. Munkatársa, Gilányi Tibor Zsolt még a kamerának is örömmel megmutatta a kitűzőt. Az 50 százalékos arányt délutánra már itt is elérték, sőt túlhaladták, és azt is megtudhattuk, hogy bár soha nem volt egyszerre nagy tömeg, de két kisebb szünetet kivéve mindig volt a teremben valaki. – Aki segítségre szorult volna, családtagokkal jött, így nekünk ezzel sem volt dolgunk. A mienk a legnagyobb szavazókör a városban, a legnagyobb érdeklődés is nálunk van, a szavazatok átszámolásának – ideértve a népszavazás íveit is – a munkájával aligha fogunk hamar végezni – tudtuk meg az elnöktől, aki harmadik alkalommal vállalt ilyen feladatot. Egyébként a választók korán reggel nem kapkodták el a dolgot, a mozgás inkább csak 8-9 órakor indult be, délután 18 óra tájban pedig még várnak egy nagyobb rohamot.

Tótszegi Józsefnét a balkányi 6-os szavazókörben szólítottuk meg. Nem csak azt vállalta, hogy a fotós kamerája elé álljon, de szívesen válaszolt is a kérdéseinkre. Mint elmondta, mindig komolyan vette a szavazást, és most sem akart távol maradni, mert azt szeretné, hogy ne legyen háború. Az idős özvegyasszony rendszeresen nézi a politikai és hírműsorokat, pontosan tudta, hova és kire akarja a voksát tenni. – Délelőtt egy kis fűrészporral még megfüstöltem a barackfáimat, hogy el ne fagyjanak az ágai, és azért is a délutánra hagytam a választási részvételem, mert egy kicsit talán már enyhült az idő, és a kedvem is nagyobb volt, hogy elinduljak – magyarázta.

A balkányi 1-es szavazókörben, a József Attila művelődési házban is hasonló fejleményekről számolt be az ottani elnök, Egri Zoltánné, mint amilyenekről másutt is hallhattunk. Egész nap minden rendben ment, nem volt semmiféle zavarkeltés, hangoskodás. Erzsikét, aki 41 éven át volt a település anyakönyvvezetője, itt szinte mindenki ismeri, sokan már úgy köszöntek be, hogy át se veszik a szavazólapokat, ha ő nincs ott. – Aki korábban is eljött szavazni, biztos most is eljön – magyarázta a kedves, mosolygós asszony, már sorolva is a számokat: náluk 735-en jogosultak szavazni, 45-en kértek mozgóurnát, és 21 átjelentkezőjük volt. Olyan különleges fülkefüggönyt pedig még sehol nem láttunk eddig, mint itt: a három fülkén a magyar trikolór három színe követte egymást szabályos sorrendben. – Még az egykori tanácselnök varratta ezeket, nekünk pedig szigorúan vigyáznunk kellett rájuk, ezért vannak itt még most is – árulta el Egri Zoltánné, majd hozzátette: hozzájuk 470 szavazó tartozik, bő 54 százalék már eljött, és már csak szállingózásra számít.

Alighogy átbeszéltük a legfontosabbakat, fiatal leány járult az úrnákhoz. Nagy Ágnes Flóra első szavazónak számítana, ha nem vett volna már részt korábban egy helyhatósági választáson. Szívesen elárulta, hogy a családja többi tagja már szavazott, de mivel szívesen alszik hétvégén kicsit tovább, a délutáni kiruccanás mellett döntött. – Nálunk a főbb vonalakat tekintve nagy az egyetértés választási kérdésekben. Én azért is fontosnak éreztem, hogy szavazzak, mert a gyerekekért akartam tenni valamit, és mint nő is fontosnak érzem, hogy szavazzak – tette még hozzá.

A Szakolyi Arany János Általános iskolában három szavazókör is helyet kapott, mi a legnagyobban jártunk. Összesen 793 szavazó tartozott ide, 427-en már voksoltak is a délután derekára. Máténé Illés Ildikó mosolyogva fogadott, de ugyanezt a mosolyt láttuk a bizottság többi tagjának arcán is. Miért is szomorkodtak volna, hiszen délután a nap még a hátukat is melengette a nyugati oldali ablakokon át. – Nálunk sem voltak holt idők, folyamatosan jöttek az emberek, jobb is volt a szavazati kedv az idén, mint négy éve. Egyszer viszont komoly sorban állás is volt, annyian érkeztek. Nálunk a reggel is serényen indult, úgy kellett első szavazót választanunk az egyszerre érkezők közül – mondta el.

18:14 - Családostól mentek szavazni, az idősebbeket az unokák kísérték el

– Tájékozódtam és követtem a napi aktualitásokat, enélkül nem tudtam volna döntést hozni, a szimpátia mellett az eszemre is hallgattam – mondta Judit voksolás után a nyíregyházi 2-es szavazókörből kilépve. A fiatal hölgy, aki kérte, hogy ne írjuk ki a teljes nevét, azt még megjegyezte: állampolgári kötelességének érezte, hogy leadja szavazatát. – Hogy jobb lesz-e az életünk, arra nem fogunk választ kapni holnap, de nem szalaszthatjuk el, hogy beleszóljunk a dolgok alakulásába – erről már egy idős hölgy beszélt, miután leadta a szavazatát ugyanebben a nyíregyházi szavazókörben. Hozzáfűzte: a gyűlölködést mindkét politikai oldalnak el kellene felejtenie!

– Nyíregyházán, a 2-es a szavazókörben 985 választópolgár szerepelt a névjegyzékben, 60 százalékuk részt vett a voksoláson 16.30-ig – mondta el Lőrinczi Ágnes, a bizottság elnöke. – Négy plusz négyen vagyunk a bizottságban, önkormányzati dolgozók és pártdelegáltak. Egész nap folyamatosan jöttek a szavazók, mindenkinél rendben találtuk az okmányokat, és mindenki ismerte a szavazás menetét, aláírták a névjegyzéket, átvették a szavazólapokat és leadták a voksukat. Azt vettük észre, hogy többen a családdal jöttek el, az idősebbeket pedig az unokák kísérték el ­ – mondta a bizottság elnöke. Azzal folytatta, hogy ez a szavazókör attól speciális, hogy este nem számolják össze az itt leadott szavazatokat. – Mi az urnazárást követően, 19 óra után csak a névjegyzéket számoljuk össze, az urnákat bevisszük a polgármesteri hivatalba és a jövő hét szombaton megyünk számolni, s a külföldről beérkezett szavazatokkal együtt összesítjük – tudtuk meg Lőrinczi Ágnestől.

17:58 - A fiataloknak is fontos az ország jövője

Szorgalmatos, Tiszalök. – A korábbi években lassan jöttek a szavazók, nem volt tömeg, de most nagyobb csoportokban jönnek az emberek, hogy leadhassák a voksukat – tájékoztatta lapunkat Csige János, Szorgalmatos 1-es választókerületének bizottsági elnöke. Hozzátette: nincs megállás, délelőtt egyfolytában jöttek az emberek, csak délután volt egy kis csend.



– A választókerületben több mint 700 szavazót tartunk számon, és az is elmondható, hogy a fiatalok is szép számban érkeznek. Pontos arányt nem tudok mondani, de a kora délutánig érkezők legalább fele 30 év körüli vagy annál fiatalabb – tudtuk meg Csige Jánostól.

– Már több mint 30 éve vagyok tag vagy elnök a választási bizottságokban, és örömmel tapasztalom, hogy most sokkal több a szavazó, mint korábban – ezt már Bársony Lászlóné, a tiszalöki 1-es választókerület bizottsági elnöke mondta el lapunknak. Arról is beszámolt, hogy közel 900-an tartoznak az 1-es körzethez, és kora délutánig a szavazók fele már voksolt.

– Még várunk egy „rohamot" délutánra, és úgy látom, az idén sokkal nagyobb lesz a részvétel, mint korábban. Az idősebbek valóban kötelességnek érzik a szavazást, a fiataloknál kicsit más a helyzet, de őket sem hagyja hidegen az országunk jövője – hangsúlyozta Bársony Lászlóné.

17:49 - Több mint negyedmillióan szavaztak eddig megyénkben!

Megyénkben 17 óráig 251 831-an adták le a szavazataikat, amely 58,29 százalékos részvételi arányt jelent. Országosan eddig a választópolgárok 62,92 százaléka voksolt, amely 4 840 928 szavazót jelent.

17:03 - Lili először szavazott

Lili 18 és fél éves, ő is mint sok társa először választott országgyűlési képviselőt. Ennek emlékére egy kitűzőt is kapott.

16:35 - Szavazás jó hangulatban

Nagykálló. Két urna és három szavazófülke fogadta a polgárokat vasárnap délután Nagykállóban, a hetes szavazókörben. Amikor 14 óra körül odaértünk, már legalább két tucatnyian készülődtek, hogy leadhassák a voksaikat. Senki sem türelmetlenkedett, mindenki nyugodtan várakozott, láthatóan jó hangulatban folyt a szavazás.