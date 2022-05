Nem mindennapi vendéget köszönthettek szombaton Tuzséron A Lónyayak letűnt világa című kiállítás megnyitóünnepségének szervezői és szónokai, ugyanis a rendezvényre ellátogatott gróf Lónyay Menyhért szépunokája, dr. Jankovich-Bésán Dénes is a feleségével.



Rokonság anyai ágon



A tárlat megtekintése után készségesen állt szerkesztőségünk rendelkezésére. Először arra voltunk kíváncsiak, hogyan fogadta a család, hogy a Tuzsér Községért Közalapítvány megszervezte gróf Lónyay Menyhért miniszterelnök születésének kétszázadik évfordulója alkalmából a Lónyay 200 Emlékévet.



– Nem tagadom, meghatódtam mindazok miatt, amiket láttam, s tapasztaltam Tuzsé- ron. Ahhoz vagyunk ugyanis hozzászokva, hogy a legtöbb esetben az arisztokrata családokat és a leszármazottaikat figyelembe sem veszik, éppen ezért – nem gondolom, hogy egyedülálló, de – kiemelkedő az a jelenség, amivel itt, Tuzséron szembesültem, s nagyon örülök neki – válaszolta a régészként dolgozó dr. Jankovich-Bésán Dénes.



– Bármennyire furcsának tűnhet, korábban még sohasem voltam ezen a településen. Ennek az a magyarázata, hogy anyai ágon vagyok a leszármazottja gróf Lónyay Menyhértnek: Jankovich-Bésán József (1896–1972), 1921. június 15-én Budapesten vette el gróf nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay Mária Antóniát. Most az apai, a Jankovich ősök felkutatásával és azok történetével foglalkozom. Dédapám Kisbózsván lakott régen, a nagyanyám is ott nevelkedett, abban a községben már többször jártam, tegnap is felkerestem, de Tuzséron még sohasem voltam. Voltam már Lónyán is, valamint a határ másik oldalán Bátyúban is, ugyanis a nagymamám ott született. Szintén pénteken voltam Deregnyőn is, a Lónyay család egykori felvidéki birtokán, de a kárpátaljai Beregsomra még nem jutottam el – mondta dr. Jankovich-Bésán Dénes.



Szívesen és boldogan



– Fantasztikus, ami Tuzséron történik, s mint Klicsu Ferenc alpolgármestertől, a Tuzsér Községért Közalapítvány elnökétől hallhattuk, a gyűjtött anyag még nem végleges, egy komoly családtörténeti gyűjteményt, adatbázist szeretne létrehozni.



Várható, hogy visszajön még Tuzsérra? – kérdeztük a Budapesten élő szépunokától.



– Természetesen, ám ezek után meg még inkább szívesen és boldogan jövök, hiszen a családunk ápolja a Lónyayak emlékét. A legismertebb közülük gróf Lónyay Menyhért miniszterelnök volt, hiszen a legnagyobb rangot ő érte el pályafutása során, minden családtag büszke rá.