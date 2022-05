– Nagyon fontossá vált ez a beruházás, jobb lett volna, ha már 2010 előtt megvalósul, de végül ránk maradt ez a szép feladat, amit több ütemben oldottunk meg – mondta el a sajtónak dr. Kovács Ferenc a sajtótájékoztatón. – Legutóbb a kosárlabdapálya átadóján jártunk itt, azelőtt pedig a játszótér és a szabadtéri kondipark készült el. Elvégeztük a parkosítást, és az utolsó elem most valósul meg, ez pedig nem más, mint a járdák rendbetétele. Erre is nyertünk pályázati forrást, amely a költségek ötven százalékát fedezi. Nyíregyházi kivitelező végzi a munkát, és bár a határidő a jövő héten lejár, de úgy tudom, minden elkészül határidőre, így lesz egy szép járdánk. Nagyon sokan élnek itt, sok a gyerek és az idős, régi tervünk volt ez itt az emeletes házak között, és most végre meg is tudjuk valósítani. Ezzel a mozzanattal már teljes körűen lezárható a parkosítás is, rendbe hozzuk a tér minden négyzetméterét az itt élők örömére – foglalta össze a városvezető a legfontosabbakat.

– Picit visszatekintve azzal kezdeném, hogy a városvezetés nagyon nagy hangsúlyt fektet a közösségi terek, játszóterek, járdák utak megújítására. Ennek az elgondolásnak és elképzelésnek 2014-től már kézzelfogható jelei is voltak – mindezt már Halkóné dr. Rudolf Éva tette hozzá az elhangzottakhoz. – Ha visszatekintünk az időben, és megnézzük, hogy milyen fejlesztések történtek – Csaló köz felújítása, 2014-ben elkészült a kerékpárút a Korányi Frigyes utcán, majd később teljesen sikerült felújítani a Kosbor utcát – akkor láthatjuk, hogyan váltottuk az elképzeléseket tettekre. Ennek a térnek 2018-tól kezdődött el a rekonstrukciója: új játszótéri elemek kerültek ide, a növényzet is teljesen megújult, földet cseréltünk, a régi cserjék helyére újakat tettünk, lett öntözőrendszer és új padokat raktunk ki. Később megépült a Kneipp-park, ebben az évben a kosárligetet is átadtuk, most pedig ennek a játszótérnek a teljes környezete válik befejezetté. Azt szoktam mondani, hogy az itteni több mint játszótér, ez inkább már közösségi tér. Itt nem csak a gyerekek időznek, hanem sokkal szélesebb rétegeket szolgál ki azzal, hogy körben teljesen megújul a járda. Megérett már erre, akik itt közlekednek, tudják, hogy a platánsor gyökerei is felnyomták imitt-amott, illetve az első között épültek ezek a szakaszok a városban, muszáj volt elvégezni a rekonstrukcióját – magyarázta a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke.

A felújítás során a repedezett, töredezett járdaburkolatot és szegélyeket teljesen, azaz 659 méter hosszan elbontották, és úgy raknak a helyükbe 2160 négyzetméteren újakat, hogy megtartják a járdák eddig megszokott geometriáját. Melléjük mindkét oldalon kerti szegélysor kerül. A sajtótájékoztatóra a homokos kavicsréteg már szinte teljes egészében az újonnan lerakott szegélykövek közé került, az úgynevezett CKT betonréteg elhelyezése, és az aszfaltozás az előttünk álló hét feladata lesz. Ha minden elkészül, a lakosság életminősége nagyban javulni fog, ezáltal a környéken kínált szolgáltatások is kényelmesen elérhetővé válnak.