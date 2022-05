Ha az élet citrommal kínál, csinálj belőle limonádét! – szól Dale Carnegie amerikai író gyakran idézett tanácsa. Ha pedig Lime-ot ad, menj vele egy kört! – tehetik hozzá néhány napja már a nyíregyháziak is, ugyanis ez a neve annak a többek között elektromos rollereket üzemeltető cégnek, melynek szolgáltatása 2019 óta hazánkban is elérhető.

Budapest és az ország több nagyvárosa után a megyeszékhelyen élők is bérelhetnek e-rollert, ha gyorsan, környezetbarát módon szeretnének eljutni valahová. Nyíregyháza 84 pontján összesen 250 eszköz áll a városlakók rendelkezésére. Arról, hogy kik, milyen feltételekkel és hogyan vehetik igénybe az újdonságnak számító, de máris rendkívül népszerű szolgáltatást, Irmai Krisztiánnal beszélgettünk.

Csak 18 éven felülieknek

– Gyakorlatilag bárki, aki elmúlt 18 éves, letölti a Google Playről vagy az Apple Store-ból letölthető Lime alkalmazást, a bankkártyája regisztrálása után használhatja a rollereket – foglalta össze elöljáróban a Lime Technology Kft. ügyvezető-helyettese.

Az applikáció térképén láthatjuk a hozzánk legközelebbi szabad eszközöket, rákoppintva kiválaszthatjuk és tíz percig ingyenesen lefoglalhatjuk, míg odaérünk. A roller QR-kódjának beolvasása után indulhatunk is. Fizetni a fuvar végén, szintén az appon keresztül lehet, a parkolásra azonban érdemes odafigyelni.

– Az alkalmazásban jelölt kék zónán belül csak a „P” betűvel jelzett virtuális parkolópontokon lehet letenni a rollereket, ezen a zónán kívül pedig gyakorlatilag bárhol. Fontos, hogy a közlekedés többi szereplőjét nem zavarva csak úgy parkoljanak az eszközzel, hogy legalább 1,5 métert szabadon hagynak a járókelőknek. Ha kevésbé frekventált helyen teszik le, munkatársunk begyűjti, ha kell, feltölti és átviszi egy forgalmasabb pontra. Elektromos hajtásúak, így természetesen lemerülhetnek – tette hozzá érdeklődésünkre Irmai Krisztián –, előtte azonban a felhasználó üzenetet kap az applikációban, hogy az útja hamarosan véget ér alacsony töltöttségi szint miatt. Ekkor az eszközön lévő utolsó csík villogni kezd, és teljesítménye is csökken. Körülbelül 300–500 méter tehető még meg így, utána meg fog állni a roller.

Kérdésünkre, hogy milyen közlekedési szabályokat kell betartaniuk a bérlőknek, az ügyvezető-helyettes elmondta: az elektromos rollerekre egyelőre nem tér ki a KRESZ, sport­eszköznek minősülnek.

– Mindig azt mondjuk, hogy úgy használják, mintha kerékpár lenne, azaz a biciklisávban közlekedjenek ott, ahol ez lehetséges.

Baleset, rongálás

Sokakat foglalkoztathat, hogy mi történik akkor, ha valaki balesetet szenved vagy okoz rollerezés közben.

– Minden utasunkra kiterjed a biztosításunk, ha a vizsgálat során kiderül, hogy harmadik fél okozta a balesetet. Ha viszont bebizonyosodik, hogy a rolleres a hibás, őt terheli a felelősség, pont úgy, mint az autókölcsönzésnél.

Érthetetlen ugyan az oka, de még mindig akadnak, akik abban lelik örömüket, ha tönkre tehetik azt, ami másoknak hasznos, fontos.

– Minden technológia rendelkezésünkre áll, hogy be tudjuk mérni az eszközöket, azt viszont, hogy ki, mikor és hol rongálta meg azokat, csak a rendőrség segítségével tudhatjuk meg. Szerencsére más városokban is nagyon jó a kapcsolatunk a hatósággal, többször segítettek megoldani ilyen eseteket.

Remek alternatíva

S hogy kiknek ajánlják az e-rollerezést?

– Szerintem ez a szolgáltatás mindenkinek szól. Nemcsak azoknak, akik környezettudatosabban szeretnének közlekedni, hanem azoknak is, akik jobban szeretnek egyedül utazni, lekésték a csatlakozást, de ott is hasznos, ahol nincs éjszakai közlekedés. S bár annak, aki még nem próbálta, nehéznek tűnhet, elárulom: könnyebb, mint a biciklizés.



Ittasan e-rollert sem szabad vezetni



A Legfőbb Ügyészség a napokban tett közzé egy videót, melyben dr. Sticz Tamás, a Győri Járási Ügyészség ügyésze elmondja: akik úgy gondolják, hogy egy esti baráti sörözésre taxi vagy autó helyett elektromos rollerrel érkeznek, jobb ha tudják, ittasan ezeket az eszközöket sem szabad vezetni.

– A jogszabályok úgy fogalmaznak, hogy alkoholos befolyásoltság alatt álló személy nem vehet részt a közúti közlekedésben. Amennyiben nem gépi meghajtású járműről, például kerékpárról van szó, úgy szabálysértésnek minősülhet, ha ittasan vezetik. Ilyenkor a kulcs a biztonságos vezetésre képes állapot. Ha gépi meghajtású járműről beszélünk, akkor már bűncselekményt követ el, aki ittasan vezeti – ismerteti dr. Sticz Tamás, s hozzáteszi: ez a kerékpárútra is vonatkozik.

– Nehezíti az esetek megítélését, hogy az új elektromos meghajtású eszközökről jelenleg még nem készült átfogó szabályozás. Az ügyészség igyekszik olyan jog­gyakorlatot kialakítani, ami iránymutatásként szolgál.

A Győri Járási Ügyészség ügyésze továbbá úgy fogalmaz: a büntetőjog szigor, ha valakit elítélnek ittas vezetésért, azt el kell tiltani a járművezetéstől, sőt akár a közúti járművek vezetésétől is.



Borítókép: Kocsis Dániel Budapesten rendszeresen bérelt e-rollert, így amikor megjelent Nyíregyházán, nem volt kérdés, igénybe fogja-e venni a szolgáltatást | Fotó: Sipeki Péter