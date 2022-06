Mint ahogy arról beszámoltunk, az elmúlt két napban három megyénkbeli településen lépett fel a Kossuth-díjas előadóművész, Berecz András: Máriapócson, Biriben és Gávavencsellőn hallhatták az érdeklődők a népszerű mesemondót. Az előadások jótékony célokat szolgálnak, a kárpátaljai menekülteket segítik. Az ötlet és a szervezés a Magyar Népmeséért Alapítványt dicséri: az elnök, Cservenák László régóta jó kapcsolatot ápol Berecz Andrással, aki az alapítvány egyik alapítója.

– A magyar népmese napjára szerveztem programokat a nyíregyházi vasutas művelődési házba, akkor kerültünk jó viszonyba, a szervezet létrehozásának ötletét is támogatta – mesélte lapunknak Cservenák László, és hozzátette: a legfontosabb céljuknak a népmese népszerűsítését tartják, de a háborús helyzetben új feladuk is lett: a Kárpátaljáról menekülők helyzetének javítása.

– Szerettük volna támogatni a menekülteket, és tudtuk, hogy ebben a mesék is segíthetnek, Berecz András pedig igent mondott a felkérésünkre. Nem kért pénzt a fellépésekért, ahogy a nézőknek sem kellett fizetniük: rájuk bíztuk, ki mennyivel tud hozzájárulni e közös ügyhöz. Máriapócs, Biri és Gávavencsellő is befogadta a háború elől menekülőket, ezért ezeken a településeken szerveztük meg az előadásokat – mondta el Cservenák László.

Alig várta, hogy segíthessen

Mint azt lapunknak elmondta, Berecz András jó ideje gondolkodott azon, hogyan segíthetne a menekülteknek; csak a kínálkozó alkalomra várt, s amikor elérkezett, azonnal igent mondott a felkérésre.

– Nagyon megérintett a határ túloldalán dúló háború, alig vártam, hogy valami hasznomat vegyék, éppen ezért rendkívül hálás vagyok azoknak, akik megszervezték a jótékonysági esteket, mert egyedül képtelen lettem volna rá. Fogalmam sincs, miként menjek oda, ahol kétségek, fájdalmak közt élnek és őrlődnek hetek-hónapok óta azok, akik kénytelenek voltak a hazájukat hátrahagyva menekülni, hogy most mindenki figyeljen rám, mert mondok néhány vigasztaló mesét. Borzasztó nehéz lenne… Köszönettel tartozom Cservenák Lacinak és Berecz Jánosnak, Gávavencsellő polgármesterének, hogy levették a vállamról ezt a terhet. Természetesen a saját önző szempontjaimat is figyelembe vettem – tette hozzá mosolyogva a Kossuth-díjas mesemondó –, ugyanis mindig feltölt, ha jó emberekkel találkozom, akik hozzám hasonlóan szeretik a szépet és akarják a békét. Ráadásul végre elmondhatom másnak is, amit naphosszat magamban motyogok – nevetett jóízűen Berecz András, aki azt is elárulta, hogy nem készül előre az előadásaira: színpadra lép, körbenéz és már mesél is.

Új barátok

– A rendszerváltás után a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség támogatásával bejártam a környező falvakat. Életem nagy élménye volt, közben Nagyszőlősön laktam, onnan mentünk a magyarlakta településekre, mondtam a mesét, énekeltem, a szervezet pedig arra biztatta az embereket, hogy fogjanak össze a kultúrájuk megtartásáért. Sok kedves ismerősöm, kollégám akad onnan, és talán most új barátokat is sikerül szerezni.