Huszonnégy órás versennyel emlékeznek július 2-án 9 órától a Leveleki-víztározónál ifj. Máté Mihályra, a fiatalon elhunyt kiemelkedő horgászra és sportemberre.

A megmérettetésen napijegy megvásárlásával lehet részt venni. Az első öt helyezett egy-egy díszes kupát kap, és a győztes pedig hazaviheti majd egy esztendőre a vándorserleget is.

Emléklap, különdíj

Minden versenyző kap továbbá egy-egy emléklapot, a legnagyobb halat kifogó számára pedig még díszes különdíj is jár. A résztvevők száma évről évre növekszik, de ezen a baráti találkozón másodlagos az eredmény, itt mindig a megemlékezésé a főszerep.

Gyülekező, reggelivel

Az emlékverseny szervezői az idén is szeretettel várnak mindenkit, barátot, ismerőst, horgásztársat erre az eseményre. Jelentkezni a helyszínen is lehet, a gyülekező – reggelivel egybekötve – 7-8 óra között lesz a Sirály presszónál.

Előzetesen regisztrálni lehet, illetve további információk kérhetők a 06-30/908-9567-es telefonszámon, valamint a horgásztalálkozó részleteiről a Leveleki Horgászparadicsom közösségi oldalán is olvashatnak az érdeklődők.

