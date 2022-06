A felmérések szerint az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók közel fele küzd enyhébb vagy súlyosabb depressziós, illetve kiégéses tünetekkel.

Meg kell őket becsülnünk

– Meg kell óvnunk őket, hiszen ezek a szakdolgozók azok, akik vállukra veszik a terhet, amely a betegek, elesettek kezelésével, ápolásával és gondozásával jár. Minél jobban érzik magukat munkájukban, minél több megbecsülést kapnak, annál motiváltabbak lesznek, ami természetesen kihat a teljes egészségügyi és szociális szférára. Július elsején országosan ünnepeljük a magyar egészségügy napját és emlékezünk meg Semmelweis Ignácról. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. és az Élet Forrása Egyesület összefogásának köszönhetően a dolgozók családjukkal együtt tölthetnek el egy pihentető napot az Aquarius Élményfürdőben – tudatta lapunkkal Kiss Hedvig. A civil szervezet elnöke kifejtette: a szabadidős programra közel négyezren jelentkeztek a megyéből. Az egyesület támogatói nyereményjátékkal is készülnek, valamint kedvezményes kuponokkal is meglepték a családokat, megkönnyítve számukra az iskolakezdést.

Hallatták a hangjukat

– A családi nap híre gyorsan terjedt a megyei szakdolgozók körében, és olyan helyekre is elért, ahol eddig még nem hallottak az Élet Forrása Egyesületről. Jó érzés, hogy hozzájuk is elért a hangunk, s most már ők is tudják: velük és értük vagyunk.