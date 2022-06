Örömmel fogadjuk a születésnapi ajándékokat, de bizony arra is van példa, hogy olykor mi magunkat lepjük meg az évforduló alkalmából egy olyan tárggyal, amire már nagyon vágytunk. Ilyen születésnapi meglepetésnek tekinthető az a raktárépület is, amit az idén húsz esztendős demecseri Vitifruct Kft. telephelyén avattak fel pénteken ünnepség keretében. „A Vitifruct Kft. üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések” című projekt záróünnepségén a vendégeket Vitális István ügyvezető igazgató köszöntötte, majd felvázolta azt a hosszú utat, ami idáig elvezetett. A rendszerváltás után nem sokkal, 1992-ben a feleségével elindították a zöldség-gyümölcs felvásárlással foglalkozó vállalkozásukat. A városháza mögött lévő faházban kezdték, majd megvásárolták az egykori téesztelep egy részét, ahol csarnokot építettek, hűtőtermeket alakítottak ki, s a felvásárlási kört kibővítették ipari és étkezési almával is. Az étkezési almát csomagolni is kellett, szükség volt egy válogatógépsorra is. Lépésről lépésre fejlesztettek, s a 2002-ben alapított Vitifruct Kft. Szlovákia legnagyobb almaexportőrévé vát. A szomszédos északi ország mellett Olaszországba, Egyiptomba, Líbiába, az Egyesült Arab Emírségekbe is szállítanak termékeket.