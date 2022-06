– Ez az a nap, amikor ráirányíthatjuk a figyelmet a köztisztviselőkre, s arra a munkára, amit nap mint nap végeznek. Ilyenkor beszélnek rólunk, foglalkoznak velünk és bevalljuk, nekünk is jólesik az elismerés – ezzel kezdte köszöntőjét dr. Éliás Tünde, a Magyar Közigazgatási Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagozatának elnöke csütörtökön a megyeháza nagytermében, ahol a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából elismeréseket adtak át, s ahol a köz szolgálatának jelentőségéről is szó esett.

– Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk – Márai Sándort idézte Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke, aki úgy fogalmazott: a köztisztviselők nemes, ám fárasztó munkáját csak kitartással, szakmailag jól felkészülten lehet jól végezni, akik pedig a megyénkben dolgoznak, mindkettőnek birtokában vannak. – Köszönet jár azért, hogy ezt a sokszor dicsérethiányos hivatást eredményesen végzik, annak ellenére, hogy az utóbbi években számos külső tényező nehezítette a munkájukat. Márai írta ezt is: „Egyetlen elégtétel, igen, egyetlen kielégülés az életben: elvégezni azt a csendes, mellékes, de szakszerűen megmívelt munkát, amelyre hajlamaid és képességeid kijelöltek, nem menekülni e munka elől a hiú „szerep"-be, beérni azzal a megnyugvással, hogy munkád a lehetőségig pontos volt, s talán használt is az embereknek. Ez a legtöbb, amit az élet adhat” – aki ennek szellemében dolgozik, biztosan megtalálja a sikereket a munkájában is – tette hozzá az alelnök.

Román István megyei kormánymegbízott arról beszélt, milyen a jó közigazgatás, és milyen jó közszolga.

– Az egyik legfontosabb jellemző a szaktudás, ami tartást, tekintélyt és magabiztosságot ad az embernek, és amire a folyamatosan változó körülmények miatt különösen nagy szükség van. Egyre több a kihívás: a koronavírus-járvány, majd az Ukrajnában dúló háború is nagyon sok pluszfeladatot rótt a kollégáinkra, s úgy tűnik, hogy az elkövetkező évek sem lesznek könnyebbek. Büszke vagyok a megyében dolgozó köztisztviselőkre, hiszen a legnehezebb időkben is kiválóan teljesítettek, noha olyan feladatokat is el kellett látniuk, amilyenekkel korábban nem találkoztak. Február vége óta a menekülthelyzet kezelésében is helyt kell állniuk, a háború okozta problémák pedig rendészeti és humanitárius feladatokat is adtak, adnak a megyében élőknek. A határ menti települések önkormányzatai erőn felül teljesítettek, hiszen az első perctől segítik a menekülteket: megmutatták, hogyan kell és hogyan érdemes ilyen nehéz körülmények között cselekedni. Ebben a helyzetben még inkább világossá vált, hogy a közszolgálati tisztségviselők csak akkor tudják jól végezni a feladataikat, ha kiváló megoldó- és alkalmazkodóképességgel rendelkeznek, s ha proaktívak – azaz ha igazi supermanek és superwomanek. A munkájukat nagyban megkönnyítik a technológia vívmányai, amelyek valóban komoly segítséget jelentenek, ám amelyek soha sem válthatják ki az embert: a személyes kapcsolatokra mindig nagy szükség volt, és ez a jövőben is így lesz. Köztisztviselőinknek sokat köszönhetünk, hiszen azzal, hogy a munkájukat ilyen magas színvonalon végzik, hozzájárulnak az ország stabilitásához, s ahhoz, hogy az elmúlt években is meg tudtunk felelni a kihívásoknak – tette hozzá a kormánymegbízott.