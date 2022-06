Vastapssal köszönte meg a hálás közönség valamennyi fellépő együttes műsorát szombat este Nyíregyházán a Kodály Zoltán Általános Iskola dísztermében a Cantemus Kórusintézmény évadzáró hangversenyén. Az öröm ünnepe is volt egyúttal ez a koncert, hiszen az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt nem lehetett megrendezni az évad befejezését jelentő programot. A pandémia két éve igencsak megnehezítette hazánkban a művészeti együttesek életét, így a Cantemus énekkarai is alig próbálhattak, azonban a szombat esti produkciókat meghallgatva a zenebarátok kijelenthették, hogy a Cantemus háza táján is visszatért az élet a régi kerékvágásába.



A vírusjárvánnyal járó veszélyhelyzetet emelte ki a város vezetése nevében elmondott köszöntő beszédében dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere is.

– Mivel történész vagyok, ilyen szemmel szeretném megközelíteni az elmúlt éveket. A jelen világunk furcsa világ. Két évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy milyen

Forrás: Pusztai Sándor

veszélyekkel kell szembenéznünk, de most már bölcsebbek vagyunk. Határvonalat jelent a 2020-as esztendő, hiszen beszélünk pandémia előtti és utáni időszakról. Mindenhol alkalmazkodni kellett a nehézségekhez, illetve a kialakult lehetőségekhez. A vírusjárvány ellenére ebben az oktatási intézményben is tovább kellett adni a fiataloknak a tudást, gondoskodni kellett a diákok lelki feltöltődéséről – fogalmazta meg gondolatait dr. Ulrich Attila. - Tisztelet jár a Cantemus és az iskola vezetésének, tiszteljük továbbá a koncerten szereplőket is, hiszen mindnyájan sokat tettek eddig a kultúráért. Túl vagyunk a pandémia nehézségein, lehet folytatni a megkezdett munkát. Egyben maradt ez a nagy család, amelynek a kórusaitól sok-sok lelki élményt kapunk a mai hangversenyen is – tette hozzá az alpolgármester.

A köszöntő gondolatok után műsort adott a Cantemus Gyermekkórus, a Cantemus Fiúkórus, a Pro Musica Leánykar, a végzős 8. osztályosok kamarakórusa, a Cantemus Vegyeskar. Vezényelt Szabó Dénes Kossuth-díjas, Szabó Soma Liszt-díjas karnagy. Talán sokan nem tudják, a Pro Musica Leánykarnak Budapesten működik egy ,,kihelyezett” tagozata, hogy a fővárosban dolgozó és tanuló egykori kórustagok továbbra se szakadjanak el az énekléstől. Budapesten a próbákat Márkus István vezeti, aki a szombati évadzáró koncerten bemutatkozott a közönségnek, vezényelte a leánykart.

Apropó leánykar. A családi ünnepeket mindenhol megünneplik, miért lenne kivétel ez alól a Cantemus népes családja. Szabó Dénes karnagy köszöntötte azokat az énekeseket, akik immár nyolc éve tagjai a Pro Musica Leánykarnak. Szabó Soma karnagy pedig azoknak az énekeseinek köszönte meg az eddigi munkájukat, akik tíz éve énekelnek a Cantemus Vegyeskarban.

Forrás: Pusztai Sándor

Díjat kapott az egyik nyolcadik osztályos diák is. Sok-sok évvel ezelőtt Rábai Júlia zongoratanárnő alapítottak egy vándordíjat, amit a titkos szavazás alapján a Cantemus Gyermekkórusnak az a tagja kap meg, aki hangszeres növendékként is kiemelkedő munkát végzett a zeneiskolában. A vándordíjat 2022-ben Figus Illés Dániel (hegedű) vehette át az előző győztestől, Nagy Rebekától, aki még 2019-ben kapta meg ezt az elismerést, de mint már utaltunk rá, a pandémia miatt két év kényszerszünet volt.

A koncerten elhangzott az is, hogy egy még nagyobb zenebarát közösséget szeretne kialakítani a Cantemus, ezért létrehozzák a támogatói kört, amelynek bárki tagja lehet. A boltokból ismert pontgyűjtő kártyákhoz hasonlóan itt is lehet pontokat gyűjteni, s a pontok révén a támogatók részt vehetnek például a kórussal éjszakai fürdőzésen, vagy exkluzív koncertre kapnak meghívást.

Szabó Dénes, a kórusintézmény igazgatója azt is elmondta, hogy a nyáron is mozgalmas lesz az együttesek élete, hiszen júliusban a Pro Musica Leánykar Goriziában, a gyermekkar Rómában fog versenyezni, augusztusban pedig ismét lesz Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál, amelynek a rendezvényeire, koncertjeire szintén várják a nyíregyházi zenebarátokat.