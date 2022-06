A gyerekek a Képes Géza Általános Iskola vendégei voltak, és az „Olvasás a digitális világban” című projekten dolgoztak közösen magyar társaikkal. Dr. Juhászné dr. Kicsák Marianna alpolgármester asszony köszöntötte a spanyol diákokat és kísérőiket az önkormányzat nevében a polgármesteri hivatalban.

Délelőtt tanórákon vettek részt. Párokban egy-egy angol nyelvű történetet írtak meg, kertészkedtek a tankertben, palacsintát sütöttek a tankonyhában, lovagló leckét vettek, sőt még egy barátságos focimérkőzésre is sor került. Szerettük volna, ha megismerkednek a magyar hagyományokkal is, így néptáncórákra is beleshettek és táncra pendülhettek, mindezt természetesen népviseletben.

Délutánonként számos érdekes program várta őket. Ellátogattak a Szatmári Múzeumba, a Tony Curtis Kávézóba, izgalmas kincsvadászat közben ismerkedtek meg a város nevezetességeivel, gyönyörű könyvtárunkban lebilincselő könyvajánlót hallhattak, megmártózhattak az uszoda termálvízében, felolvasták a kedvenc történeteikről szóló kis beszámolójukat az impozáns Képes Kávéházban.

A tartalmas hetet egy közös budapesti városnézés zárta.

Az izgalmaknak azonban itt még nincs vége. A Képes Géza Általános Iskola 12 szerencsés diákja május 23-án Almagroba repül, hogy ismét találkozzanak spanyol barátaikkal, és a kisváros híres színházában együtt mutassák be a közösen megírt színdarabjukat.

Lavotháné Pénzes Angéla

pedagógus, a program főszervezője