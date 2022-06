– Az újkori olimpiák megálmodója azt írta Óda a sporthoz című versében, hogy az élet éltető vize a sport. Úgy vélem, iskolánk alapításától ezt az eszmeiséget vallja. Óriási dicsőség az intézményünknek, hogy ennyi sikeres sportolót, értékes embert nevelhettünk e falak között – mondta Kantár Attila, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium intézményvezetője pénteken, amikor az iskola Aranyos aranyak című sportolói kiadványáról tartott tájékoztatót. Hozzátette: az iskola sportolói olimpia bajnoki cím, érmek, világ- és Európa-bajnoki helyezések és magyar bajnoki címek büszke viselői.

Kiemelkedő teljesítmény

– Nagy örömmel tölt el, hogy az elődök állította magas mércét a sportolóink igyekeznek megugrani, és szép eredményeket akarnak elérni, vagy már el is értek. Egy intézményvezetőnek felemelő érzés olyan iskolát irányítani, ami ilyen eredményeket tudhat magáénak az elmúlt 45 évre visszatekintve. A kiadvány ötletét szívesen fogadtam, hiszen megérdemli a sportolói közösség – tudtuk meg Kantár Attilától.

– Egy ilyen kiadvány sohasem lehet teljes, a legsikeresebb diákok és kollégák szerepelnek benne, akik az elmúlt évtizedekben kimagasló teljesítményt nyújtottak a sportéletben, és ma sem kerültek távolt ettől a világtól. Amikor 2003-ban igazgatóhelyettes lettem, megígértem a testnevelőknek, hogy mindenben támogatom őket a sikerek elérése érdekében, A Sportiskolák Országos Szövetsége is segít minket. Ma már fejlett infrastruktúra és eszközpark áll a diákok rendelkezésére – ezt már Kiss Lászlóné igazgatóhelyettes, a sportolói kiadvány ötletgazdája és szerkesztője osztotta meg lapunkkal.

Kiemelte: nagyon fontos a példamutatás a pedagógusok, edzők és a sportolók részéről is.

– Ez ad hitet a többi diák számára, hogy még jobb teljesítmény nyújtsanak. A kiadványt hosszú gyűjtőmunka előzte meg, de megérte a fáradtság, és bízunk benne, a jelenlegi tanítványaink is csatlakoznak majd a nagy elődökhöz, s a jövőben ők is példaképekké válhatnak – tekintett a jövőbe az igazgatóhelyettes.

Egyengették az útjukat

Az Aranyos aranyak hasábjain olyan nevekkel találkozhat az olvasó, mint Kökény Roland olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakozó; Kovács Rita 17-szeres világkupagyőztes és Európa-bajnok hosszútávúszó; Fucsovics Márton teniszező vagy Rudolf Gergely kétszeres magyar bajnok labdarúgó. Természetesen helyet kaptak a kiadványban azok a szakemberek is, akik évek vagy évtizedek munkájával egyengették a tehetséges sportolók útját. Dallos Sándorné úszó szakedző több ezer kisdiákot tanított meg úszni, sokak sportolói karrierjét indította el. Munkáját több országos elismeréssel is méltatták, többek között Kerezsi Endre-díjjal. Szűcs Csaba úszóedző szintén sok gyermeket patronált, tanítványai a világ számos pontjára vitték az iskola hírnevét.

A rendezvényen jelen volt Nagy Tímea bokszoló is. A 13-szoros országos bajnok három hete érkezett haza a világbajnokságról, és két hete volt az első profi mérkőzése. Mint mondta, a Európa- és világbajnoki dobogós helyezéseire a legbüszkébb.