Mint emlékezetes, az idén januárban egy iskolában egy 7 éves kisfiú mogyoróallergiája ellenére belekóstolt egy születésnapi tortába és rosszul lett, nem sokkal később anafilaxiás sokkot kapott, sajnos az életét már nem lehetett megmenteni.

Az eset kapcsán lapunk is megkérdezett egy gyermekgyógyász szakorvost, hogyan lehetett volna elkerülni a tragédiát. Dr. Guthy Ildikó akkor elmondta, az igazoltan allergiás gyerekeknek a szakorvos két adag életmentő injekciót ír fel, egyet a gyerek mindig magánál tart, egyet pedig bevisz az óvodai vagy iskolai közösségbe, ahol tudnak ételallergiájáról, s ha netán megtörténik a baj, az automata fecskendőről csak le kell venni a kupakot, és be kell szúrni a combba vagy a vállba az injekciót.

A sors is alátámasztotta, hogy a készítménynek valóban elérhető közelségben kell lennie, ha közösségben van a gyerek; az óvónénijének köszönheti az életét az az újpesti kisfiú, akinek májusban ugyancsak ételallergia miatt majdnem összeomlott a légzése és a keringése. Az életveszélyes állapotot nem várta meg az óvónő, még a mentő kiérkezése előtt beadta a készítményt.

Ezek után – az orvosi szakma támogatásával – több szervezet is kezdeményezte, hogy kerüljön fel az államilag támogatott készítmények listájára a szérum. Az EpiPen darabja eddig 16-20 ezer forintba került, júliustól 70 százalékos támogatással ötezer forintot kell érte fizetni, az igazolt allergiások 300 forint ellenében kapják meg.

Szerteágazó tünetek

Szivósné Rabb Edit, az AllerGéniusz Egyesület elnöke ma is megrázkódtatással idézi fel kisfia több mint 10 éves történetét. Patriknál másfél éves korában néhány szem mogyorós kölesgolyó idézett elő rohamot, az arca, a szája óriásira dagadt, beszűkült a torka, nehezen vette a levegőt. Nagy mennyiségű antihisztamint kapott, ennek köszönhetően nem történt tragédia. Az anyuka azóta a "magyar ételallergiások élharcosává vált", szeretné elérni, hogy még több figyelmet kapjanak az allergiás gyerekek. S ebből a szempontból mindegy, hogy ételallergiája van valakinek, gyógyszerre érzékeny vagy a rovarcsípéstől kell tartania.

– Nagyon fontos célkitűzésünk volt, hogy végre elérhető áron jussanak hozzá a családok az orvostechnikai eszközhöz, aminek a szavatossága egy éven belül lejár – mondta az egyesület elnöke, s mint érintett édesanya arról is beszélt, mekkora felelősséggel jár egy allergiás gyerek mindennapjait igazgatni.

– Az első eset a legrémisztőbb, mert tehetetlennek érzi magát az ember, főként akkor, ha a családban ismeretlen a probléma. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy vannak olyan oktatási intézmények, ahol megrettennek az allergiás gyerekektől, ezért lenne fontos egy átfogó, nemcsak a fővárosra kiterjedő oktatási program, amelyben iskolai és óvodai dolgozók, pedagógusok kapnának hiteles információt arról, hogyan ismerhetik fel az allergia súlyos tüneteit (ödéma, vérnyomásesés, légzési nehézség), mit tegyenek egy anafilaxiás rohamnál. Ez egy teljesen ismeretlen dolog számukra. A hétköznapi emberek sem mernek megkezdeni egy újraélesztést, de ha felhívják a mentőt és a mentésirányító diktál, akkor pontosan végre tudják hajtani a laikus mentést. Ugyanígy van ez az EpiPen használatánál is, ha a mentésirányító diktálja a lépéssort, nem lehet hibázni, s egy ember helyett kettőre esik a felelősség – jegyezte meg Szivósné Rabb Edit.

Eddig nem volt rá példa

– Több évtizedes óvónői munkám során nem találkoztam olyan esettel, amikor allergia miatt kellett mentőt hívni kisgyermekhez. Megnyugtatásunkra szolgál, hogy a közétkeztetésben régóta biztosított az ételallergiás gyerekek diétája, a szülők írásban kérik meg a speciális étrendet a beiratkozásnál, orvosi javaslatot is csatolnak hozzá, ezen kívül kitöltik a gyerek anamnézis lapját, amelyen rákérdezünk arra is, van-e allergiája a gyereknek. A magunk részéről nem engedélyezzük a nagy születésnapi tortázásokat az óvodában. A pandémia alatt nem lehetett otthonról behozni házi süteményeket, ezt az óvintézkedést továbbra is fenntartjuk. Sok helyen ünnepléshez is maguknak hoznak finomságot a kicsik, nem kínálgatják egymást, mi pedig figyelünk rájuk. Annak örülünk, ha az intézmények is hozzáférhetnek az életmentő készítményhez, ha a szülő belegyező nyilatkozattal felhatalmaz minket, hogy használjuk, nem tétováznánk – mondta el Kovácsné Mráz Ágnes, az egyik nyíregyházi óvoda vezetője.

Jobb félni, mint megijedni?

A gyermekorvosok üdvözlik, hogy egy fontos életmentő készítmény lett olcsóbb, ám óva intenek attól, hogy megrohamozzák a szülők a rendelőket, s a „jobb félni, mint megijedni" gondolkodás alapján igényeljék az EpiPent. Bizonyos platformokon erről is beszélgetnek már a szakorvosok. Igaz, az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt az allergiások száma, azonban akinek a családjában nincs kórelőzmény, vagy egyáltalán nincsenek túlérzékenységet mutató tünetei, ne gyanakodjon allergiára.

– Gyanú esetén a háziorvos ad beutalót a pulmonológushoz vagy az allergológushoz, ha a diagnosztika alátámasztja az allergiát, felírják a páciens számára a készítményt. Ételallergiánál a mogyoró- mellett a tej-, a tojás-, a gluténallergia a gyakori, ezek kezelését a gasztroenterológus határozza meg, ahogyan azt is, legyen -e a fiókban adrenalininjekció szükség esetén. A méh- és darázsméreg allergén specifikus IgE vizsgálat segítségével a csípést követően mutatható ki a rovarméreg ellen termelt ellenanyag jelenléte a szervezetben, tehát ez igazolja az allergiát. Fontos tudni, hogy a veszélyeztetettség nem szűrhető a vizsgálattal, csak csípést követően mutatható ki az ellenanyag a szervezetben – mondta el kérdésünkre dr. Papp István gyermekorvos. Hozzáfűzte azt is, az adrenalininjekció nem játék, annak indokolatlan beadása is előidézhet tragédiát, a szer megemeli a vérnyomást, szapora szívverést idéz elő. – Vészhelyzetben nincs más választás, be kell adni, de legyen a vonal túlsó végén szakember, akinek gyorsan felvázolják a kísérőtüneteket.