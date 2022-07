Bármikor lehet igényelni a szünidei gyermekétkeztetést, a támogatás nincs időhöz, csak vagyoni helyzethez kötve – erősítette meg nemrégiben Rétvári Bence az M1 aktuális csatornán. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett, hogy a kormány már korábban ötvennégyről hetvenre emelte a szün­idei gyermekétkeztetésre kérhető napok számát. Ugyanakkor megváltozott a rendszer is, hiszen az a család igényelheti az étkeztetést, ahol az egy főre eső jövedelem nem éri el a nettó 172 900 forintot – ez körülbelül 100 ezer embert érint.

Tiszalök polgármesterétől, Gömze Sándortól megtudtuk: az előző évekhez hasonlóan az idén is 150–170 helyi gyermek nyári étkeztetéséről gondoskodik az önkormányzat. Az általános iskola konyhájában főznek rájuk, s biztosítják azt is, hogy a gyerekek az intézmény ebédlőjében fogyasszák el a kétfogásos meleg ételt.

Forrás: Sipeki Péter

Nincs panasz a minőségre

– Általában azok vesznek részt a nyári étkeztetésben, akik év közben is részesülnek a támogatásban. A településen a hátrányos szociális helyzetben élők 67 százaléka ide tartozik, ők teljesen ingyen kapják az ebédet, s egy hasonlóan széles kör, 50 százalék kedvezményt kap az étkezési díjra – mondta el a polgármester. Gömze Sándort arról is megkérdeztük, mekkora nehézséget okoz megterveznie az önkormányzatnak az étkeztetéssel járó kiadásokat az emelkedő infláció és növekvő élelmiszerárak mellett.

– Nagyon nehéz kalkulálni – hangzott a gyors válasz. – Szinte lehetetlen egy hétre előre kiszámolnia kiadásokat, hiszen naponta változnak az alapanyagárak. Nekünk az a szerencsénk, hogy a Start közmunkaprogramban fóliasátrat üzemeltetünk, és ott megtermeljük magunknak a hagymát, a paradicsomot, a salátát, az uborkát. Innen szállítjuk be a zöldségeket a konyhára egész évben. Sőt, nyáron értékesítjük is a megmaradt terményt, melynek minőségére nincs panasz – jegyzete meg Tiszalök első embere.

Hozzáfűzte azt is, településükön szerencsére nem bővült a rászorulók köre. A nagycsaládosok rezsicsökkentésben ezután is bent maradnak, s remélhetőleg fizetni is tudják majd jövedelmükből a rezsiösszeget. Tény az is, hogy az élelmiszerekért többet fizetnek a családok már most is. Így az önkormányzat az idén sem feledkezik meg a gyermekeket nevelő családokról, tanévkezdési juttatás címen hatezer forinttal támogat minden óvodába és iskolába induló gyereket.

Kiszállítják az ebédet

Záhonyban a tizenkilenc jogosultból ezidáig tizenöten igényelték a szünidei étkeztetést, melynek köszönhetően tizenegy iskolás és négy óvodás gyermek jut meleg ebédhez a nyári vakáció alatt. Ádám Ilona, a város jegyzője érdeklődésünkre elmondta: egy helyi vállalkozó főz, régebben kiszállították az ételt, de egy ideje már a családok mennek érte, így kényelmesebb mindenkinek.

– Az élelmiszerárak folyamatos változása nem könnyíti meg a dolgunkat, mert bár korábban megegyeztünk a vállalkozóval, mivel nem jöttünk ki az étkezési normánkból, július 15-étől emelnünk kellett az árat. Míg a környező kistelepüléseken közmunkaprogramban megtermelik a konyhára a zöldségeket, gyümölcsöket, nálunk ez sem opció – magyarázta Záhony jegyzője.

Meggyűlik a bajuk a nagy szárazsággal

– Az idén negyvenöt gyermek szünidei étkeztetéséről gondoskodunk – árulta el kérdésünkre Belicza László. Kállósemjén polgármestere hozzátette: az önkormányzat saját konyháján készítik el az ebédet, itt főznek a nappali szociális ellátásban és házi segítségnyújtásban részesülő időseknek, illetve mindazoknak, akik igénylik – összesen nyolcvan embernek –, valamint az Erzsébet-táborosoknak, az óvodásoknak és a bölcsődéseknek.

– Egyik napról a másikra változik az élelmiszerár, ezért nem egyszerű manapság kalkulálni. Mivel a jogszabály már lehetővé teszi, 2019 óta először emelhetünk a díjon – egy részét áthárítjuk a szülőkre, a másik részét pedig megpróbálja saját forrásból biztosítani az önkormányzat – árulta el Belicza László.

– Több mint tíz hektáron gazdálkodunk, igyekszünk mindent megtermelni, amire a konyhánknak szüksége van. Természetesen az időjárás nagyban befolyásolja az életünket, már most látjuk, hogy a burgonya az idén nincs a legjobb állapotban. Mindent megteszünk, ami tőlünk telik, folyamatosan öntözünk, és reméljük a legjobbakat – jegyezte meg Kállósemjén polgármestere.

CsA, KO