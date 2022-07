Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kisrepülős közlekedés fejlesztésén és az abban rejlő lehetőségek jobb kiaknázásán dolgozik egy magasan képzett szakemberekből álló csoport. A delegáció magyar, szlovák, román és ukrán tagjai a nyíregyházi repülőtérre is ellátogattak, bejárták a létesítményt, megtekintették a gépeket, továbbá a hazánkban egyedülálló pilótaképzés rejtelmeibe is bevezették őket. A különleges túrára mi is elkísértük a delegációt, s a szárnyas gépcsodák megszemlélése után megkérdeztük, mit gondolnak a megyeszékhely repteréről.



Hazaviszik a jógyakorlatokat



Natalie Nosa, a projekt ukrajnai képviselője lapunknak elmondta, mintegy egy éve már járt a létesítményben, és már akkor is mély benyomást tettek rá a látottak.



– Elképesztő, mennyire fenntartható módon működteti a vezetőség a repülőteret, és hogy milyen magasan képzett szakemberek dolgoznak a repülőgépek karbantartásán. A személyzet, az oktatók mind azon fáradoznak, hogy egy kiválóan működő egésszé álljanak össze a létesítmény egyes egységei. Úgy vélem, a megyeszékhely reptere követendő példa az olyan létesítményeknek, mint az ungvári repülőtér, ami egyelőre fejlettségben elmarad az itteni komplexumtól. Helyi költségvetésből dolgozunk, ami szűkíti a lehetőségeinket, de a közös projekt új távlatokat nyithat előttünk – hangsúlyozta Natalie Nosa. Hozzátette: a Nyíregyházán látott jógyakorlatokat Ukrajnában is hasznosítani szeretnék, különösen az üzemeltetéssel és a létesítmény vezetésével kapcsolatos tapasztalatokból tanulhatnak sokat.



– A fenntarthatóság és a pilóták képzése nekünk is fontos szempont, és úgy vélem, ebben kell a legtöbbet fejlődnünk a magyar partner sikereit látva.

– Tavaly már jártam itt, igaz, akkor nem volt lehetőségem ennyi mindent felfedezni, de most, hogy sokkal többet láttam a repülőtérből, teljesen lenyűgözött – ezt már Mihai Patrasku, a szatmárnémeti repülőtér igazgatója mondta lapunknak.



– Hihetetlen, milyen sokan tanulnak itt repülőgépet vezetni, kiváló az infrastruktúra, különösen a hatalmas új hangár tetszett. Itt minden arról árulkodik, hogy a nyíregyházi repülőtér vezetői magasan képzett szakemberek, és büszke vagyok arra, hogy a repülőtér a projektünk partnere – mesélt a nyíregyházi tapasztalatairól Mihai Patrasku. Kiemelte: nagyon sokat tanulhatnak az itteni szakemberektől, különösen a pilótaképzési rendszerről tanultakat szeretnék otthon is alkalmazni.