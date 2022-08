Ötven év nagy idő az ember életében, hiszen több generáció is felnő, s a fiatalok folytatják elődeik munkáját, őrzik a hagyományokat és az értékeket. Ennek köszönhető, hogy az elmúlt hétvégén megalakulásának ötvenedik évfordulóját ünnepelte a tiszalöki Nimród Vadásztársaság.

Emberek szövetsége

Az ünnepi sorozat nyitányaként a civil szervezet tagjai július 29-én megemlékeztek a vadászházuknál található emlékműnél a már elhunyt vadásztársakról, s elhelyezték a kegyelet, a tisztelet koszorúit. Másnap a Tisza Étteremben már terített asztalok mellett folytatódott az ünnepség és az emlékezés. Nánási Balázs elnök betegség miatt nem lehetett együtt a vadásztársaival, helyette és a nevében Jaczkó Csaba köszöntötte a vendégeket, majd az elmúlt fél évszázadot Áfra Miklós, a vadásztársaság korábbi titkára foglalta össze. Nehéz feladatra vállalkozott, hiszen az öt évtized során a vadgazdálkodás területén nagyon sok munkát elvégeztek a társaság tagjai, sok szép eredménnyel, illetve trófeával büszkélkedhetnek.

Beszédét egy hasonlattal kezdte:

– Egy vadásztársaság működése olyan, mint egy házasság élete. Ez is emberek szövetsége, s ahogy megünneplik az emberek a házassági évfordulót, úgy mi is megünnepeljük az ötvenediket, mint egy aranylakodalmat. Visszaemlékszünk a szép, de indulatokkal terhes eseményekre. Ahogy a házasságban vannak viták, tányértörések, úgy voltak nálunk is – mondta Áfra Miklós, majd felidézte az elmúlt fél évszázad küzdelmes napjait, szép eredményeit. Nincs lehetőségünk arra, hogy az elhangzottakat részletesen közreadjuk, csupán néhány gondolatatot ragadunk ki. Először is érdemes felidézni azt, hogy milyen körülmények között alakult meg a vadásztársaság. Elöljáróban annyit, hogy nem mindennapos a történetük.

Feloszlatták az elődöt

– A Tiszalöki járáshoz tartozó települések közigazgatási területén 1948-tól hatósági kijelölés alapján a tiszalöki székhelyű Rákóczi Vadásztársaság gyakorolta a vadgazdálkodási tevékenységet. A járás megszűnésével 1971-ben a vadászterület három részre szakadt, s három vadásztársaság kapott vadgazdálkodási jogosítványt.

– Tiszadobot és környékét a helyi Táncsics, a Tiszavasvári közelségében kialakított területet a tiszalöki Rákóczi, míg a Tiszalök, Tiszaeszlár közigazgatási területéhez tartozó vadászterületet a tiszavasvári Szikra Vadásztársaság kapta meg. A Tiszavasvári térségét megkapott tiszalöki Rákóczi Vadásztársaság tagjai jogellenesen vadásztak, ellenük hatósági vizsgálat indult, s a társaság 1972. február 12-én kimondta feloszlását. A feloszlott társaság területének hasznosítására alakult meg 13 fővel 1972. március 28-án tiszalöki székhellyel a Nimród Vadásztársaság, ami akkor 8960 hektár területen gazdálkodott.

Mint a beszámolóban elhangzott, a következő évtizedekben, egészen a 2017-ig tartó ciklusig a vadászterület nagyságában érdemi változás nem történt. A törvény akkor azonban lehetővé tette a változtatásokat, s a környéken élő földtulajdonosok úgy döntöttek, hogy földtulajdonosi jogon hasznosítják a vadászterületet, s végül a Nimród Vadásztársaság vadászterülete 6260 hektárra csökkent.

Áfra Miklós kiemelte a két korábbi elnök munkásságát is. Nagy József 1972-től, a vadásztársaság megalakulásától 1994-ig töltötte be az elnöki tisztséget. Személyes közreműködésének eredményeként jött létre a Nimród Vadásztársaság, stabil gazdálkodású, működőképes szervezetet hozott létre. Kiváló vezetői képességeinek, kapcsolatteremtő tevékenységének eredményeként a társaság a kezdeti nehézségek ellenére is talpon maradt, ismertté és elismertté vált. Dr. Erdélyi Béla az 1995-ben történt tisztújítás eredményeként lett elnök, és 2020-ig töltötte be ezt a funkciót. A nevéhez fűződik az üdülőingatlan megvásárlásának és vadászházzá átalakításának a gondolata. A kezdeményezésére vásárolt a társaság termőföldet a vad etetése érdekében.

A múltbeli utazás után Jaczkó Csaba bejelentette, hogy a jubileumi évforduló alkalmából Nimród-érmet készíttettek, amelynek bronz fokozatával minden tagot megajándékoztak, az érem arany fokozatát pedig a két korábbi elnök, Nagy József és dr. Erdélyi Béla vehette át.

Nem süllyedtek el

Részt vett az ünnepségen ifj. Plavecz János, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének elnöke és Fazekas Gergely titkár, akik nem jöttek üres kézzel. Mielőtt azonban a Hubertus-kereszt kitüntetést az elnök átadta volna a két egykori vezetőnek, Fazekas Gergely mondott köszöntőt.

– Áfra Miklós a házassághoz hasonlította a vadásztársaságot, én pedig egy olyan hajóhoz, amelyen a kapitány mellett vannak tisztek és matrózok. Akkor megy egy irányba ez a hajó, ha mindenki ugyanazt akarja a kapitány irányításával. A tiszalöki Nimród Vadásztársaság hajója az elmúlt ötven év alatt két kapitánnyal siklott a tengeren, és nem süllyedt el. Egyedi eset a megyénkben, hogy ilyen sok éven át vezették az egykori elnökök a vadásztársaságot.

– Őszinteségükkel, szakmai hozzáállásukkal mindig a vadásztársaság érdekét képviselték. Kamaránk korábbi elnöke, id. Plavecz János mindig mondogatta nekem, hogy a tiszalöki vadászokra mindig számíthatok. Így is történt, magam is megtapasztalhattam segítőkészségüket.



MML