Valamennyi kormányhivatal pluszpénzt kapott a kormánytól az augusztus 31-ével zárult közfoglalkoztatási programok meghosszabbítására jövő február végéig, azonban a létszámot sok helyen szűkíteni kellett. A munkaügyi főosztályok a nyáron sok önkormányzatot hivatalosan is értesítettek a leépítésről, ami alól az akkori hírek szerint csak a hátrányos helyzetű, felzárkóztatási programokba bevont kistelepülések mentesülhettek.

Rozsályról köztudott, hogy csodájára járnak a környékbeli települések, hosszú évek óta úgy emlegetik: az önfenntartó falu.

– Harmincnégy közfoglalkoztatottunk van, ami azt jelenti, hogy nálunk maradt az eredeti létszám, így az előzetes terveknek megfelelően visszük tovább a programot – mondta el lapunk érdeklődésére Sztolyka Zoltán polgármestere.

– A közmunkaprogramban mezőgazdasági termékeket állítunk elő, több hektáron gazdálkodunk, takarmánynövényeket, illetve zöldséget és gyümölcsöt termesztünk. Az almából préselt 100 százalékos gyümölcslét a gyermekeink fogyasztják el a menzán, a takarmánynövényekkel pedig az önkormányzat sertéseit és lovait etetjük, előbbiből a konyhánkra is jut. De van vágópontunk is, ahol a környékbeli települések disznóit segítünk feldolgozni – sorolta Rozsály első embere.

Sztolyka Zoltán megjegyezte: az elmúlt időszakban a közfoglalkoztatottak közül többen elhelyezkedtek az elsődleges munkaerőpiacon, így tulajdonképpen létszámhiánnyal küzdenek. Ha esetleg télre visszatérnének, bőven lesz tennivalójuk, például favágás, útkarbantartás.

Sonkádon közel hatvan közfoglalkoztatott dolgozik többféle munkakörben. A település polgármestere, Iszák Tibor szintén a gazdálkodást említett elsőként.

– Fóliasátorban paradicsomot, paprikát, krumplit, hagymát termesztünk. Emellett van egy helyi programunk, a szövödénkben ajándéktáskák, tarisznyák, megrendelésre szőnyegek, különféle hímzett termékek készülnek. A fiúk nemrégiben elkezdtek fából mutatós utcai szemeteseket csinálni, de újra kellett gondolnunk ezt a projektet, mert sikerült állást szerezniük – árulta el a településvezető, s hozzátette: azon dolgozik, hogy a sonkádiak közül minél többen el tudjanak helyezkedni a munka világában.

Tudják, mi kerül az asztalra

– Nagyon sokrétű a tevékenységünk a közmunkaprogramban, legyen szó a mezőgazdaságról, vagy éppen a település helyi sajátosságairól – ezt már Daku Attila, Tiszabezdéd polgármestere mondta el lapunknak. Kiemelte: a zöldségfeldolgozásban nagyot léptek előre, az összeszokott csapat készíti a különféle savanyúságokat az önkormányzat termelte alapanyagokból.

Fotós: Illusztráció: Km-archív

– A közelmúltban aszaló- és csomagológépet is beszereztünk, utóbbival konyhakész állapotba csomagolhatók a zöldségek. Kis léptékben ugyan, de állattartással is foglalkozunk, baromfit és néhány sertést nevelünk, s az ehhez szükséges takarmány is helyben terem. A megtermelt javakat és kész termékeket nem értékesítjük, hanem a saját konyhánkon használjuk fel, így jól tudjuk, hogy kiváló minőségű alapanyagokból készült az étel, ami később a gyerekek vagy a vendégek asztalára kerül – ismertette a program előnyeit a polgármester.

– A hozzánk látogatók gyakran dicsérik az ételek házias jellegét, arról nem is beszélve, hogy a lehető legalacsonyabb szintre szorítottuk vissza a műtrágyák és növényvédő szerek használatát.

Széles a termékpaletta

Többféle terméket készítenek a közmunkaprogramban Kállósemjénben is. A rendkívül széles palettán a kézműves tárgyaktól a betonelemekig sok minden megtalálható a településen élők és az oda látogatók örömére. Belicza László polgármester kérdésünkre elmondta, a helyi programban készülnek a felsorolt termékek.

– A hölgyek varrnak, kerámiákat alkotnak, de a dekupázs technika is megjelenik a szép produktumokban. A betonelemeket a település szépítésére hasznosítjuk, míg a kézműves termékeket bárki megvásárolhatja a piacunkon, ahogy a rendezvényeink vendégei is kaphatnak belőle. A bevásárlószatyor mellett, testnevelőzsákot és öko táskát is gyártunk – tudatta a polgármester. Betonelemből sem csak egyfélét készítenek a közmunkások, így a különféle településkép-javító munkálatokhoz sem kell a tüzépeket felkeresni.

– Kerítésoszlopot, térkövet és a hozzá tartozó szegélykövet gyárt a csapatunk, de nem hiányozhat a listáról a fűrács és a kisebb folyókaelemek sem. A technológiának hála ez a munka nem igényel nagyobb szaktudást.

CsA, MI