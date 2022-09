Sem az esőfelhők, sem a lezúduló zápor nem szeghette kedvét a nyíregyházi nyugdíjasoknak péntek délelőtt. Esernyővel, esőkabáttal és jókedvvel felvértezve vártak arra, hogy az idősek napja alkalmából a megyeszékhely önkormányzatától ajándékba kapott állatparki sétán részt vegyenek.

Programok, pályázatok

– Nem könnyű most a helyzet, ennek ellenére nagyon fontos a megyeszékhely vezetésének, hogy köszöntsük az időseinket, elismerjük egy élet munkáját és így is kifejezzük a tiszteletünket – mondta a megnyitón dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere elmondta, az állatparki látogatással egy több mint egy évtizedes hagyományt folytatnak, így az idén sem marad el a Mozdulj Nyíregyháza rendezvénysorozat nyugdíjasoknak is szóló programeleme, ahogy 2022-ben az Idősügyi Tanáccsal közösen ismét meghirdetik a Meséld el nekem! – Élettörténetek Nyíregyházán pályázatot is. Ebben a városban élő idős embereket arra kérik, hogy olyan megtörtént eseményeket – írjanak – meséljenek el, vagy az életüknek egy-egy szakaszát úgy mutassák be, hogy a következő generációk számára is tanulságos legyen.

– Lesznek fizikai, szellemi vetélkedők, minden, ami fontos ahhoz, hogy az időseink jól érezzék magukat. Jó egészségben eltöltött hosszú életet kívánok mindannyiuknak – mondta a városvezető, a több száz nyugdíjas pedig a regisztrációt követően köszönettel vette át a rántott húsos szendvicset és ásványvizet, s mint Petneházyné Bugán Magdolnától, a Nyíregyházi Civil Fórum elnökétől megtudtuk, ezer nyugdíjas egy polárplédet is kap ajándékba.

Különleges kikapcsolódás

– Régen nem jártam a parkban, de nagyon szeretem az állatokat, különleges meglepetés, hogy ingyen eltölthetünk itt egy napot – mondta a bejárat előtt Jenei Gábor, aki az idén először vett részt az önkormányzat idősek napi rendezvényén. – Folyamatos a fejlődés, mindig van olyan újdonság, ami érdemes megnézni – tette hozzá Baracsi Gyula, és kiderült, korábban ő sem vett részt ilyen programon, ezért ez számára igazi meglepetés. Mint mondták, jó érzés, hogy ezzel is gondolnak az idős emberekre. Azon túl, hogy egyedülálló ajándék, ami a szabadba csábította a korosztályukat, a séta pedig jót is tesz, ez egy egész napos kikapcsolódás – nevették el magukat. A csapadékról csak annyit mondtak, nagyon fontos ez a kiszáradt talajnak, muszáj, hogy feltöltődjön, s jövőre a növényeket jobban el tudja látni – jegyezték meg, s a kortársaik is egyetérthettek ezzel, mert hiába esett az eső, hatalmas léptekkel indult el a többszáz ember, hogy felfedezze az 5000 állatnak otthont adó park csodálatos világát.

– A fókashowt mindenképp szeretném látni, a kisunokám pedig a lelkemre kötötte, hogy a kiselefántot feltétlenül nézzem meg, sőt, fotózzam is le neki – mesélte mosolyogva Kovácsné Marika néni, aki két barátnőjével érkezett az állatparkhoz. – Így, 70 év felett minden ajándékot köszönettel fogadunk, jó érzés, hogy van egy nap, ami rólunk szól. Szerintem csak a nyíregyházi nyugdíjasok kapnak olyan lehetőséget, hogy Európa legszebb állatkertjében nézelődhessenek, kaptunk tízórait, sőt ajándékot is fogunk. Tavaly, ha jó, emlékszem törölközőt adtak, akkor is itt voltunk, ki sem hagynánk – magyarázta Marika néni, majd elmesélt még egy történetet. – A szomszédom is eljött tavaly az állatparkba, s pár nappal később, amikor találkozunk, elmondta: alig bírta kipihenni az egész napos járkálást. Akkor megfogadta, hogy minden nap sétálni fog, hogy jó erőben legyen, és tartja is magát ehhez: látom, ahogy mindennap elindul, igen fürgén már az első között be is ment most a parkba, Az biztos, hogy az egészet be is foga járni, mi meg annyit, amennyit bírunk – kacsintott össze barátnőivel a nyíregyházi nyugdíjas.

KM