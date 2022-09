Keller Eszter egy pillanat alatt belopta magát a szívünkbe. A mindössze ötéves kislány csillogó szemmel mosolygott a fotós kollégánkra, majd apukáját és kistesóját az előtérben hagyva úgy nyilatkozott lapunknak édesanyja oldalán, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. A család Ajakról érkezett szerkesztőségünkbe azért, hogy átvegye Eszter nyereményét, aki megyei második helyezett lett a Gyermekmosoly pályázaton, a 4–7 évesek korcsoportjában. Mint azt Edinától megtudtuk: tavaly ő nyert, de lemaradt a díjátadóról, mert pont karanténban voltak.

Ha felnő, állatorvos lesz– Reméltük, hogy az idén bepótolhatjuk ezt az elmaradt élményt – simogatta meg szeretetteljesen Eszter haját az anyuka. – Nagyon szeret fotózkodni, imádja a szép ruhákat és az ékszereket, a csajos dolgokat. Nem szégyellős, ha fényképezőt lát, természetes számára, hogy fotózzuk otthon. – Azt szokta mondani, hogy csííííz – vetette közbe Eszter, aki kérdésünkre, hogy mit szeret a legjobban csinálni, már sorolta is: szaladgálni, barátkozni, fagyizni, és persze táncolni, énekelni. Kész tervei vannak azzal kapcsolatban is, mire költené nyereményét, a jateksziget.hu 15 ezer forintos utalványát. Van azonban egy kis bökkenő...– A legjobban egy igazi gyíkra vágyom – árulta el a kislány, aki elhatározta, hogy ha felnő, állatorvos lesz. – Bármivel eljátszik egyébként, és mindent az az igazság, hogy meg is kap, amit kér, ahogy a testvérei is. Szeretjük őket kényeztetni – vallotta be Edina, akinek minden mozdulatából, pillantásából, szavából árad a gyermekei iránt érzett szeretet. Ha Eszter maga a csajosság, akkor a négyesztendős Huszti Nándor, a verseny megyei győztese igazi kis pasi. Kellett egy kis idő, hogy feloldódjon, de néhány perc után neki is megeredt a nyelve, és bekapcsolódott a beszélgetésbe.

Egy új traktort szeretne– Eredetileg nagykanizsai vagyok, és ott is meghirdették a pályázatot, amire édesanyám hívta fel a figyelmemet. Amikor kiderült, hogy ebben a megyében is elindult, a nagyi nógatására beneveztem Nándit és az öccsét, Leventét. Otthon és itthon egyaránt mozgósítottuk az ismerősöket, akik szintén szóltak az ismerőseiknek, így gyűjtöttük össze a legtöbb szavazatot – mondta el érdeklődésünkre a nyertes anyukája. A Szamosszegen élő Huszti-Fritz Dalma és férje, Péter már beszélgettek arról Nándival, hogy a nyereményéből, a jateksziget.hu 20 ezer forint értékű utalványából hamarosan új játékokat vásárolnak. Az igéző szemű kisfiú nekünk is megsúgta, mit szeretne leginkább: egy nagy traktort.– Mi mást?! – kiáltottunk fel nevetve Dalmával, aki megjegyezte: egyébként nem nagyon szoktak képeket megosztani a gyerekekről a neten, de úgy gondolták, hogy ezúttal kivételt tesznek. – Anyukám viszont szívesen büszkélkedik az unokáival, akik között Nándi az első fiú. – Kakas a jelem az oviban – szúrta közbe Nándi, s hozzátette: Kopival, a legjobb barátjával szeretnek az udvaron játszani, szaladgálni, homokozni, otthon pedig a bújócska a legnagyobb sláger. – Majd ha nagy leszek, iskolába fogok járni, utána meg dolgozni. Traktort fogok vezetni – osztotta meg velünk búcsúzóul a négyéves.

CsA