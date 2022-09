– A megyei eredményeink pályázati aktivitás tekintetében – azon túl, hogy nagy megye vagyunk – azt is jelzik, hogy valóban aktív civil élet folyik errefelé. Azokhoz a feladatokhoz nyújtanak nagy segítséget ezek a szervezetek a közös társadalmi céljaink megvalósítása érdekében, öntevékeny módon, amelyet az önkormányzatok és állam már nem bír el. Egyébként bízom benne, hogy a harmadik helyet ebben az évben is elhozzuk az országos versenyben – nyitotta meg a köszöntők sorát a megyei közgyűlés elnöke, Seszták Oszkár.

– A megye és város pályázati sikerei összefüggésben lehetnek azzal, hogy egyre több ilyen fórumot rendezünk, ahol államtitkárok, kiváló szakemberek tartanak tájékoztatót – így üdvözölte a tanácskozást dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, majd hozzátette: – Nagyon örülök, hogy az önkormányzati rendszerben sok területen komoly partnerség alakul ki a civil szervezetekkel az együttműködés során. Számos olyan kulturális, környezetvédelmi, gasztronómiai és sportrendezvényeket tartunk a városban, amikhez nagy szükség van civil részvételre. Ide tehát a legjobb helyekre érkeznek ezek a források, ha lehet, növeljék ezeket, hiszen oda kell befektetni, ahol a megtérülés is nagy, amihez egyébként az önkormányzat is hozzáteszi, amit tud – hangsúlyozta a polgármester.

Dr. Szabó Tünde kormánybiztos ugyancsak megköszönte minden civil szervezet munkáját, amivel hozzájárulnak a város és a megye fejlődéséhez.

– Az életünket szépítik meg, javítják, és mi ezt önkormányzati és állami oldalról is segíteni kívánjuk. Ez az erő a stabilitásunkat is garantálja a jövőre nézve, a magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a közjó szolgálatában – emelte ki, megköszönve a tájékoztatást.

– Örömteli, hogy a NEA pályázati lehetőségei folyamatosan nőttek, és a megye és a város civiljei nagyon hasznosan használják el az elnyert pénzt – mindezt már dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő fogalmazta meg, megköszönve a komoly szervezőmunkát, a helyettes államtitkárság segítő hozzáállását. – A civil kurázsira szükség van, ahogy arra is, hogy első kézből megfelelő információt kapjunk – tette hozzá.

Mindezek után nyitotta meg a rendezvényt Román István megyei főispán, megerősítve, hogy nagyon sokuk számára fontos és értékes, amit a civil szervezetek végeznek.



– Sokan szabadidejüket nem kímélve nem is keveset dolgoznak ezért, hogy valamilyen ügyet felvállalva tegyenek valamit a közösségeinkért, mindezért hála önöknek – fogalmazott, majd a Megyei Védelmi Bizottság elnökeként külön megköszönte a háború elől menekülőket segítő civilek munkáját. Reményének adott hangot, hogy a megfogalmazódó tervek és ötletek pénzügyi támogatást is kapnak az elkövetkezőkben, ami valljuk, be nem lesz könnyű időszak. – De ilyenkor még nagyobb szükség van rá, hogy összefogjunk és közösen megoldásokat keressünk a problémákra, amelyeknek egy jelentős részét sajnos ma még nem is látjuk – fogalmazott.

Innentől vette át a szót Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, rámutatva, hogy: október 3-án nyílik meg a kormány egyetlen civil alapja, a NEA, ekkor írják majd ki a pályázatokat, reggel 10 órától lehet pályázni a Bethlen Gábor Alapkezelőnél. Érhető tehát, hogy a civileknek már most égető szüksége van a segítő tájékoztatásra.



– Az egyesületek, szervezetek összevont pályázatokon is indulhatnak, ahol lényegesen nagyobbat lehet nyerni, de veszíteni is. Maximálisan 350 ezer forintot nyerhető el, ehhez mindenki hozzájuthat. Az összegből sok mindent meg lehet valósítani, bár tény, hogy a mai lehetőségeket tekintve ez nem túl sok. Az összeg volt már ennél alacsonyabb is, és hamarosan 400 ezerről is beszélhetünk, nagyobb összegekről viszont azért nem, mert itt nincs bíráló bizottság. Nyolc milliárdot osztunk szét, ezen felül a miniszterelnökségnek van egy 20 százalékos egyedi kerete kiemelt programokra. Korábban forrásbőséggel számolhattunk, mert Gyopáros Alpár kormánybiztos a saját forrásából elkülönítette a Falusi Civil Alapot, Orbán Viktor miniszterelnök pedig hozzájárult egy Városi Civil Alap létrehozásához, tehát 5-5 milliárd forinttal növekedhetett a büdzsé. Így gépkocsi- vagy ingatlanvásárlásra is lehetett pályázni. E két alapnak a sorsa még nem dőlt el teljesen, küzdünk érte, azzal együtt, hogy súlyos a helyzet. Sokakban fölmerült, hogy lesz-e lehetőség az energiaköltségek elszámolására, igen lesz ilyen lehetőség – válaszolt megnyugtatóan a húsba vágó kérdésre a helyettes államtitkár. S mielőtt átadta volna a szót kollégáinak, dr. Kecskés Péter főosztályvezetőnek, dr. Kisida Tamás jogi referensnek, Lakatosné Kiss Editnek, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Civil, Oktatási és Szociális Támogatások Igazgatósága munkatársának, még elmondta, hogy az elmúlt évben 801 nyertes pályázata volt ennek a megyének, ami összesen 1,3 milliárd hozzánk érkező forintot jelentett. Összesen 614 milliót szereztek meg a civiljeink a NEA-ból, 244 milliót a Város Civil Alapból, és 445 milliót a Falusi Civil Alapból.



