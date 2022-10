– Az ivóvízellátásért hazánkban az önkormányzatok a felelősek, ami óriási feladat – árulta el Bodnár László, Rakamaz polgármestere szerdán a hamarosan induló ivóvízminőség-javító program nyitórendezvényén. Hangsúlyozta: a településen eddig is megfelelő volt a víz minősége, ám a megváltozott EU-s irányelvek miatt fejlesztésekre van szükség.

– A több mint 600 millió forintos beruházás Tiszanagyfalut, Timárt és Szabolcsot is érinti.

Alacsonyabb költségek



– A munkák jelentős része a rakamazi vízműtelepen lesz, ami a város és Tiszanagyfalu közös tulajdona. A fejlesztés másik nagyobb eleme a vízvezetékcsere, méghozzá több mint 300 méteres szakaszon Tiszanagyfalu irányába. A korszerűsítés eredményeként új kutat is fúrnak a szakemberek, így javul a vízellátás kapacitása, ráadásul az üzemeltetési költségek is alacsonyabbak lesznek. A vas- vagy a mangántartalmat eddig magas költséggel csökkentette a szolgáltató, a beruházás után azonban ez jelentősen olcsóbb lesz – tette hozzá.

Fotós: Gazdag Mihaly



Az eseményen jelen volt dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a beruházás nem olcsó, és rendkívül sok előkészítést igényelt.

– A befektetett munka azonban megtérül, hiszen olcsóbb lesz az üzemeltetés, ráadásul több ezer ember élvezheti majd a jobb szolgáltatás előnyeit. A Nemzeti Fejlesztési Programirodában többször is jártam ebben az ügyben, és nagyon örülök, hogy zöld utat kapott a program. A térségben nagyon sok településen egészséges az ivóvíz, de azért van teendő bőven, ennélfogva a tiszadadai ivóvízminőség-javító program is elindul. Érdekes a helyzet, mivel Tiszadobon kiváló a víz, Tiszadadán viszont nem, így a fejlesztéssel ott is sokat javul majd a szolgáltatás. Mindenki tudja, hogy milyen világot élünk most, a kialakult helyzet miatt több beruházást is leállítottak, köztük vízminőség-javító programokat is. Azonban a miniszterelnök tegnap mégis engedélyezte az ibrányi beruházást, így ott is javul majd a víz minősége – osztotta meg az eredményeket az országgyűlési képviselő, akitől azt is megtudtuk, a rakamazi beruházás kevesebb mint két év alatt készülhet el.



A tiszta víznek óriási értéke van

– A célegyenesben vagyunk, ám egy nagyon kiterjedt programról beszélünk, ami a korábban felsoroltak mellett a víztorony belső felújítását is magában foglalja. Az egészséges ivóvíznek óriási értéke van, és gratulálok a polgármestereknek, hogy egy ekkora feladatba vágtak bele – emelte ki dr. Vinnai Győző.



Az eseményen az is elhangzott, hogy a kiviteli tervek már csaknem teljesen elkészültek, és a munkaterületet is átadták a szakembereknek. Bár a rekonstrukció sok elemre kiterjed, a Rakamazon jelenleg is használt víztisztítási technológián nem változtatnak. A víz tisztasága megfelelő, ráadásul az arzén sem okoz gondot, így nincs szükség technológiaváltásra. Bővítésre azonban igen, ennélfogva a mostani 75 köbméteres óránkénti tisztítósebességgel működő rendszert két új szűrővel bővítik, ezáltal a kapacitás óránként 100 köbméterre növekszik. További újdonság, hogy az eddig kézzel vezérelt szelepeket számítógép koordinálja a jövőben, ami szintén jelentős előrelépés.

MI

Borítókép: Bodnár László, Rakamaz polgármestere és dr. Vinnai Győző mutatták be a projektet | Fotó: Gazdag Mihály