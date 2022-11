Október 20-ától az idei népszámlálás kérdőíveit már csak számlálóbiztosok segítségével lehet kitölteni, ám úgy tűnik, a munkájuk nem problémamentes.

– Újfehértón a háziasszony a házuk előtt válaszolt a feladatát végző biztosnak, azonban a hazatérő férj dührohamot kapott, kérdőre vonta a számlálóbiztost, majd összetörte a kérdőív kitöltéséhez szükséges tabletet – mondta lapunknak dr. Kovács Attila alezredes, akivel az országos cenzus apropóján beszélgettünk.

– A dühös férfi ellen büntetőeljárás indult, a bíróság dönt majd arról, hogy milyen büntetést kap a tettéért – folytatta a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője, nyomatékosítva: a számlálóbiztosok munkavégzés közben közfeladatot ellátó személynek minősülnek, azaz a törvény kiemelten védi őket is, az ellenük irányuló támadást, agressziót pedig szigorúbban rendeli büntetni.

Sokcsatornás azonosítás

A népszámláláson kötelező a részvétel, azaz, aki október 20-áig nem töltötte ki interneten, november 20-áig nem válaszol a kérdésekre számlálóbiztos segítségével, valamint november 20–28. között a pótösszeírás keretében, a település jegyzőjénél sem jelentkezik a kérdőív kitöltése érdekében, szabálysértést követ el, és közigazgatási bírsággal is sújtható.

Ez nemcsak azokra a magyar állampolgárokra vonatkozik, akik a népszámlálás időpontjában, október 1-jén 0 órakor Magyarországon éltek, hanem azoknak is meg kell válaszolniuk a kérdéseket, akik kevesebb mint 12 hónapja tartózkodnak külföldön, ahogy a legalább 3 hónapja hazánkban élő külföldi állampolgároknak is részt kell venniük benne – fogalmazott az alezredes.

Amennyiben a számlálóbiztosok nem találnak otthon senkit a felkeresett címen, üzenetet hagynak, hogy mikor próbálkoznak újra és megadják a telefonszámukat is, hogy egyeztetni tudjanak a látogatás időpontjáról, ami lehet hétvége is, hiszen sokan egyéb munkájuk mellett vállalták ezt a megbízást.

– Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a csalók előszeretettel adják ki magukat valamelyik ismert cég, szervezet munkatársának, csak azért, hogy bejussanak a lakásba, és a tulajdonos értékét így próbálják megszerezni. Az sohasem baj, ha a lakosság éber, és egy kicsit gyanakszik is. A számlálóbiztos a nevére kiállított plasztikkártyával rendelkezik, ami a jogosultságát igazolja, de ez csak az arcképes személyi igazolvánnyal (esetleg útlevéllel, jogosítvánnyal) együtt érvényes, amit minden állampolgár kérhet és megnézhet. Ezenkívül a számlálóbiztosok egy tabletet kaptak, amin a kérdőíven szereplő kérdéseket felteszik, vagyis nem papírral és tollal érkeznek, nincs papíralapú kitöltés – hangsúlyozta dr. Kovács Attila.

– A valódi számlálóbiztosok soha nem fognak olyan kérdést feltenni, ami a bankszámlaszámunkra, anyagi helyzetünkre, egyéb értékeinkre kérdez rá, de rendelkeznek azzal az egyedi kóddal, ami a kérdőív kitöltéshez szükséges.

Ingyenesen hívható szám

– Aki mindezek ellenére továbbra is bizalmatlan és más forrásból is ellenőrizni akarja a felmutatott igazolvány eredetiségét, az hívhatja az ingyenes információs telefonszámot (06-80/080-143), ahol pontosan tudják, hogy melyik számlálóbiztosnak kell az adott címre mennie és ott valóban ki kell-e tölteni a kérdőívet. Az idős emberek akár egy rokonukat, ismerősüket is megkérhetik, hogy legyenek ott az adatszolgáltatásnál – mondta az újabb ellenőrzési lehetőségről az alezredes, hozzátéve: ha az egyén futni, hátrálni kezd, akkor a 112-t kell hívni, hiszen nagy valószínűséggel csalóval van dolga az állampolgárnak.

– Arra senki sem kötelezhető, hogy idegent engedjen be az otthonába, ezért lehet azt kérni, hogy az ajtó előtt, vagy a lépcsőházban válaszolhasson a kérdésekre. Ez kicsit kényelmetlenebb, de lesz, akiknek ez jelent valós biztonságot – tette hozzá az osztályvezető, aki megjegyezte: eddig szerencsére „álkérdezőről” nincs a rendőrségnek tudomása, ám ismerve a bűnözök észjárását, erre is fel kell készülni. A bentlakásos intézményekbe számlálóbiztosok mennek ki, az otthon nélkül élők adatait szociális munkások, a büntetés-végrehajtási intézetben lévőkét pedig a bv. intézet egy kijelölt munkatársa veszi fel.