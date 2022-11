A megyeszékhely önkormányzata és a kríziskezelésben érintett szervezetek minden évben egyeztetnek a téli időszak kezdetén a várható hideg, illetve a rendkívül zord időjárás, vagy az esetleges vörös kód riasztás esetén szükséges intézkedésekről, az egyes szervezetek feladatairól. Ennek része a rászoruló és veszélyeztetett állampolgárok megsegítése, a hajléktalan-ellátás, az utcai szociális munka, továbbá a diszpécserközpont működése és a bentlakásos intézmények kapacitása is. Az idei megbeszélésre 25 szervezetet hívtak meg, és várhatóan minden korábbinál nagyobb szükség lesz a köztük lévő szakmai együttműködésre.

Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, hogy a tél sok nehézséget hoz majd, hiszen az energiaválság miatt várhatóan többen szorulnak majd segítségre:

– Ez a helyzet minden szervezettől a lehető legmagasabb szintű szakmai munkát követeli meg, hogy az összes rászoruló megkaphassa a megfelelő ellátást – hangsúlyozta.

Tóthné Csatlós Ildikó, az önkormányzat szociális és köznevelési osztályának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy kiemelten fontos feladat felkészülni a vörös kódra, ugyanis a riasztás esetén a bentlakásos intézményeknek kulcsfontosságú kötelezettségeik és feladataik vannak.

Nem engednek a színvonalból

– Az energiaválság miatt arra is számítanunk kell, hogy sokan fűtetlen lakásokban próbálják meg átvészelni a telet, és mindez komoly veszélyt rejt magában. Meg kell találnunk a megoldást arra, hogyan segíthetünk nekik, és mindezt úgy, hogy ne terheljük túl az ellátórendszert. A közgyűlés nemrégiben tárgyalt a különféle takarékossági intézkedésekről, egyes intézmények bezárásáról, ám azt fontos kiemelni, hogy ennek semmilyen negatív hatása nem lesz az ellátórendszer működésére és szolgáltatásaira. Az intézményeket, szervezeteket is megviselik az elszálló energiaárak, ugyanakkor egy ilyen nehéz helyzet előtt állva cseppet sem engedhetünk a szakmai színvonalból – emelte ki az osztályvezető.

Laborczi Géza, az Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezetője egy várható problémáról is beszámolt, melyre mihamarabb megoldást kell találni elkerülendő az ellátórendszer túlterhelését.

Végesek a kapacitások

– Ez a megbeszélés minden évben egy nagyon fontos esemény, s úgy vélem, az idén még nagyobb jelentőséggel bír. Joggal tartunk az energiaválság miatti elszegényedés következményeitől, ugyanis a megyében ez egy nagy súlyú probléma lesz. A vidéken bajba jutottakat az önkormányzatok gyakran Nyíregyházára irányítják. Hajléktalan-ellátással foglalkozó szervezetként úgy látjuk, megnövekszik majd a bajbajutottak száma, ám a vidékről a megyeszékhelyre érkezők ellátását fizikailag képtelenek leszünk megoldani, ahogy a város egészének sem lesz erre kapacitása – közölte Laborczi Géza. Mint mondta, megoldást kell találni arra, hogy a vidéki önkormányzatok jobban magukénak érezzék a bajbajutottak ellátását, és ne a könnyebb utat válasszák.

– Ez nem egy teljesen újkeletű veszélyforrás: néhány éve kifejezetten kemény tél volt, és már akkor ugyanezt tapasztaltuk. Az önkormányzatokkal meg kell állapodni, hogy amennyire lehet, helyben nyújtsanak segítséget az embereknek, továbbá a saját kapacitásainkat úgy beosztani, hogy elláthassuk azokat, akiknek szüksége van rá. Nem engedhetjük meg, hogy a télnek emberáldozata legyen, mivel az a közös célunk, hogy senki se fagyjon meg – tette hozzá.

Nagy Judit, a szeretetszolgálat intézményvezető-helyettese arra világított rá, hogy egyre több idős szorul segítségre.

– Szintén az energiaválság negatív hozadéka, hogy már nemcsak a kistelepülések, rossz körülmények között élő idős lakóit kell támogatni, hanem már Nyíregyházán is egyre többen térnek be a nappali melegedőre. Ezek az emberek nem kapcsolják be otthon a fűtést, mert később nem tudnák kifizetni a megnövekedett számlát, és így próbálnak spórolni. Ez egy helyi probléma, amire nekünk kell megoldást találni – tudatta Nagy Judit.

Segítség a rászorulóknak

Tóthné Csatlós Ildikó a felvetésre megjegyezte, hogy a nyíregyházi ellátórendszer rendkívül sokszínű, és közös erővel az ilyen estekre is megtalálják a megoldást a szervezetek.

– Az intézményeknek nyitottnak kell lenniük, hogy ezek az emberek is igénybe vehessék a nappali ellátást. Az is segítséget kaphat, akinek nincs elég tüzelője, évek óta jól működik a szociális tűzifaprogramunk, melyet a Család- és Gyermekjóléti Központ és a NYÍRVV koordinál. Az idősek támogatása fontos feladat, de már a covid-járvány idején is bebizonyosodott, hogy összefogással és hatékony, gyors döntésekkel elláthatjuk a rászoruló időseket – tekintett vissza Tóthné Csatlós Ildikó.

A tűzifaprogram működéséről Lengyelné Pogácsás Mária, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti központ vezetője beszélt a résztvevőknek.

– A jelzőrendszer egész évben fontos, de most különösen nagy szerep jut neki. Arra is törekszünk, hogy a rászorulóknak a saját családjukon, otthonaikban nyújtsunk segítséget, így csökkenthető az ellátórendszer leterheltsége. Az Élelmiszerbankkal kiváló a kapcsolatunk, így hetente osztunk élelmiszert. A tűzifaprogram az idén is elindul december elsejétől és egészen február 28-áig tart. Minden évben ügyelünk arra, hogy valóban a rászorulók kapják meg a háztartásonkénti öt mázsa fát. Ehhez környezettanulmányok készülnek az igénylőknél, mivel sajnos minden évben vannak emberek, akik jogosulatlanul szeretnének tüzelőhöz jutni – emelte ki az intézményvezető.

