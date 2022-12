Dr. Kovács Ferenc bejelentette, hogy az Év szállása versenyen ezúttal két nyíregyházi hotel is dobogós lett: a 4 és 5 csillagos hotelek kategóriájában (70 szoba alatt) az első helyen a Sziget Hotel, a második helyen pedig a Pangea Hotel végzett, ami dicséretes eredmény. A polgármester közölte, hogy a közgyűlés előtt fogadta Claire Legrast, Franciaország magyarországi nagykövetét, akivel hasznos megbeszélést folytattak.

Előterjesztés hangzott el Nyíregyháza közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződéséről, a tarifarendszer megújításáról.

A kormánypárti és az ellenzéki felszólalók egyaránt színvonalasnak ítélték meg mindazt, amit a Volánbusz és a Mobilissimus Kft. tesz a nyíregyházi buszközlekedésért. Elfogadták, hogy

megszűnik a külterületi díjszabás, egységesen a helyi járatú menetjegyekkel, bérletekkel lehet közlekedni.

– Ez egy olyan terület, ahol a tárgyalásoknál mindenki a legjobb arcát mutatta, és erre szükség lesz a jövőben is. Az energiaválságban a finanszírozás elképesztő terhet jelent. Amikor majd beindulnak az ipari parkban az új üzemek, a menetrend is ehhez idomul, de a Volánbusz és a Mobilissimus továbbra is kiváló partner – összegzett dr. Kovács Ferenc.

Döntöttek arról, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt a NYÍRVV Nonprofit Kft. a közvilágítás mértékét a rendelet hatályba lépését megelőzőhöz képest legfeljebb 50 százalékkal csökkentheti. Ez az üzemben lévő lámpatestek fényerejének vagy azok darabszámának csökkentésével érhető el. A közlekedési csomópontok és a gyalogátkelőhelyek megvilágítását a jövőben is biztosítják.

KM