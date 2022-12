A társaság buszparkjának hosszú távú, költséghatékony fenntarthatósága és a környezetvédelmi előnyök mellett elsődleges cél, hogy – a komfortos és biztonságos utazás révén – emelkedjen a szolgáltatási színvonal.

A most megjelent kiírásoknak köszönhetően 200+160 korszerű, környezetkímélő, EURO6 emissziós előírásoknak megfelelő dízelmotorral hajtott, alacsony belépésű, kéttengelyes szóló autóbusz érkezhet 2023-ban a Volánbuszhoz.

A 200 klímás járműnek legalább 40 ülőhellyel kell rendelkeznie és legalább 85 fő szállítására kell alkalmasnak lennie. A járművekkel szemben további elvárás a kerekesszék elhelyezésétbiztosító fedélzeti kialakítás és a felszállást segítő rámpa. A különböző vezetéstámogató rendszerek mellett ABS, ASR biztonsági funkciókat is tartalmaznia kell az autóbusznak, illetve az elektronikus utastájékoztatási- és kamerarendszer, valamint az utastéri USB csatlakozók is az elvárt felszereltség részei. A gyártónak gondoskodnia kell az autóbuszok utas- és vezető terének járványvédelmi megelőző kezeléséről is.