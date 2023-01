Közel ötezer befektetett munkaóra, 123 sikeres projekt, nagyjából három és félezer eurós támogatási össze, és több száz megsegített – így promotálja honlapján önmagát a Rotary Magyarország, amelynek országjáró kormányzója, Réti László hétfőn Nyíregyházára látogatott. Az egész napos programja reggel az egyik helyi rádióban kezdődött, majd a megyeszékhely jelenlegi klubelnökével, Diczkóné Untener Mónikával és két korábbi elnökkel együtt bemutatkozó látogatást tett Nyíregyháza polgármesterénél, dr. Kovács Ferencnél, ami egyik igazolása a jó munkakapcsolatnak. Ezt követően találkozott a vármegyei közgyűlés elnökével is. Ebéd után a LEGO gyárban tettek közös látogatást, illetve találkozhatott egy nyíregyházi képzőművész professzorral. Szepessy Béla, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális kultúra intézetének vezetője bemutatta a munkáit is a küldöttségnek, majd a tartalmas nap egy nyíregyházi klubüléssel zárul.

– Amikor Rotary Clubnál új elnököt választanak, minden évben találkozunk velük az elnöki ciklusuk elején. Általában elmondják, mit terveznek, és ha több alternatívából lehet választani, gyakran meg is kérdeznek, hogy mit tartanánk mi legjobbnak a város szempontjából – nyilatkozta a sajtónak a városvezető, majd hozzátette:

– A terveik általában meg is valósulnak, és természetesen, amiben csak tudunk, segítünk. A tavalyi év is tartalmazott közös programot, ilyen volt például augusztusban a Bujtosi tónál rendezett igen sikeres gumikacsa-úsztató verseny. Ez a program abból a szempontból is eredményesnek bizonyult, hogy a belvárosi integrált játszótér fejlesztéséhez szükséges pénzügyi fedezethez teremtett plusz hozzájárulást. Nyár közepéig-végéig ezt a projektet meg is fogják valósítani. Ilyen játszótér az országban egyedül nálunk készül önkormányzati együttműködésben. Az alapkőletételnél annak idején a Rotary világkormányzója is jelen volt. Persze számos más közös programot is említhetnék. A club az önkormányzati faültetésekhez társulva például részt vett a Robinson-domb fásításában is – fogalmazta meg a dicséretét dr. Kovács Ferenc.

– A magyar Rotary kormányzójának illik meglátogatnia azt az 56 clubot, és az 1200 embert Magyarországon, akik tesznek a helyi közösségért – mindezt már Réti László mondta el.

– Nyíregyházán találjuk az ország egyik legjelentősebb clubját, kormányzót is adott a város valamikor. A 26 öntudatos polgár, akik tenni akarnak a közéletért és a közösségért, most éppen egy játszóteret készülnek befedni, és egyéb elemekkel kiegészíteni – emelte ki a vendég.

– Tegnap Kisvárdán voltam, holnap Mátészalkán leszek, minden clubhoz el kell látogatnom, és nem csak ennyi a feladat, hanem a környező országok kormányzóival is találkozom, sőt még távolabbra is megyek, mert a közös programok nagy értékei a Rotarynak. Hogy csak egy példát mondjak: ha három nemzetközi club valamiféle közös programban összefog, akkor a nemzetközi Rotary a meglévő forrásukat megduplázza. Általában jelentős pénzösszegről beszélünk, így építettünk néhány éve például egy víztornyot Ladánybenén.

Mint megtudtuk, a nemzetközi Rotary a legnagyobb forrásit – ami alatt adózott magánjövedelmeket értünk – most Ukrajna szomszédos országaiba irányítja, így a magyarországi clubok is könnyebben jutnak plusz forrásokhoz.

– A Nyíregyházán nagyon erős evangélikus egyházzal fogunk össze, nekünk forrásaink vannak, nekik szállásaik, és közösen segíteni tudunk az ide érkező menekülteken. Mindez csak ebben az évben mintegy 150 ezer dollárnak megfelelő pénzösszeget jelent – szólt arról is, hogyan reagálnak a szomszédos háborúra. Érdekességként elmondta, hogy természetesen Ukrajnában is működik Rotary, és a sors iróniája, hogy amíg Magyarország egy önálló nemzeti district – így nevezik a Rotary-kerületeket – Ukrajna Belorussziával, azaz Fehéroroszországgal dolgozik együtt egy ilyen közös kerületben.

– Sajnos az ottani kormányzótársamnak már harminc rotarysta temetésen kellett beszédet mondania. Mi magyarok felállítottunk egy Kisvárda-Ungvár tengelyt, az ungvári képviselők hetente jönnek a Kisvárdán összegyűjtött adományokért. A háború hetedik hónapjában már nem élelmiszerre és ruhára, hanem aggregátorokra és powerbankokra volt szükség. Ez a projektünk most nagyságrendileg 150 millió forintos mértékű – magyarázta.

– A pandémiás évek után sajnos megállt a Rotary legjelentősebb programja, a cserediák-program – egészítette ki az elmondottakat. – A világon minden évben tízezer cserediákot küldünk ki egy másik országba 3 hónapra vagy akár egy évre. Magyarországról mindez nagyjából 50 középiskolás diákot érint, akik a világ számos részébe eljutnak. Két fontos dolgot tudunk így adni: jelentős mértékben tudja emelni a tanulók műveltségi szintjét, és a társadalmi státusukon is tud egyet emelni az utazás. A beérkező gyerekeket tekintve pedig az a célunk, hogy olyan országimázst kapjanak Magyarországról, amitől úgy érzik, jó és öröm nálunk tartózkodni.

