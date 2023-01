A távoli keleten eredetileg a gonosz szellemek kiűzésére használták, és csak később lett vallási szertartások, nagyobb ünnepségek kelléke. Arra pedig Magyarországon is várni kellett – egészen a 17. századig –, hogy tehetősebb polgárok játékszere lehessen. Manapság viszont cáfolhatatlan tény: nincs szilveszter tűzijáték nélkül. Alakuljon az este, és annak hangulata bárhogyan – az év utolsó napján nyilván nem szerencsés szomorkodni –, az éjfél így is, úgy is rendre nagy durranás lesz, és korántsem a pezsgős dugók miatt. Erről ma már a legkisebb falvaktól a nagyvárosokig egyre többen gondoskodnak, ha akarjuk, ha nem.

Bizonyos esetekben sajnos a privát pirotechnika sem garantálja a jó hangulatot, sőt képes teljesen elrontani a napot, a búcsúzó évet, sokaknak életre szóló emléket hagyva. Most szilveszterkor is 4 súlyos és 6 könnyű sérüléssel zárult a tüzes program. Zircen egy ifjú ember keze bánta a könnyelműsködést, Bódvaszilváson egy felnőttet gyújtott meg a durrancs. Két gyermek mellett is robbant tűzijáték, az egyik esetben éppen a megyében, Petneházán. Miskolcon pedig egy társasházi lakás égett ki, de több családnak is alkalmi szállás után kellett néznie az új évben a játékból komolyra forduló tűz miatt.

A tűzijátékot könnyű szívvel mellőzőkkel most nem foglalkozunk, egy kivételt mégis teszünk. Akik ugyanis egész évben az értékesítéséből élnek, zárás után már aligha éreznek kedvet a durrogtatáshoz. Legalábbis így van ezzel a Kopyro pirotechnikai bolt tulajdonosa, Kovács Miklós, aki utoljára akkor hódolt efféle élvezeteknek, amikor kicsik voltak a gyermekei. Mostanság örül, ha a dolgos napok után nyolckor bezárják a boltot, és mehetnek pihenni. Pedig könnyű dolga lenne, hiszen profi tűzijátékokat is vállalnak, a kisujjában van a pirotechnikus szakma.

– Mivel éves forgalmazási engedélyünk van, önkormányzatok hívnak leginkább év közben, kisebb részben pedig esküvőkre kapunk felkérést – sorolta is mindjárt. Náluk áfával növelten már 200 ezer forinttól is lehet profi show-t rendelni, ilyenkor durrogtatják el azokat a drágább csomagokat is, amelyek megmaradtak szilveszterkor.

– December 30. és 31. a két legfárasztóbb nap, akkorra döntik el az emberek, mit vennének és mennyiért. Most is eladtunk annyit, mint a korábbi években. Persze, akadnak költekezőbb vásárlóink időnként, akiknek meg se kottyan egy százezres vagy azt meghaladó kiadás. Ugyanakkor természetesen a legtöbben középárfolyamon vásárolnak, a 15 ezer forintos kosárérték a legjellemzőbb. Vissza már szinte soha nem hoznak semmit, ebből a szempontból nem életszerű az a jogszabály, amely előírja a fel nem használt termék visszaszolgáltatásának január 5-ei határidejét. Elvétve előfordulhat meghibásodás, olyankor becseréljük a terméket vagy visszaadjuk a pénzt, de évek óta nem fordult elő ilyesmi, mert megbízható forrásból vásárolunk – magyarázta Kovács Miklós.

Vele ellentétben Vincze Miklós – aki a feleségével visz egy pirotechnikai üzletet Nyíregyházán, a Búza téren – már érzékelte a drágulás hatását, szerinte óvatosabban vásárolnak az emberek.

– Ebben az üzletágban is mintegy 30 százalékkal nőttek az árak, olykor még ennél is többel. Az olcsóbbak mellett kínálunk komoly fűzött telepet 90 ezer forintért, az idén nem vitte el tőlem senki, a többség legfeljebb 20 ezer forintért vásárolt. Ennyiért egyes és kettes jelűeket, játékos termékeket, illetve alacsony fény és hanghatással járó kisebb telepeket kap a vevő. A komolyabb hármasok 30 ezer forinttól indulnak, ezeket december 28-ától 31-éig lehetett megvásárolni. A legdrágábbak és legnagyobbak a négyesek, ezeket csak pirotechnikusok használhatják, városi tűzijátékoknál látni ilyeneket – sorolta a lehetőségeket. Az üzletükben kapható termékeket egyébként egész évben kínálják, és magánterületen egész évben felhasználhatók.

– Nem is hoznak vissza belőlük, egyetlen vevőnk próbálkozott egy hármassal, de mivel nem tudhatjuk, hogyan tárolhatták, ilyen esetben a terméket ugyan visszavesszük, hogy később megsemmisítsük, pénzt viszont nem adunk vissza – tudtuk meg.

Mint kiderült Vincze Miklós is profi pirotechnikus, a tudást még olyan OKJ-s tanfolyamon szerezte, amelyet mostanság sehol nem indítanak. Szintúgy vállal munkákat év közben is, az pedig már csak a megrendelő anyagi lehetőségeitől függ, mekkora időtartamban.

– Nálunk egy esküvői tűzijáték általában 250-300 forinttól indul. A termékeink zömét Kínából szerezzük be, a lengyelektől csak akkor vásárolunk, ha éppen termékhiány van a piacon. Nyáron leadjuk a rendelést, ami jó esetben decemberre meg is érkezik. Különleges újdonság ritkán bukkan fel, inkább a csomagolás változik, egyébként is a bejáratott termékeket keresik az emberek – mondta el Vincze Miklós. Mi pedig örömmel nyugtáztuk, hogy bár sok emberrel beszélgetnek, sokaknak nyújtanak szilveszter előtt tanácsot a telepek használatához, komoly sérülésekről évek óta egyik nyilatkozónk se hallott.

MJ