1973. január 21., vasárnap

Unokája megcsonkításával zsarolták a tiszalöki orvost

Az orvos éppen a táppénzes betegeket vizsgálta, amikor a postás helyett a posta vezetője vitte be a levelet. Fogalma sem volt, hogy mindez miért történt, de a postamester idegessége rögtön elárulta, hogy valami rendkívüli dolog történt.

„Kedves doktor! Ha úgy szereti az unokáját, mint ahogy beszélik, legyen olyan szíves szombaton este 9 órára 5 ezer forintot elhelyezni a presszó vécéjében a kagyló fölötti víztárolóba. Természetesen vízmentes nylontasakban. Figyelmeztetni szeretném, ha a zsaruk halvány nyomát is meglátom, unokáját csak megcsonkítom. Mert ha a második követelésemet sem teljesíti, ami 20 ezer forint, úgy rövid idő alatt el kell búcsúzni unokájától. Bízom önben, doktor, hogy tervem kettőnk között marad és nem követ el ostobaságot, hogy elkerülje a tragédiát, amihez ostobasága esetén megvan a biztos tervem. Végezetül ne várja meg a második összeg kérését, mert azt már egy rokkant gyermekért fizeti, ha nem hisz nekem. Kár lenne. Szép gyerek.”

Mire a levél végére ért, teljesen elfehéredett. Sok zsarolásról, gyermekrablásról hallott már a rádióban, olvasott az újságokban, de azok mind Nyugaton történtek, Magyarországon még nem volt hasonló eset.

A tiszalöki körzeti orvos természetesen a rendőrség segítségét kérte, aztán közösen dolgozták ki a teendőket. Elkészítették a csomagot nylontasakban, úgy, ahogy azt előírták és az orvos a megadott időpontban bevitte a presszó vécéjébe.

Másnap már délelőtt megkezdődött a forgalom. Jöttek, mentek a vendégek, ki kávét, ki féldecit, vagy éppen sört ivott, a vécében azonban a csomag a helyén maradt. Délután 2 óra körül a megfigyelőknek gyanús lett egy fiatalember, aki délelőtt is eltöltött már egy órát a presszóban az apja társaságában. Most egy hasonló korú fiúval söröztek, aztán megérkezett hozzájuk egy harmadik fiatalember is. Négy óra körül azonban mindhárman elmentek.

Már-már úgy tűnt, hogy ijesztgetés volt az egész levélhistória, hiszen a csomag még mindig a víztartóban volt, amikor ismét megérkezett a presszóba a három fiú. Ismét sört rendeltek, majd egy kis idő múlva ketten kimentek a vécébe. Mikor visszajöttek, egyikük néhányszor a közelben ülő idegenekre nézett, akik nemsokára el is hagyták a presszót. Ők figyelték addig ugyanis, kik próbálkoznak meg a csomag kiszedésével és nem akarták, hogy a zsaroló gyanút foghasson.

Nem sokat kellett az utcán ücsörögniük, mert néhány perc múlva a presszó vezetője szólt: megvan a tettes, aki még aznap este beismerte, hogy valóban ő akart pénzhez jutni a fenyegetés árán.

Ki is volt hát ez az elvetemült fiatalember és hogyan sikerült elfogni? K. 19 éves tiszalöki lakos. Az ötletet az adta, hogy nem volt pénze, és egyik este eszébe jutott, hogy van a körzeti orvosnak. Egy házban laktak, jó ismerősök voltak és azt is tudta, hogy az orvos nagyon szereti unokáját, fizetni fog, csak ne történjen semmi baj. Szülei tévét néztek, ő pedig megírta a levelet.

Másnap dolgozni ment, de délelőtt kiment a faluba és a levelet bedobta a posta előtt lévő levélszekrénybe. Aztán elérkezett a vasárnap. Délelőtt az apjával, délután a barátaival volt a presszóban. Innen a sportklubba mentek és ott már elejtett néhány szót: "Sok pénzünk lehetne, csak egy helyre oda kellene nyúlni érte." Aztán visszamentek a presszóba.

Nem sok pénzük volt és K. még néhányszor elismételte a rejtélyes mondatot. - Nem hittek nekem - mondta a rendőrségi kihallgatáson K. -, aztán kihívtam magammal a vécébe egyiküket, hogy megmutassam neki, hol a pénz. Felálltam az ülőkére és belenéztem a víztárolóba. Ott volt a nylontasak.

A tasak valóban ott volt, és K. meg is próbálta kivenni, csakhogy oda volt kötve. Visszamentek és egy bicskát kért, aztán ismét a vécébe ment. Amikor azonban megfogta a csomagot, hogy elvágja a zsinórt, megszólalt a riasztócsengő.

K. ügyét pénteken tárgyalta a nyíregyházi járási bíróság, testi sértéssel és emberöléssel fenyegető zsarolásért 4 év szabadságvesztésre ítélte és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A szabadságvesztést szigorított börtönben kell letölteni. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

1993. január 21., csütörtök

Lebontották a lovasszobor deszkaruháját

Lebontották szerdán a nyíregyházi kozák lovasszobor deszkaruháját, amit a köztéri alkotás eltávolítását követelő Politikai Foglyok Országos Szövetsége és a Történelmi Igazságtétel Bizottság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetei helyeztek el az emlékmű letakarása céljából még tavaly, október 23-a, a nemzeti ünnep előtt.

A Pofosz és a TIB ősszel levélben kérte Nyíregyháza önkormányzati testületétől a lovasszobor eltávolítását a város központjában lévő térről. A képviselők viszont úgy határoztak - a lakosság egy részének véleményét figyelembe véve -, hogy az alkotás a helyén marad. A múlt rendszerben politikai okból meghurcoltak a döntésre válaszolva, a nemzeti ünnep napja előtt bedeszkázták a szobrot. A deszkaruha szerdai lebontásáról értesülő politikai szervezetek írásban tiltakoztak az ellen a város polgármesterénél.