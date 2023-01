Szerkesztőségünk megjegyzése:

Néhány évvel ezelőtt a lakosság körében nagy visszhangot és felháborodást keltett, amikor a parkerdő területén egy vadász lőfegyverrel ejtett el egy vadat. A lövés a környéken sétálókban félelmet keltett. Azóta – éppen annak a lövésnek az apropóján – született egy szerződés, amelynek alapján íjjal végzik el a vadgazdálkodási tennivalókat a vadászok, hogy ne zavarják a lakosságot. Bár a sétálók nem találkoznak a vadászokkal, de azok rendszeresen jelen vannak.

A bejegyzést olvasva egyébként egy újságíró kollégánk felvetette: mivel nem egyértelmű a baleset leírása, nem elképzelhetetlen, hogy a kutya verte fel a vaddisznót nyugalmából, s azért támadott. Az erdőkben sétálók közül sajnos sokan még most sem tartják be a szabályokat: a kutyát az erdőben is pórázon kell vezetni.

A témára szerkesztőségünk hamarosan visszatér, megkérdezünk egy „íjas " vadászt, aki rendszeresen járja a Sóstói-parkerdőt.