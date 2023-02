– Többségében az érettségit adó középiskolákban tanulnak tovább diákjaink– mondta el érdeklődésünkre dr. Baloghné Mester Éva, a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola igazgatója. Hozzátette: a gimnáziumok és a technikumok is népszerűek a nyolcadikosok körében, és jellemzően nyíregyházi iskolákat választanak.

– Sokan mennek a Bánkiba, a Széchenyibe, a Zrínyi -gimnáziumba, a Vasváriba, de a Sipkayban is szívesen tanulnak. Azt tapasztaljuk, mintha egy kicsit elbillenne a szakképzés felé az érdeklődés, olyan iskolák felé, ahol szakmát és érettségit is szerezhetnek, a tehetséges fiatalok pedig mehetnek tovább a felsőoktatásba – jegyezte meg az igazgató.

A gyereké az utolsó szó

Megkérdeztük, milyen szempontok alapján döntenek a mai fiatalok.

– A tanulmányi átlag alapvetően fontos, de emellett a diák érdeklődési köre is számít. A szülők sem csak a jegyeket nézik, figyelembe veszik a gyerekük személyiségét, sőt, kikérik a szaktanárok véleményét is, hiszen ők azok, akik nap mint nap látják a diákok teljesítményét, gondozzák a tehetségüket. Az élettapasztalat is azt mutatja, a legegészségesebb, ha a gyerek mondja ki a végső szót, ő dönti el, hol szeretne tanulni.

Bárhová is mennek a sikeres bejutáshoz nagyon jó alapkészségekre, kompetencia alapú tudásra van szükség, ezt mérik az írásbeliken is – tette hozzá az intézményvezető.

Felkészítik a nyolcadikosokat

– A mi iskolánkban körülbelül azonos arányban választják a technikumi képzéseket és a szakmatanulást, tanulóink többsége szakközépiskolába jelentkezik – erről már a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola intézményvezető- helyettese Beregszászi Erzsébet beszélt lapunknak. Elmondta, a gyerekeket sok tényező befolyásolja, amikor iskolát választanak, a szakképzésben az ösztöndíjak is motiválóan hatnak.

– Úgy érzik a szakmatanulással nem „veszítenek időt”, s ha az élet úgy hozza munkába is állhatnak vele. Gimnáziumba a jó tanulók jelentkeznek, akik idegen nyelveket szeretnének tanulni, magabiztosan készülnek valamelyik egyetemre.

– Fontos megjegyezni, hogy akik tőlünk bekerülnek gimnáziumba, meg is állják a helyüket. Igyekszünk minden segítséget megadunk nyolcadikosainknak a felkészülésben, a központi írásbeli előtt magyarból, matematikából, idegen nyelvből plusz órákat tartunk, s ha valaki szeretné egyénileg is foglalkozunk vele, megerősítjük tudását az általa választott tantárgyból – fűzte hozzá az intézményvezető-helyettes, akitől megtudtuk a nyírtelekiek jellemzően nyíregyházi középiskolákat jelölnek meg a jelentkezési lapon, egy-két diák Tokajban, illetve Nagykállóban tanul tovább.

Szűcs Dorottya az Apáczai-iskola tanulója, a Zrínyi Ilona Gimnáziumba szeretne menni. A nyílt tanítási napon nagyon megtetszett neki az iskola, mint mondja, jó érzés fogta el, vonzó volt számára az ottani diákélet, és a tanárok is szimpatikusak voltak.

– Sokat számított az is, hogy ki mit mondott a különböző iskolákról, és hogy az másik osztálytársaim, barátnőim is ide jelentkeztek. Igazából a biológia és a kémia is érdekel, de az iskola annyira megtetszett nekem, hogy úgy döntöttem, inkább „kompromisszumot kötök saját magammal” és a nyelvtanulást helyezem előtérbe, biológiát itt is fogok tanulni csak nem emelt óraszámban, a nyelvekkel pedig minden területen érvényesülni tudok a későbbiekben – hangzott a magyarázat.

Dorottya jelenleg németet tanul, nyáron szeretnek középfokú vizsgát lerakni. Az angolt két éve tanulja önszorgalomból, és spanyol kezdőre adta be a jelentkezését.

Biztosítják az utánpótlást

– A szakképzési rendszerben végbement szerkezeti, tartalmi és módszertani változások beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, ma már egyre több fiatal lát fantáziát a szakmatanulásban és megtalálja a helyét az új szemléletű szakképzésben – mondta el lapunknak Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója.

Megtudtuk, a szakképzési centrum továbbra is fontos feladatának tartja, hogy Nyíregyházán és a térségben működő cégek számára biztosítsák a szakemberutánpótlást, lehetőleg minél több szakterületen, így amellett, hogy a diákok előtt változatos képzési kínálatot vonultatnak fel iskoláik, a felnőttek is lehetőséget kapnak szakmák elsajátítására.

Arra biztatják a fiatalokat, szerezzenek meg akár két szakmát is ingyenesen, hiszen manapság azok érvényesülnek a munkaerőpiacon, akik többféle végzettséggel is rendelkeznek.

– A szakképzési centrumhoz tartozó 10 szakképző iskolában összesen 20 ágazatban, 63 szakmát kínálunk. Az évente több alkalommal megrendezett, különböző pályaválasztási rendezvényeken, fórumokon és bemutatókon a nyolcadikosok közvetlenül betekinthetnek a szakmák világába. Akik a műszaki területek iránt érdeklődnek, nekik a Bánki Donát Műszaki Technikumot ajánljuk. Aki az építőipar területén képzeli el a jövőjét jellemzően az Inczédy György Szakképző Iskolában vagy a Vásárhelyi Pál Technikumban tanul tovább.

– A Zay Anna Technikum hagyományosan az egészségügyi- és szociális ágazatban nyújt képzéseket, ettől az évtől kezdve oktatás ágazatban is. A Wesselényiben sok szakmát oktatunk, és - kreatív technikum lévén - fontos a kreatív-fejlesztés, amely az iskola egészét áthatja. Továbbra is népszerű a Sipkay, aki turizmus-vendéglátás és kereskedelem ágazatban képez szakembereket a térség számára. A tiszalöki és tiszavasvári iskoláink elsősorban gépészet, rendészet és közszolgálat ágazatokban várják a nyolcadikosokat. Kiemelném az okleves technikusképzést, amely a Széchenyiben, a Bánkiban, az ÉVISZ-ben, és a Zayban már hat ágazatban is elérhető.

– A képzés tartalmát a partneregyetemekkel együtt dolgoztuk ki, az ambiciózus diákok szívesen jelentkeznek ide, mint mondják: innen egyenes úton juthatnak be az egyetemre, az itt megszerzett tudást kreditekben jóváírja az egyetem – sorolta a lehetőségeket a főigazgató.

S nem feledkezett meg azokról sem, akiknek felzárkóztatásra vagy egy kis időre van még szükségük ahhoz, hogy eldöntsék merre induljanak. Számukra a Bencs iskola kínálja az Orientációs évfolyamot, ahol megismertetik velük a különböző szakmákat, emellett az iskola országosan is elismert képzést folytat a Dobbantó programban és Műhelyiskolai oktatásban. A főigazgató további információkért a helloszakma.hu pályaorientációs portált ajánlotta a diákok figyelmébe.

