– A mai jeles alkalomra készülve a kezembe akadt egy 1848-as közlöny, amiben Kossuth Zsuzsannát nevezték ki hazánk főápolójává, s azt is kifejtették a dokumentumban, hogy milyen ismérvekkel kell rendelkeznie egy ápolónak – ezt már Román István, a vármegye főispánja mondta el a jelenlévőknek.

Hozzátette: a 19. századtól kezdve sok minden változott a szakmában, de vannak olyan tulajdonságok, melyeket akkor és most is elvárnak egy ápolótól.

– A jó főzési képesség és a csendes magaviselet mellett a rend, a pontosság, az erkölcsösség és a gyengédség is szerepel ebben a régi iratban. Úgy vélem azonban, hogy az archaikus nyelvezet mellett további érdekességeket is felfedezhetünk: ma is fontosak az erkölcsi szempontok, a rendszeretet és az odaadás. Aki ápolásra szorul, szereti, ha odafigyelnek rá, és úgy vélem, a legtöbb esetben ezt is meg is kapják a betegek – emelte ki Román István.

Az eseményen jelen volt Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke is, aki szintén köszönetét fejezte ki az ápolóknak az áldozatos munkáért.

– Már-már hagyomány, hogy a vármegyeháza dísztermében ünnepeljük az ápolók napját, de sajnos erre az idén nincs lehetőség a felújítási munkálatok miatt. Remélem, hogy jövőre ismét ott fogadhatjuk önöket – mondta a vármegyei közgyűlés elnöke.

indent a betegekért

Dr. Rákóczi Ildikó, a megyeszékhely közgyűlése szociális, egészségügyi és sportbizottságának elnöke arról számolt be, 2014-ben az országgyűlés felismerte, hogy az ápolói hivatás presztízsét és az életpálya előmozdítását minden lehetséges eszközzel támogatni kell. A nagy előd, Kossuth Zsuzsanna minden ápolónak példát mutatott.

– A ma ápolói is szívvel-lélekkel végzik munkájukat, s mi azért vagyunk itt, hogy kifejezzük a tiszteletünket. Az ápolók a legnagyobb megbecsülést érdemlik – tette hozzá.

A rendezvényen Virág Jánosné, a Sántha Kálmán Szakkórház ápolási igazgatóhelyettese mondott ünnepi beszédet.

Régi-új kihívások

Beszédében Kossuth Zsuzsanna életpályájába engedett betekintést, majd kiemelte: az elmúlt évek kihívásai bizonyították, hogy a váratlan nehézségek hogyan mozgósítják az ápolói társadalmat.

– Nagyon fontos, hogy a szakmai és emberi megnyilvánulásoknak a betegek állapotának javulását kell elérniük, az alázat, az emberi méltóság megőrzése minden körülmények között alapvető. A betegek, a sebesültek feltétel nélküli elfogadása nemzetiségtől függetlenül – ezek mind-mind ismérvei a jelenkor ápolóinak – hívta fel a figyelmet Virág Jánosné.

Mint mondta, a jelenkor kihívásai nem új keletűek: járványok, háború, súlyos betegségek, halál.

– Az ápolók azok, akik ott vannak életünk kezdetén és végén, végtelen türelemmel és empátiával szolgálnak minden nap. Képesek embertársaikért a maximumot nyújtani, s a világ legnemesebb és legemberibb hivatását tudhatják magukénak. Minden korban kellenek olyan személyiségek, akikről az ápolók napja is szól, akik utat mutatnak, kicsit előrébb gondolkodnak. A munkájuk nem a médiahírnévről, hanem a betegágynál zajló meghitt pillanatokról szól. A szakma nagy utat tett meg napjainkig, ám célja minden időben ugyanaz volt: a beteg ember egészségének visszaadása, legalábbis annak megpróbálása – hívta fel a figyelmet Virág Jánosné.

A beszédeket követően a Móricz Zsigmond Színház tenorjai, Gulácsi Tamás és Horváth Viktor szórakoztatták a jelenlévőket, majd átadták az elismeréseket a kitüntetett ápolóknak és egészségügyi dolgozóknak.

MI