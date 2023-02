Amióta kitört az orosz–ukrán háború, ­Mártha Mihály Tibor, Fényeslitke polgármestere gyakran vitt különböző adományokat, ­segélyszállítmányokat Ukrajnába.

Felmérik az igényeket

– Én abszolút békepárti vagyok. Elítélem az orosz agressziót, nem igaz, hogy nincs békés megoldás. Szerintem a világnak három tényezőtől kell tartania: a globális felmelegedéstől, a járványtól és az Egyesült Államoktól. Azt ugyanis nagyon nem firtatják, hogy az amerikaiak a háború kirobbanása előtt milyen tevékenységet folytattak Ukrajnában – nyilatkozta Mártha Mihály Tibor. – Miután híre ment, hogy megbízhatnak bennünk, Fényeslitkére sok adomány érkezik például Belgiumból, Németországból, Horvátországból és Ausztriából, de Budapestről, Kisvárdáról és Dunaszentgyörgyről is. Ezeket nem tároljuk, hanem visszük a rászorulóknak. Előzetesen egyeztetünk, felmérjük az igényeket. Egyebek mellett vittem tartós élelmiszert, aggregátort, kötszert, inkubátort és gyógyszert. A háború kitörése óta több mint hetvenszer voltam Ukrajnában. Jártam Bucsában, Hmelnickijben és Kárpátalján is. A dolinai gyermekkórházba harmadszor látogattam el, legutóbb a Heim Pál Gyermekkórház és a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház felajánlásából 13 gyermek­ágyakat vittünk. Emellett a fényeslitkei pékség frissen sült kalácsokat küldött az ott gyógyuló gyermekeknek uzsonnára, a „Gyüre Tészta” száraztésztát ajánlott fel, egy fényeslitkei vállalkozó dobozos ivóleveket adományozott a gyerkőcöknek. A Kárpátaljai Rendőrkapitányságnak és a falusi polgárőrségnek közrendvédelmi eszközöket adományoztunk. Fényeslitke önkormányzata a saját közvetlen segítsége mellett rengeteg donort kutatott fel, több mint 70 szállítmányt vittünk ki Bacskai József főkonzul és az ungvári magyar főkonzulátus munkatársainak koordinációjával. Köszönet illeti a fényeslitkei önkéntesek, helyi vállalkozók, az East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt., a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház és a Bacsó Beton Kft., a Gyümölcs Sziget Kft. folyamatos segítségét is.

LTL

Borítókép: Mártha Mihály Tibor Bucsát is felkereste az adománnyal | Archív Fotó: KM