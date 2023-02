Fáradhatatlanul dolgozott az elmúlt esztendőben a Lónyay 200 Emlék­év megvalósításán a Tuzsér Községért Közalapítvány.



Csúszással indult az emlékév

A gróf Lónyay Menyhért egykori pénzügyminiszter és miniszterelnök születésének kétszázadik évfordulójára megszervezett programsorozat december 31-én elvileg befejeződött, azonban néhány programja átcsúszott az idei esztendőbe is.

Ebben nagy szerepet játszott a tavaly februárban kitört orosz–ukrán háború, hiszen az emlékévben részt vevő települések (Lónya, Tuzsér, Deregnyő, Beregsom) minden energiájukkal a menekültek fogadásával, azok ellátásával foglalkoztak.

Az első programokat csak májusban rendezhette meg a közalapítvány, ezért jelentős csúszással szembesültek. Mindennek következtében a tervezett, beütemezett programok egy részét át kellett szervezni, illetve azok egy része átcsúszott a 2023-as esztendőre, de ez semmit nem vont le a kezdeményezés értékéből.

Az idei év elején került nyomdába a közalapítványnak az a kiadványa, amelynek bemutatóját február 14-én Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezték meg.

– A Grófkisasszonyok a 20. század elején című könyv kiadásában segítséget nyújtott a Petőfi Irodalmi Múzeum. Gróf Lónyay Márta fennmaradt naplóját a lehető legnagyobb szakmaiság mellett szerettük volna könyvformába önteni, ezért kértük a fővárosi intézmény segítségét – tájékoztatta szerkesztőségünket Klicsu Ferenc, a Tuzsér Községért Közalapítvány elnöke, Tuzsér alpolgármestere.



Fontos kordokumentumok

– Nagy örömünkre a Petőfi Irodalmi Múzeum a napló kiadásában partnerséget vállalt, így fokozott érdeklődés mellett mutathattuk be az emlékévhez kötődő új kiadványt a korábbi Károlyi-palotában. Érdekes egybeesés, hogy a naplót író gróf Lónyay Márta többször is nevesíti a Károlyiakat. Parádi Andrea tudományos titkárral köszöntöttük a vendégeket, majd dr. Fónagy Zoltán történész mutatta be a könyvet – folytatta a közalapítvány elnöke.

Eligazodás a becenevek között

– Előadásában hosszan kitért az ilyen jellegű naplók fontosságára, kordokumentumi jelentőségükre is. A nemesi társadalmi réteg tagjai gyakorlott naplóírók voltak, azonban a történelem viharai sajnos elsodorták nem csak ezeket az irományokat, de gyakran írójukat is. Szerencsére mostanában előkerült néhány napló, amiket ki is adtak. Ezek sorát gazdagítja most már a Grófkisasszonyok a 20. század elején címet viselő könyv is.

A tartalmas bemutatót egy kerekasztal-beszélgetés követte, melyen a moderátor Komáromi Csaba volt, aki nagy segítséget nyújtott a közalapítványnak az irodalmi múzeum részéről a kiadvány magas színvonalú megjelenéséhez. A többi résztvevő között láthatták a vendégek a naplók tulajdonosát, Jankovich-­Bésán Dénest, valamint a nemesi családok nagy ismerőjét, Gudenus János Józsefet, aki segített eligazodni a sok-sok név, becenév között, és segített beazonosítani a naplók „szereplőit” is. Részt vett még ezen a beszélgetésen dr. Fónagy Zoltán, aki az arisztokrácia kutatója, jól ismerője, valamint a kiadó részéről hozzászólt a témához a Tuzsér Községért Közalapítvány elnöke, Klicsu Ferenc is. A naplóból részleteket olvasott fel Komáromi Csaba. A nagyérdemű közönség megtudhatta azt is, hogyan maradhattak fenn a napló eredeti könyvecskéi ennyi évtizeden keresztül.

– A rendezvény végén megköszöntük mindenki részvételét a munkában, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai segítségét és a Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatását. Nélkülük sem a rendezvény, sem a könyv kiadása nem valósulhatott volna meg. A kiadvány jól illeszkedhet abba az elképzelésbe, hogy a tuzséri Lónyay-kastélyból hamarosan Lónyay Örökség Központ válhat, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a Lónyayak szellemi és tárgyi örökségével – tette hozzá Klicsu Ferenc.

KM