– Az ENSZ által elfogadott Down-szindróma világnapja kiváló alkalmat biztosít arra, hogy ezen a napon a szervezetek felhívják a figyelmet a fogyatékkal élők elfogadására és a bennük rejlő lehetőségekre – emelte ki. Kisari Károly hozzátette: a Down-szindrómával élő gyermekeknek és felnőtteknek a legtöbb esetben ugyanolyan céljaik és vágyaik vannak, mint ép társaiknak.

– Szeretnének boldog életet élni, szeretni, tanulni, dolgozni, elfogadott és elismert tagjai lenni egy közösségnek, na és persze szórakozni is. Erre ma lehetőségük van Nyíregyházán, ahol egyesületünk egy kötetlen bowlingozást szervez számukra a Fun City Bowling Bár támogatásával – mondta még az első gurítások előtt a Rejtett Kincsnek Down Egyesület elnöke.

Felemás zokniban

Érdekesség, hogy a vasárnapi program valamennyi résztvevője felemás zoknit húzott, s ez természetesen nem véletlenül történt.

– A március 21-e a Down-szindróma világnapja, a jelképe pedig a felemás zokni. Ezzel is szeretnénk ráirányítani arra a figyelmet, hogy mindenki értékes és egyenjogú tagja a társadalmunknak. Ezzel kapcsolatban az egyesületünk egy felhívást is közzé tett, amihez bárki csatlakozhat. Arra buzdítunk mindenkit, hogy kedden, a világnapon húzzon felemás zoknit, ezt örökítse meg és tegye közzé a különböző közösségi média felületein – mondta Kisari Károly.

Sokat segített az egyesület

Balla Gábor feleségével és két gyermekével jött el bowlingozni. Mint azt lapunknak elmondta, a nagyobbik fia vasárnapi program gyanánt a teniszt választotta, ő most azért nincs itt.

– A legkisebb gyermekem, Boglárka született Down-szindrómával. Az elején nagyon sokat segített nekünk a Rejtett Kincsek Down Egyesület. Bogi most harmadikos a Szent Imrében (Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, a szerk.), ahol szerencsére nagyon befogadó a közeg, hiszen Bogi integrált oktatásban vesz részt, úgy, hogy a tanórákon egy segítő ül mellette. Nagyon jó a logikája, délutánonként pedig zenei képzésen vesz részt, ami szintén sok mindenben fejleszti őt. Azért is hálásak vagyunk, hogy a legtöbb Dowm-szindrómás fiatallal ellentétben, Bogi egyáltalán nem beteges. Hamarosan úszni fogjuk járatni őt az Eissmann Városi Sportuszodába – sorolta a nyíregyházi Balla Gábor. Hozzátette, értékeli nagyon a Rejtett Kincsek Down Egyesületnek azt a következetes és kitartó munkáját, amit a Down-os és a különböző fogyatékossággal élő fiatalok érdekében hosszú évek óta végez, aminek része ez a vasárnapi, közös bowlingozás is, melyen több mint tíz család vett részt a Fun City Bowling Bárban, ahol két órára ingyen és bérmentve kapott három pályát a Rejtett Kincsnek Down Egyesület. TG

Genetikai eltérés

A Down-szindróma egy veleszületett genetikai eltérés, amely véletlenszerűen alakul ki. Hazánkban körülbelül 1000 újszülöttből egynél fordul elő. A Down-szindróma nem betegség, hanem állapot, amely nagy mértékben javítható, főként kora gyermekkori fejlesztések segítségével. A Rejtett Kincsek Down Egyesület két fejlesztő központot is üzemeltet: a Nyíregyházán működőt 2011-ben nyitotta meg, míg a budapestit 2018-ban.

Innovatív képzőközpont

A társadalmi esélyegyenlőséggel összefüggésben Kisari Károly szóba hozott egy most beinduló programjukat, ami a fogyatékkal élők munkaerő-piaci helyzetét hivatott erősíteni, támogatni. Elmondta, hamarosan egy innovatív képzőközpont nyílik fogyatékkal élő fiatalok számára Nyíregyházán, mely a nyílt munkaerő-piacra segíti majd a mentoráltakat. A megyéből, illetve a régióból várják a jelentkezőket a szeptember 1-jén induló képzésre, ami spanyol módszertanra és dán támogatásra épül. Jövőre húsz fiatal felnőtt kaphat munkát, kiknek sorsát és fejlődését 10 évig követi a támogatást nyert B2O Nonprofit Kft., melyet a Szent István utcán, a Csodavár épületével szemközt található. – A Mentorállás programhoz egy toledói spanyol szervezet adja a módszertant és a szoftver anyagát. A finanszírozás Dániából való. Downos, autista, illetve enyhe és középsúlyos fogyatékkal élő fiatal felnőttek fejlesztésére indul a képzés, akik eddig inaktív státuszban szerepeltek, nem jelentek meg a munkanélküli statisztikákban, tehát új munkaerőt kínálnak a piacon – mondta a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke.

