A kölcsönös tanulásról, egymás támogatásáról, a magyar közösségek megerősítéséről szól a Tanítsunk Magyarországért program. A célcsoportot a kistelepülésen élő általános iskolás tanulók képezik. A melléjük szegődő mentorok feladata, hogy megmutassák nekik a településen túli világ izgalmait és lehetőségeit – például az állatkertet, a múzeumot, a középiskolákat, a vállalkozásokat, hogy lássák: hányféle foglalkozásból, hányféle jövőből választhatnak. Segítsék őket abban, hogy képesek legyenek kihozni magukból a maximumot – legyen az szakmaszerzés, érettségi, továbbtanulás, sport, művészetek és a végén elhelyezkedés a munkaerőpiacon.

Négy főpilléren nyugszik a Tanítsunk Magyarországért: egyetemi mentorprogram, középiskolás mentorprogram, HÖOK mentorprogram és vállalati mentorprogram.

– Tisztában vagyunk azzal, hogy – ahogyan a világban bárhol máshol – vannak nehezebb helyzetben lévő kistelepülések. Az ott élők számára is biztosítanunk kell annak a lehetőségét, hogy sikerrel boldoguljanak az életben. A program lehetőséget biztosít az egyetemista mentorok segítségével arra, hogy megmutassuk e gyerekeknek is, hogy a környezetük által körülhatárolt, burkon kívül is van élet, és vannak lehetőségeik, a képességeik kibontakoztatásával a alapján tanulással sokra vihetik. Ettől az évtől már a KIM (Kulturális és Innovációs Minisztérium felügyeli munkánkat, akikkel továbbra is aktív kapcsolatban vagyunk, hiszen a munka hatékonysága megköveteli az információk eljuttatását, az adatszolgáltatást a mentorokhoz, az iskolákhoz. Megbeszéljük az előttünk álló közös feladatokat, egyeztetjük a programhoz kötődő teendőket – jegyezte meg dr. Baracsi Ágnes főiskolai tanár, a Nyíregyházi Egyetem Szociálpedagógia és Közösségszervezés Intézetének tanszékvezetője, a Tanítsunk Magyarországért program egyetemi koordinátora.

A Nyíregyházi Egyetem Tanítsunk Magyarországért mentorcsapata már nyolcadik féléve biztosítja a hátrányos helyzetű iskolákban lévő tanulók felzárkóztatását, segíti a tanulókat életcéljaik megvalósításában.

– Mentorcsapatunk ebben a félévben tizenhat fővel bővült, így jelenleg harminchat mentor kilenc iskolában több, mint kétszázhúsz tanuló mentorálását látja el. Újdonság, hogy az újonnan belépők közül kilencen a Debreceni Egyetem hallgatói, de szabolcs-szatmár-beregi kötődésűek. Többen egykori iskolájukban, vagy lakóhelyükön segítik a hátrányos helyzetű tanulókat a TM program keretein belül.

Az új mentorok szokásos egésznapos tábori felkészítését februárban tartottuk, ahol Alkalmazott Humántudományok Intézetének oktatói számos témakörben egészítették ki a mentorálás elméleti ismereteit. Foglalkoztak többek között önismerettel, mások megismerésével, az IKT kompetenciák fejlesztésével, tanulásmódszertani kérdésekkel.

– Három iskolában tudtunk új hetedik osztályos csoportot elindítani, így újabb hatvan tanuló vált a program részesévé. Velük a múlt héten élménynapi programok során ismerkedtek meg az új mentorok, a szokásos vidám, játékos keretek között. Már nyugodtam mondhatjuk, hogy javában folyik a munka a többi mentor részéről is, készülnek a gyerekek a 2. Ki mit tud rendezvényre, ami óriási sikert aratott az elmúlt tanévben, és a napokban lehetőségük lesz a tanulóknak a Nyíregyházi Egyetem LEGO Education Stúdiójában is kipróbálni kreativitásukat.

A mentorok TM tábori felkészítésében közreműködött dr. Baracsi Ágnes, dr. Hollósi Hajnalka, dr. Jánvári Miriam, dr. Márton Sára, dr. Sebestyén Krisztina, Nyilas Orsolya, az AHI oktatói, valamint Tári Péter általános iskolai tanár.

Az TM tábor és az élménynapi programok szervezésében, lebonyolításában részt vett még Nagyné Budaházi Erika, Kósa Botond, Mihalik Enikő és Bardi Réka Boglárka is.

