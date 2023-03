A beiskolázási időszak kellős közepén járunk, sok szülő kétségbeesetten keresi, hogy melyik iskola lenne a legmegfelelőbb gyermeke számára. Április elsejétől már a beiratkozás kezdődik, addig az anyukáknak és apukáknak dönteniük kell, de milyen szempontok alapján teszik ezt?



– Nincs két egyforma család és két egyforma testvér sem, emiatt nehéz általános szabályokat vagy szempontrendszert meghatározni az iskolaválasztásban – mondta el lapunknak Oláh Gabriella szakpszichológus, aki szerint az iskolák nyílt napjai sokat segíthetnek a döntésben. Ezt az általunk megkérdezett anyukák is megerősítették, s arról is beszéltek, az egyik legfontosabb szempont a gyermekük véleménye volt. Jáczku Anikó kisfia a Szent Miklós-iskolában, Brémné Timi kisfia pedig, követve a testvéreit, a Kodályban kezdi meg általános iskolai tanulmányait. Az intézmények pedig tárt karokkal várják a leendő elsősöket.

– „Ide fogok járni” – jelentette ki a 7 éves kisfiam a második iskolakóstoló nap után, és ez nagyon fontos visszajelzés volt, hiszen ebben a kérdésben igazából az ő véleménye számított – mondta lapunknak Jáczku Anikó, amikor arról kérdeztük, milyen szempontok alapján választottak általános iskolát.

Gyermekközpontú iskola

– Egy éve úgy döntöttünk, hogy az iskolaérettséghez szüksége van időre, s látjuk, hogy mára milyen sokat fejlődtek a készségei és képességei, amelyek felkészültebbé tették a „nagy váltásra”. Azt tudtuk, nem körzetes, hanem egyházi fenntartású iskolába szeretnénk beíratni. A családunk vallásos, a keresztgyermekeim is a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolába jártak, így tudom, milyen sokat adott nekik az iskola, sőt a keresztlányom ide jár gimnáziumba. A nyílt napokon mindenki kedves és figyelmes volt, gyermekközpontú intézményben jártunk, ahol minden személyi és tárgyi feltétel adott ahhoz, hogy a fejlődése biztosított legyen. A kisfiam játékosan már ismerkedik az angol nyelvvel, ezért örülök, hogy bekerült az angolos csoportba, nyolcadikosként talán nyelvvizsgára is készülhet majd – tette hozzá.

A nyíregyházi édesanyának tetszett az is, hogy saját uszodában lesz úszásórájuk, van robotikafoglalkozás, néptánctanulás, s miután a fia imádja a focit, akár az iskola csapatát is erősítheti majd – vélekedett Anikó, és úgy gondolja, egyházi iskolaként kiváló az intézmény közösségteremtő ereje, ahol minden gyermek egyformán fontos.

Egy határozott elsős

– A harmadik, legkisebb gyermekünk is kodályos lesz – árulta el lapunknak Brémné Békési Tímea, s mint kiderült, Beni igen határozottan kijelentette, ugyanoda akar iskolába járni, ahová a testvérei.

– A januári felvételi sikeres volt, és kiderült, nagyon jó hallása van. Már tudjuk, akárcsak a nagyok, ő is „b”-s lesz szeptembertől a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában. Igazi örökmozgó, úszni jár, ovifocizik, és látszott, hogy az óvoda nem köti le, megérett az iskolára, és abban bízunk, egy kicsit higgadtabb, nyugodtabb lesz. Örülök a zenei és a nyelvi képzésnek, az úszásoktatásnak, és azt látom, hogy ez a nagyoknak is jót tett, jó tanulók mind a ketten, kiválóan sportolnak – magyarázta az anyuka, aki elmesélte, amikor a legnagyobb gyermeküknek választottak iskolát, úgy gondolták, nem a körzeti intézmény lesz a nyerő, ahogy kiesett az ő és a férje korábbi iskolája is.

– A Kodályról csak jókat tudok mondani, biztos vagyok benne, hogy figyelni fognak Benire, s valamennyire megnyugtat, hogy a nyolcadikos nővére és az ötödikes bátyja is ott lesz egy évig vele – tette hozzá Timi, akitől megtudtuk, Beni várja a csibetábort, ahol először találkozik majd az osztálytársaival.

Közösségi élmény

– Rendkívül fontos számunkra az iskolánkba újonnan érkező óvodáskorú gyerekek és szüleik megismerése, intézményünk és a családok kapcsolatának kialakítása, formálása – kezdte lapunk tájékoztatását Gyula Szabolcs. A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményének vezetője lapunknak elmondta, náluk a beiskolázás, melyben valamilyen szinten minden pedagógus részt vesz, egy három lépcsőből álló folyamat. Az első egy, az iskola életéről, bemutatásáról szóló beszélgetős délután, amikor a szülők is kérdezhetnek, és bejárhatják az intézményt.

– A másik két alkalommal a kicsik a szüleikkel együtt különféle játékos programokon vesznek részt, itt már találkoznak egy-egy iskolás feladathelyzettel, kipróbálhatják ügyességüket, tudásukat. Közös táncolás, éneklés segíti a közösségi élmény felszabadító, élményszerű megtapasztalását – mondta a tagintézmény-vezető, akitől megtudtuk, az elmúlt négy évben a kertvárosi iskola tanulólétszáma 350-ről 530-ra emelkedett, körzetes iskolaként ősztől pedig három első osztály beindítását tervezik.

Gyula Szabolcs kiemelte, negyvennégy kiválóan felkészült pedagógus tanít az intézményükben.

Lelkes, motivált pedagógusok

– Az utóbbi években, az országos átlaggal ellentétben, átalakult pedagógusaink kor szerinti összetétele: tanáraink közel 30 százaléka 30 év alatti lelkes, motivált, az új generációhoz kiválóan alkalmazkodó, velük szót értő szakember. Ritka és egyedülálló tény továbbá, hogy kilenc férfi kollégánk „frissíti” az alapesetben elnőiesedett szakmánkat, közülük négyen tanítók, ami szintén kuriózumnak számít – mondta lapunknak a tagintézmény-vezető. Hozzátette, elsősorban két terület kap főbb hangsúlyt az oktatásban: az angol nyelv és az informatika, de remek adottságaikat (40x20 méter alapterületű tornaterem, kültéri multifunkcionális műanyag borítású sportpálya) kihasználva az intézmény számára fontos a sport is, úgymint a kézilabda, a futball, a kungfu, a jóga és a torna.

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményének vezetője a továbbtanulási adatokra is kitért: végzős tanulóik hetven százaléka gimnáziumban vagy szakgimnáziumban, míg harminc százalékuk szakiskolában tanul tovább.

Fizikai és érzelmi biztonságot is jelentsen az iskola!

Oláh Gabriella szakpszichológus hangsúlyozta, a döntés soktényezős folyamat, amelyben elsődleges az iskolaérettség, s ha ezen túl van a család, akkor egy másik fontos szempont, hogy ne terheljék túl a kisdiákot az első évben. Olyan iskolát válasszanak, amit fizikai és érzelmi értelemben is elbír gyermekük, biztonságban érzi magát az osztályközösségben. Ilyenkor lép elő a tanító személyisége, nevelési stílusa, módszerei, melyek szintén sokat nyomnak a latba a döntésnél. Érdemes és hasznos lehet több iskolába elvinni őket, a nyílt napokon betekinthetnek egy új életbe, és számít az első benyomás a közegről, a pedagógusokról, de fontos, hogy ne ő mondja ki az utolsó szót, ne tegye a szülő gyermeke vállára az iskolaválasztás terhét. Ahhoz még túl kicsik, hogy ők döntsenek. Azonban érdemes figyelni őket, hogy milyen élményekkel térnek haza az iskolacsalogatókról. Sok szülő presztízskérdést csinál az iskolaválasztásból, vagy a saját álmát akarja megvalósítani gyermekén keresztül, de az iskola profilja vagy kiemelkedő tanulmányi átlaga mellett a közösség is számít: az, hogy mennyire tud majd beilleszkedni az elsős egy adott közösségbe a személyisége alapján.