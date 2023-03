1983. március 1., kedd

Örökifjú Trabantok, Skodák

Egy személyautó életében mindig mérföldkőnek számít a három, hat, nyolc, vagy a tíz év. Ezt követően már évenként megtartja a tulajdonos gépkocsija születésnapját. Keresztszülőkként először a szerviz szakemberei veszik körül, majd szigorú nagybácsiként a KPM Autófelügyelet vizsgabiztosai mustrálják a járgány egészségi állapotát.

Az idősebb évjáratú autóknál fokozottabban jelentkeznek ezek a hibák. A karosszéria mellett a főtartó szerkezeteken is megjelennek a korrózió nyomai. A sikeres vizsga érdekében tehát érdemes alaposan felkészítem az ifjabb vagy idősebb gépkocsikat egyaránt. Persze, nem ritka Nyíregyházán a 14—15, sőt 20 éves Trabant, Opel, Skoda és Renault matuzsálem sem.

1993. március 1., hétfő

Terítéken a félkarú rablók hada

Nyolcvannyolc illegálisan üzemeltetett pénznyerő automatát foglaltak le annak a szervezett, nagyszabású akciónak a keretében, melyet a megyei rendőr-főkapitányság a Szerencsejáték Felügyelet szakembereivel közösen szervezett Szabolcs-Szatmár-Bereg különböző településein.

A gyakorlat sok helyütt az, hogy egy személy 6-7 automatának is tulajdonosa, de nem feltétlen ő üzemelteti, hanem — nyilván nem ingyen — kocsmákba, presszókba, játéktermekbe helyezi el a gépeket, így többen is „fekete” jövedelemhez jutnak. Arról nem beszélve, hogy sok esetben a bűnözés útján szerzett pénz „átmosására” is használhatók e gépek, hiszen a rablásból, lopásból szerzett pénzre azt mondják: a nyerőautomatán volt szerencséjük...