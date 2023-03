Óriásplakát-kampányt indított a Mi Hazánk Mozgalom – jelentette be Kovács Koppány Zoltán, a párt nyíregyházi szervezetének elnöke pénteki sajtótájékoztatóján, a Tokaji úton. „A decemberi reprezentatív felmérése után a Medián is megerősítette: a 18-29 éves korosztályban 20 százalékos támogatottsággal első lett a rendszerellenes pártként egyre ismertebb Mi Hazánk” – közölte a sajtó képviselőivel a városi elnök. Ez fontos mutató – tette hozzá –, mert ennek a korosztálynak szimpatikus a Mi Hazánk jelmondata: „Váltsunk kormányt, váltsunk ellenzéket!” Mi azt szeretnénk, hogy a felnövekvő generáció tagjai Magyarországon kapjanak lehetőséget, esélyt a boldoguláshoz. Olyan politikai alternatívát kínálunk, amely tervezhető és biztonságos jövőt jelent az elvándorlás helyett – mondta Kovács Koppány Zoltán. Majd megerősítette: a kampányuk révén minden vármegyeszékhelyen és több más településen is lesznek óriásplakátjaik.