A dekád első felében hűvös levegő töltötte ki a Kárpát-medencét, ötödike táján pedig egy újabb hideghullám érkezett. Azonban az évszakhoz képest így sem volt hideg, a 8-13 fokos napi csúcsértékeket átmenetileg 3-8°C-os maximumok váltották, és éjszakánként sem csökkent 0 – mínusz 4 fok alá a hőmérséklet. A hideg légtömeg nyugalomba jutásakor még előfordultak mínusz 4 - mínusz 6 fokos hidegek, majd mérséklődött az éjszakai lehűlés, ritkultak, a dekád végére meg is szűntek a fagyok.



Ezzel párhuzamosan gyorsan erősödött a nappali felmelegedés, a csúcshőmérséklet tizedikén sokfelé érte el a 17-18 °C-ot, bár a szeles idő némiképp rontotta a hőérzetet. A tavaszias időjárási fordulat hátterében a légáramlás északiból déliesre fordulása állt, mindez pedig a kontinens feletti légnyomási mezők tartós átrendeződésének volt köszönhető. Ciklonok egész sora vette össztűz alá az enyhe, óceáni és mediterrán légtömegek útját álló, Északnyugat-Európa felett veszteglő magas nyomású képződményt. Ennek összeroppanása után szabaddá vált az út a jóval enyhébb levegő előtt a kontinens belseje, így térségünk irányába is.



A változékony idő és a többszöri frontátvonulás ellenére eleinte alig hullott csapadék Szabolcs-Szatmárban, inkább a gyakori szélerősödésben és a jelentős hőingadozásban merült ki a változékonyság. A dekád utolsó napjain azonban már számottevő csapadékot mérhettünk, főként az északi-északkeleti tájakon gyűlt össze nagyobb mennyiség. Arrafelé 10 és 25 milliméter között alakult március első tíz napjának csapadékösszege, a déli-délnyugati vidékeken 5 és 10mm közötti mennyiségek voltak jellemzők.



Ez is jól jött a meglehetősen száraz talajfelszín számára, hiszen a felső 20 centiméteres rétegből a hasznosítható vízkészletnek már csaknem a fele hiányzott, a már esedékes szántás-elmunkálás és a korai vetések alá szánt magágy készítése emiatt sokfelé nagymértékben porosította, tovább szárította a talajt. A vármegye északkeleti harmadának kivételével a dekád végén is maradt még helye újabb 20-30 milliméter csapadéknak a talajban, melyet a korai borsó, napraforgó és a kiskerti veteményesek friss vetései is jól tudnának hasznosítani. Mivel a folytatásban még mindig igen változékony, mozgalmas idő körvonalazódik, március második felében is van esélye számottevő csapadékhullásnak, valamint a szabadföldi munkavégzésnek jobban kedvező száraz, kellemes tavaszi időnek egyaránt, de továbbra is számolnunk kell a gyakran megerősödő, olykor viharossá fokozódó légmozgással - tájékoztatta portálunkat dr. Rácz Csaba, a Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa.