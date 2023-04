A polgármesteri fásítási programot még 2018-ban indította el a nyíregyházi önkormányzat, azóta is tart a város szépítése, zöldítése. Hogy egészen pontosak legyünk a városlakók igényeit, jelzéseit és a városüzemeltetés szakembereinek javaslatait is figyelembe veszik, amikor fákat ültetnek vagy pótolnak, mondta dr. Kovács Ferenc polgármester, aki – mint mindig– hétfőn is kezébe vette a lapátot és beföldelte a facsemetéket a mandabokori művelődési ház mögötti közösségi téren a városrész önkormányzati képviselőjével, Vassné Harman Gyöngyivel.

Hét gömb csepleszmeggyet ültettek el, valamint ugyanennyi tuját pótoltak.

Több helyszín, több városrész

– Amint látszik, nemcsak a belvárosra korlátozódik a program, fásítunk a külterületi városrészeken is. Előnevelt, értékes fákat ültetünk, melyek fennmaradása is biztonságos. A polgármesteri fásítási programhoz időközben csatlakoztak cégek, különböző intézmények, s ebből is látszik, hogy mindannyiunknak fontos a városszépítés. Mivel a programnak nincs végső határideje, ezért újabb és újabb helyszíneken ültetünk fákat, az idén tavasszal a tervek szerint 32 helyszínen (többek között a belvárosban, Jósavárosban, az Északi alközpontban, Krúdy lakótelepen, a Kossuth út és környékén, a Bujtosi Városligeben, Örökösföldön, a Kertvárosban, az Érkertben, Butykán, Felsősimán) 194 csemetét: tulipánfát, zöld juhart, kislevelű hársat, közönséges nyírt, keskenylevelű kőrist, kínai mamutfenyőt, kaukázusi szárnyasdiót, gömb akácot ültetünk el. Ahol fák vannak, ott kellemes a környezet és nem utolsósorban egészséges a levegő – mondta a polgármester. Hozzátette a város fejlesztései, legyen az útépítés, aszfaltozás, felújítás, csapadékelvezetés karbantartás rendszerint terepszépítéssel, zöldfelület gondozással is társul, így egy-egy fejlesztés értéke és a fogadtatása is jobb.

Közösségi tér

– Nagyon szép és rendezett ez a terület, egy fontos találkozási pont az itt lakók életében, mert ha kültéri rendezvényeket szervezünk, ide jövünk – mutatta meg a parkot Vassné Harman Gyöngyi. Elmondta, legutóbb tojásfát díszítettek a városlakókkal, nyáron pedig együtt gondozzák a parkot, melynek a végében egy biztonságosan elkerített játszótér várja a kicsiket.

Az elmúlt három év adatai

2020-ban: 565 csemetét ültettek el. Főkertészi és városi pótlás: 352 volt, városszépítő akció keretében 213 fát ültettek. 2021-ben összesen 339 csemete került a földbe.

Tavaly a polgármesteri fásítási programban 566 fát ültettek el, ebből főkertészi és városi pótlás 447 volt, 109 csemetével pedig a városszépítő akción belül gyarapodott az állomány.

