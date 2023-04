Lapunk kérdésére Diczkóné Untener Mónika a nyíregyházi Rotary Club elnöke elmondta, hogy igyekeznek minél kisebb korban már az érzékenyítésre nevelni a gyerekeket, így fontosnak tartják, hogy vegyes csapatokban együtt vegyenek részt a feladatok megoldásában, segítség egymást.

– Vannak visszatérő gyerekek is, akik már szinte ismerősként üdvözlik egymást, nagyon szívesen jönnek a rendezvényeinkre – fejtette ki a Rotary Club elnöke. – A Művészeti Szakgimnázium is mindig segíti a programunkat. Fekete Nóra irányításával fantasztikusan feldíszítették, húsvéti hangulatot varázsoltak a helyiségekbe és segítenek a kézműves foglalkozásokat is megtartani, a feladatokat pedig Gátiné Vaskó Lívia állította össze. A táncosoknak is mindig nagy sikere van, ahogy idén is. A Rotary középiskolás diákjai az Interact-osok is itt vannak az állomásokon, koordinálják a gyerekeket. Május 17-én készülünk egy integrált sportversenyre a Continental Arénában. Oda is száz gyereket fogunk meghívni, sportos ügyességi versenyeken vehetnek majd részt, Dajka László vezetésével a Sportcentrum munkatársai fogják összeállítani a feladatokat.

Jó érzés adni és segíteni

Pták Bence cserediák volt Tajvanban a Rotary segítségével. Édesapja hatására is egyre több Rotarys rendezvényen vesz részt.

– Jelenleg Dániában tanulok építőmérnök szakon, most sikerült egy kicsit hazajönnöm a tavaszi szünetre, így el tudtam jönni, hogy segítsek szebbé tenni a gyerekek húsvétját.

Czirják Róbert Krisztián a nyíregyházi EarlyAct elnöke azért csatlakozott a Rotaryhoz, hogy tudjon a rászorulókon, fogyatékkal élőkön segíteni, különböző programokkal színesíteni az életüket. Bugyi Eszter Dorka az Interact elnöke már általános iskola harmadik osztályától tagja a Rotary Clubnak. – Idén szerveztünk már farsangi kavalkádot, szoktunk menni az állatbarát alapítványhoz segíteni, országos találkozókra járunk, és a kórházba is viszünk ajándékokat – részletezte Eszter, és hozzátette: most még megyünk óvodákba húsvéti ünnepekre, anyák napi műsorral és ajándékokkal készülünk öregotthonokba, és az anyaotthonban lakókat is meglátogatjuk.

A kavalkád végén senki nem távozott üres kézzel, a gyerekek a kis alkotásaikat örömmel vitték haza.

