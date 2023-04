Bomlottak a nők Várkonyi Mihály, művésznevén Victor Varconi után az egész világon. A legendás és népszerű színész hihetetlen karriert futott be, a némafilmek első számú hollywoodi sztárja volt. Kisvárdán született 1891. március 31-én, Weisz Herman marhakereskedő és Grósz Regina hetedik gyermekeként.

Szülei kereskedelmi iskolában taníttatták, tanulmányai befejezése után könyvelőként, majd egy biztosítónál dolgozott. Végül egy kedves tanára biztatására jelentkezett a fővárosi színészképzőbe, és azonnal be is került a tíz kiválasztott növendék közé, így 1910–1912 között a Színművészeti Akadémia hallgatója volt.

Deszkáról vászonra

Már ekkor dicsérték az újságok a kedvező orgánumú, szerencsés külsejű és szép jövőjű művészt. Az akadémia vizsgaelőadásán figyelt fel a fiatal tehetségre a kolozsvári színház igazgatója, és elcsábította Erdélybe. A korabeli kolozsvári filmfelvételek egyik legfoglalkoztatottabb színésze, a magyar filmek első férfi sztárja volt.

Az egyik hírlap 1916-ban egyenesen a „legjobb magyar moziszínész” elnevezéssel illette Várkonyit, ő volt talán a legnépszerűbb ifjú férfi színész hazánkban. Kolozsvár elcsatolása után, 1918 októbere és 1920 júniusa között a budapesti Nemzeti Színház tagja lett, majd 1920–1921 között, valamint rövid időre 1930-ban Berlinben dolgozott. Miközben Magyarországon a húszas évek elejére szinte teljesen leállt a filmgyártás, egyéves berlini filmkarrierje alatt 10 filmben is szerepelt Németországban.

Szupersztár lett

Az 1922-ben Bécsben készült, Kertész Mihály által rendezett Szodoma és Gomorra című filmben nyújtott alakítására figyelt fel Cecil B. DeMille amerikai filmrendező, 1923 végén Hollywoodba szerződtette a harmincas évei elején járó Várkonyi Mihályt, ekkor vette fel a Victor Varconi művésznevet.

A közel fél évszázados pályafutása során több mint 120 filmben játszott, amiből 38 Magyarországon készült némafilm. Egyetlen év sem telt el 1913 és 1945 között anélkül, hogy ne forgatott volna, de még utána is pár évig fel-feltűnt néhány amerikai mozifilmben. Az ötvenes években azután átnyergelt a tévésorozatokhoz. Utolsó mozifilmje az 1959-ben forgatott Atomtengeralattjáró című sci-fi volt, amiben egy tudóst alakított. Hosszú karrierje alatt számos hollywoodi és európai szuperprodukció főszerepét alakította. Együtt játszott Fred Astaire-­rel és Ginger Rogersszel no meg John Wayne-nel, és Alf­red Hitchcock is ragaszkodott, hogy szerepeljen a filmjében.

Önéletrajzi könyv

Emlékének és világhírnevének adózva a Magyar Hol­lywood Tanács március 31-ét Várkonyi Mihály-emléknappá nyilvánította. „Születésnapi” ajándékként pedig kiadták Várkonyi „Nem elég magyarnak lenni” című önéletrajzi könyvének magyar fordítását.

