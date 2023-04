A mobileszközökre letölthető MÁV-applikációban megkezdődött a május 1-jétől használható vármegye- és országbérlet elővételi értékesítése - tudatta a MÁV-Volán csoport. Közölték azt is, hogy eddig mintegy 1,1 millióan töltötték le a mobilalkalmazást, amellyel naponta átlagosan 64 ezer belföldi menetjegyet és jellemzően 1000-1300 bérletet vásárolnak. Akár több tízezer forinttal csökkenhet a családok havi közlekedési ráfordítása, ha a szülők és a gyerekek is rendszeresen ingáznak a munkahelyük, illetve az iskolájuk és az otthonuk között, de hétvégi kiránduláshoz, rokonlátogatáshoz is igénybe vehetik ezeket a bérleteket.

Az országbérlet a hosszabb távolságokra vagy a legalább két megyén át ingázók számára kínál új és versenyképes alternatívát. Az új bérletnek köszönhetően a hosszabb távolságú, például családlátogatási, kirándulási célú utazások is könnyebben tervezhetővé, olcsóbbá válnak.

Tálcán kínált spórolási lehetőség

„Majd utazgatok, mert utazni élvezet” – szól a KFT örökzöld slágere. Az utazást az teszi még csábítóbbá, ha minél költséghatékonyabb. Márpedig ez a cél vezérelte az ötletgazdákat: az új vármegye- és országbérletekkel az eddigieknél jutányosabb áron lehet utazni a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy a GYSEV helyközi járatain. A harmincnapos érvényességű, teljesárú vármegyebérletet 9450 forintért, az országbérletet pedig ennek duplájáért, 18900 forintért lehet majd megvásárolni – elővételben várhatóan már április utolsó hetétől, a MÁV appon keresztül. A tanulók természetesen ezúttal is élhetnek a megszokott 90 százalékos kedvezményükkel, ám a két új bérlettípusnak köszönhetően azt már nemcsak az állandó lakóhelyük és az oktatási intézményük közötti utazáshoz vehetik igénybe, hanem korlátozás nélkül az adott vármegyében vagy akár az egész országban.

Felére csökken a kiadása

– Minden munkanapon autóbusszal utazok Tiszavasváriból Nyíregyházára reggelente, délután pedig vissza. Eddig mindez 18 400 forintba került havonta. Ezzel az összeggel kalkuláhattam már régóta, ám amióta megtudtam, hogy jön a vármegyebérlet, rádöbbentem, hogy közel a felére csökkenhet a kiadásom. A mobilomra letöltöm majd az applikációt, és májustól pedig igénybe veszem az új lehetőséget. Nem leszek a magam ellensége – fejtegette Róbert, akit fellelkesített az újítás.

A Nyírtelekről Nyíregyházára ingázó Ferenc is osztott, szorzott, aztán döntött:

– Alapvetően kiváló kezdeményezésnek tartom a vármegye- és az országbérletet. De csak annak éri meg, aki maximálisan ki tudja használni a lehetőséget. Én viszonylag kis távolságot teszek meg a két település között napi szinten. Havi szinten közel 9 ezer forintot emészt fel a családi büdzséből az utazásom. Ha megveszem a vármegyebérletet, akkor körülbelül ugyanott tartok. Mivel kocsival közlekedek, nem kell a menetrendhez igazodnom, és napközben oda vezetek el, ahova éppen mennem kell. Ha messzebbről járnék dolgozni, akkor én sem hagynám ki ezt a ziccert. Az országbérlet viszont élénken foglalkoztat, a családi kirándulásnál sokat lehet rajta spórolni.

A diákoknak még olcsóbb

Az új, egyszerűen elérhető és nagyon kedvezményes árú bérlettermékekkel a közösségi közlekedési szolgáltatók (MÁV-START, Volánbusz, MÁV-HÉV és GYSEV) helyközi járatait használhatják majd az utasok.

Kizárólag harmincnapos érvényességű vármegye- és országbérleteket bocsátanak ki a szolgáltatók: a teljesárú vármegyebérlet 9450 forintba kerül majd, míg az országbérletért ennek kétszeresét, 18900 forintot kell fizetni.

A diákigazolvánnyal rendelkező nappali és esti tagozatos tanulók mindkettőt 90 százalékos kedvezménnyel vehetik meg, azaz 945 forint, illetve 1890 forint lesz az újfajta diákbérletek ára.

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság közleményében nyomatékosította: az új bérleteket mindenkinek érdemes lesz megváltania, aki havonta ma ennél többet költ vasúti vagy buszos közlekedési jegyre, bérletre vagy üzemanyagra. Az ország- és vármegyebérletek révén több ezer, de akár több tízezer forinttal csökkenhet a családok havi közlekedési ráfordítása, amennyiben a szülők és a gyerekek is rendszeresen ingáznak a munkahelyük, illetve az iskolájuk és az otthonuk között.

Legkedvezőbb megoldás

A vármegye- és az országbérlet növeli és egyetlen esetben sem szűkíti az utasoknak kínált bérletválasztékot: minden jelenlegi jegy- és bérlettípus május elsejét követően is megmarad, így mindenki a számára legkedvezőbb megoldást választhatja.

Fontos tudni, hogy a megszokott kedvezmények az új bérlettípusok esetében is igénybe vehetők, azaz a kedvezményes viszonylati bérletek vásárlására jogosult utazók az ország- és a vármegyebérleteket is kedvezményesen vásárolhatják meg.

A MÁV app használata esetén ez az egyetlen bérlet sorbanállás nélkül és papírmentesen lesz elérhető.

Néhány kivétellel számolni kell

A vármegye- és országbérlettel a helyjegyköteles (feláras) vonatok nem vehetők igénybe, továbbá első osztályú kocsiban vagy prémium szakaszban sem lehet majd az új bérletekkel utazni – még a felár vagy a kocsiosztály-különbözet kifizetése mellett sem.

Az újfajta bérletek nem lesznek érvényesek a településhatárokon belül közlekedő helyi járatokon.

Ugyanakkor a helyközi (távolsági) buszokra és a MÁV-START járataira a városhatáron belül is felszállhatnak a két új bérlettípus tulajdonosai anélkül, hogy külön jegyet vagy bérletet kellene váltaniuk. Ebben az esetben azonban ugyancsak fontos tisztában lenni azzal, hogy Budapesten a MÁV-HÉV járatain és az agglomerációs kék buszokon csak a főváros közigazgatási határán kívül fogadják el a Pest vármegye bérletet és az országbérletet, a városhatáron belül már szükség lesz a BKK jegyekre vagy Budapest-bérletekre is.

Az utasoknak mindig arra a területre érvényes bérlettel kell rendelkezniük, amely vármegyében a kiindulási- és a célállomásuk van. Ugyanakkor egy vármegyére szóló bérlet is elég lesz, ha a busz vagy vonat ugyan két vármegyét is érint, de a célállomás ugyanabban a vármegyében van, mint az indulóállomás és az utas nem száll le a járműről a másik vármegyében.