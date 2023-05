Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a budapesti Szakma Sztár Fesztiválon két nyíregyházi fiatal is első helyezést ért el: Szabó Áron András, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikum és Kollégium tanulója az autóelektronikai műszerészek között lett a legjobb, míg az ácsok versengésében az Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium tanulója, Leviczki Áron bizonyult a legügyesebbnek.

A bánkis Szabó Áron András lapunknak elmondta, rettentően büszke az elért eredményre.

– Édesapám vízvezeték-szerelő, otthon is mindent meg tud javítani, az ő példáját követve jelentkeztem a szakképzésbe. A Bem József Általános Iskolába jártam, a nyolcadik osztály első félévében pedig leültem a számítógép elé édesapámmal, majd megnéztük, hol és milyen szakmákat lehet tanulni Nyíregyházán. Korábban is érdekeltek az autók, a működésük, ezért is esett a választásom a Bánkira, illetve az autóelektronikai műszerész szakra – emlékezett vissza Szabó Áron, aki már általános iskolásként rengeteg videót nézett meg az interneten az autók szétszereléséről és az alkatrészekről.

– Az idén lesz meg a szakmunkás vizsgám, jövőre vár rám a technikusi, majd az iskola befejezése után szeretnék az autószerelői pályán maradni – tekintett előre Szabó Áron András.

Leviczki Áron a Szakma Sztár Fesztivál első helyezése után már az EuroSkills versenyre készül azzal a gyakorlati oktatóval, akivel a budapesti versenyt is megnyerte. Az Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium tanulója jövőre estin akar tanulni azért, hogy nyártól munkába állhasson.

– A Szakma Sztár Fesztivál gyakorlati részére az az Oláh László készített fel, aki maga is az Inczédy diákja volt, és akinél hamarosan ácsként munkába állok. Ez volt a vágyam gyerekkorom óta. Egy barátom apukája ácsként dolgozott, nekem pedig emiatt tetszett meg ez a szakma. Egyszer elmentünk vele egy építkezésre, ahol egy négyemeletes ház tetejére emelték fel daruval a tetőszerkezetet. Ez volt az a pillanat, amikor elhatároztam, én is ezt szeretném csinálni. A Túróczy-iskolába jártam, a jelentkezéskor viszont egy olyan iskolát kerestem, ahol ácsnak lehet tanulni, így találtam rá az Inczédyre – emlékezett vissza a pályaválasztás első lépcsőfokaira Leviczki Áron, aki hozzátette, egy percig sem bánta meg a döntését, sőt, a nem is olyan távoli jövőben szeretne mestervizsgát tenni, majd saját tanulókkal saját vállalkozást indítani.

Áron a Szakma Sztár Fesztivállal kapcsolatban elmondta, egy kiforgatott szarufás félnyeregtőt kellett megépítenie, ami a szakmában nem számít egy éppen könnyű „fogásnak”.

Kádár Enikő, Áron édesanyja lapunknak elárulta, rendkívül büszke a fiára, mert gyerekkora óta nagyon céltudatos, és biztos abban, hogy megtalálja a számításait az ács szakmában.

– A fiam nagyon elszánt, saját maga választotta ezt a pályát és én hiszek abban, hogy sikeres lesz, mindenben támogatom őt – mondta Leviczki Áron édesanyja, Kádár Enikő.

