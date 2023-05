A napokban megjelent rendelet kitér arra is, mikor mentesülhet egy üzlet az akciózás alól, mekkora bírságra számíthat, ha nem tartja be a szabályokat és meddig kell kötelező akciókat tartani. Íme a részletek!

Ez a kötelező akciózás célja

A kormány nemzetközi példák alapján azért döntött a kötelező akciózás bevezetéséről, hogy az inflációt letörje és egy számjegyűre csökkentse. A döntéstől azt várják, hogy az árak csökkentésével és a versenyhelyzet fokozásával megállítható a túlárazás, így a kötelező akciózás már a közeljövőben hozzájárulhat az infláció letöréséhez. Az intézkedésnek köszönhetően ugyanis minden héten a vásárlók rendelkezésére áll majd egy húsz termékből álló akciós árú élelmiszerkosár az adott boltban, amit a korábbiakhoz képest olcsóbban vásárolhatnak meg – olvasható a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleményében.

Egyelőre eddig lesznek kötelező akciók a boltokban

2023. június 1. és 2023. szeptember 30. között kell a rendelet hatálya alá eső üzleteknek és csomagküldő kereskedőknek kötelező árcsökkentést bevezetni.

Ennyivel lesznek olcsóbbak a termékek

Az árcsökkentés során legalább egy termék árát kell mérsékelni termékkategóriánként. Hogy mit akcióznak le, azt a kereskedő dönti el. Az adott termék árát úgy kell meghatározni, hogy az akció kezdetét megelőző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb bruttó árhoz képest kell 10%-ot engedni. A legalacsonyabb ár megállapításakor nem kell figyelembe venni az adott termék minőség-megőrzési vagy fogyaszthatósági idejének lejárta miatti leárazást. Az árcsökkentés alkalmazása során egyéb költség vagy díj nem számolható fel.

Lesznek kivételek is

Nem kell kötelező árcsökkentést alkalmaznia a kereskedőknek abban a termékkategóriában, amiből a rendelet kihirdetésének napján nem forgalmazott legalább 5 különböző terméket.

Jól látható helyen lesznek feltüntetve az akciós termékek

A kereskedők kötelesek az árcsökkentéssel összefüggő, az árcsökkentés tényére és mértékére is utaló tájékoztatást kitenni az üzletekben, méghozzá egy jól látható helyre. Emellett az online felületeken is fel kell tüntetni az akciós termékeket.

Ezekre a cégekre vonatkozik a szabály

A rendelet szerint azokra az élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelmet folytató cégekre vonatkozik, melyek nettó árbevétele a 2021-es évben meghaladta az 1 milliárd forintot.

Komoly bírságot kaphat az a bolt, ahol nem lesz elég akciós áru

Az előírások megsértése 500.000 és 3.000.000 forint közötti bírságot vonhat maga után, akár egyszerre több bírság is kiszabható, és egy boltot naponta többször is ellenőrizhetnek. A kereskedő az akciózás időtartama alatt a kötelező akcióval érintett termékből köteles megfelelő mennyiséget tartani. Ha ezt nem teszi meg, akkor 10%-ot meghaladó hány esetén 1 millió forintos, 50%-ot meghaladó hány esetén 2 milliós bírságot kaphat, és akár 1 napra, de maximum fél évre be is zárhatják az üzletet. A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzése folyamatos lesz, a rendeletben meghatározott előírások teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság végzi.

Nem biztos, hogy mindenhol ugyanakkor lesznek az akciók

Akciós időszaknak minősül a hét csütörtöki napján 0 órától a következő hét szerdai napján 24 óráig terjedő időtartam, vagy a kereskedő által szabadon választott, egybefüggő 168 óra időtartam is.

Ebben a 20 termékkategóriában lesznek kötelező leárazások

A rendeletben 20 akcióköteles termékkategóriát határoztak meg, amik a következők:

1.baromfihús;

2.sertés-, marhahús, egyéb húsféleségek;

3.hal, halkonzerv;

4.húskészítmények;

5.tej, tejföl és helyettesítői;

6.joghurt és egyéb savanyított készítmények;

7.egyéb tejtermékek;

8.sajt;

9.vaj, margarin és készítményei;

10.egyéb zsiradékok (növényi és állati);

11.kenyér;

12.péksütemények;

13.száraztészta, rizs és egyéb cereáliák;

14.liszt, cukor és tartósított lisztesáru;

15.friss zöldség;

16.friss gyümölcs, gyümölcs- és zöldséglé;

17.készételek;

18.fűszerek és ételízesítők;

19.kávé és tea;

20.ásványvizek és üdítőitalok.

