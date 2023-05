Minden évben május 9-én ünnepeljük az Európa-napot, mely az európai békét és egységet állítja reflektorfénybe. Ez a nap – 1950. május 9. – a történelmi jelentőségű Schuman-nyilatkozat évfordulója. Ebben Robert Schuman francia külügyminiszter új politikai együttműködést vázolt fel annak érdekében, hogy a kontinens országai között soha többé ne robbanjon ki háború. A hosszú távú békét volt hivatott biztosítani a háború utáni Európában, és ezzel a nyilatkozattal vette kezdetét az az integrációs folyamat, amelynek eredményeképpen létrejött a mai Európai Unió – olvasható az european-union.europa.eu oldalon.

Az idei Európa-napra portálunk egy beszámolót kapott: egy kirándulásról, amelyre sokat vártak a Szent Miklós-gimnázium diákok, de mint kiderül, megérte.

A Nyíregyházi Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium 4 fős csapattal indult 2020 tavaszán az Európai Parlament által meghirdetett Euroscola-program hazai versenyén, amelyen első helyezést értek el. A nyeremény részeként, 2022. decemberében a tizenkettedikes, végzős osztálynak lehetősége volt ellátogatni a strasbourgi Európai Parlamentbe, és részt venni az Euroscola nemzetközi rendezvényén. A győztes csapat két tagját, Leskovics Bálintot és Csáthi Áront kérdeztük a verseny és az utazás részleteiről.

Három éve volt az a verseny, amelyet megnyertetek. Melyek voltak a vetélkedő legemlékezetesebb részletei?

Csáthi Áron: Iskolánk, a Szent Miklós-gimnázium, 2020 óta tagja az Európai Parlament Nagykövet Iskolája programnak. Az online formában lebonyolított Euroscola versenyt az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája hirdette meg. A vetélkedőn magyarországi középiskolák mérték össze tudásukat Európáról és az Európai Unióról.

Leskovics Bálint: Hatvan kérdésre kellett válaszolnunk, amelyek között volt történelmi, földrajzi, politikai és kulturális témájú is. A csapatunkat iskolánk „Junior Nagykövetei” alkották: Gurály Zsófia, Szabó Stella, Csáthi Áron, Szolyka Levente, Zsiga Barnabás és én. Csapatunk szerezte meg az első helyet, a nyereményünk egy strasbourgi kirándulás volt az Európai Parlamentbe, amelyet az Európai Unió finanszírozott. Akkor azonban még nem tudhattuk, hogy koronavírus korlátozások miatt 2022 decemberéig várnunk kell a nyeremény „beváltására”.

Hogy telt az EP látogatás napja? Mit jelent egy szabolcsi fiatalnak ma az Európai Parlament, találkozás más országból érkező fiatalokkal?

Csáthi Áron: Egy nagyon korai időpontban indultunk el a Németországban fekvő Ringsheimből, a szálláshelyünkről, hogy odaérjünk a reggeli, 8:30-as kezdésre. Tulajdonképpen észre sem vettem, hogy már átléptem a határon. A feliratok és a némettől eltérő, temperamentumosabb vezetési kultúra ébresztett rá hogy Strasbourgban vagyunk. Mielőtt beléptünk az EP épületébe átvizsgáltak minket, hasonlóan az előttünk megérkező görögökhöz és észtekhez. Ezt követően kitűzőt kaptunk és elfogyaszthattuk a reggelinket az épület egyik büféjében.

Leskovics Bálint: A reggelit követően megkezdődött a program az ülésteremben, amely belülről hihetetlen nagy térrel rendelkezett, futurista dizájnnal. A diákokat két műsorvezető üdvözölte. Az első etapban a diákok kérdésekre válaszolhattak, majd kérdéseket is tehettek fel az EP-képviselőknek, akik online csatlakoztak be Brüsszelből. Az első etap délig tartott, ezt követően az ebédszünet következett. A nap második fele is hasonlóan telt, használhattuk a szavazógépeket és a diákok fel is szólalhattak.

Csáthi Áron: Ez a nap nagyszerű lehetőség volt számunkra, hisz több náció fiataljaival is beszélgethettünk, eszmecserét folytathattunk. Időközben többen is rádöbbentünk, hogy nem sokban különbözünk egy német, egy ciprusi, egy román vagy egy litván fiataltól. Ugyanolyan helyekről tájékozódunk, ugyanazok a dolgok keltik fel érdeklődésünket és ugyanazok a dolgok aggasztanak minket is.

Ez nem csupán egy Strasbourgi kirándulás volt, hiszen az utazás öt napja alatt rengeteg élményt szereztetek. Mire emlékeztek a legszívesebben?

Leskovics Bálint: Nagyon sok foszlányra emlékszek vissza örömmel, ami a kirándulást illeti, de leginkább a nagyvárosok karácsonyi vásárai ragadtak el, illetve a Bayern München stadionja, az impozáns Allianz Aréna.

Csáthi Áron: Egyik legemlékezetesebb osztálykirándulásom, amin valaha részt vettem. Nemcsak azért, mert ez volt az első külföldi utam az osztállyal, hanem azért is, mert egy szép közös emlék, amit velük tudtam eltölteni. Lehetőségünk volt egymást személyesebben is megismerni, ezalatt az öt nap alatt olyanok voltunk, mint egy nagy család. A kirándulás visszarepített engem a történelem és a földrajzórákra, s először tudtam tesztelni a nyelvtudásom. De a közösen eltöltött idő varázsolta az utat meséssé.