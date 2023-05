Most az oroszok és az ukránok háborúskodnak, mely jól tudjuk, nem vezet sehová, csak örök gyűlöletet és nyomort, félbetört életeket, csonka családokat, földig rombolt épületeket és reménytelen életeket hagy maga után. Most jött el az idő – sokakkal egyetértve –, hogy fogjuk meg egymás kezét és mondjunk nemet a háborúra. Azt is jól látjuk, hogy ez nem csak a mi ügyünk, ez a Nyugat–Kelet belviszálya, amit egy másik nagyhatalom, az USA indukált, nagy-nagy „szakértelemmel”! Tombol a dúlás, amit el lehetett volna kerülni, ha közéjük állnak és egyik felet sem hagyják tanács, békéltetés nélkül. De úgy tűnik, hogy mindez csak a mi keresztény országunknak fontos. Sokan úgy vélik, mindent kockára lehet tenni. Mi ezt bűnnek tartjuk és nem kívánunk benne részt venni. Különben is, úgy látszik, ez már nem a lehetséges békéről szól, hanem egy piszkos üzlet melegágya, amelynek folytatása lángba boríthatja az egész Kárpát-medencét, sőt az egész világot. Egyetértve országunk lakosságának nagy részével, nem elég nagy béketüntetéseket szervezni nemtetszésünk jeléül. Mondjunk nemet a háborúra, s a feleket meg bírjuk rá, hogy üljenek asztalhoz, s tárgyaljanak a megoldásról. Bízom népünk okosságában, leleményében, józanságában, mert ez nem „jobb- és baloldali” kérdés, ez mindannyiunk érdeke!

E. Nagy István