Közeleg május 22.: ez a nap a személyijövedelemadó-bevallási határidő végét jelenti, és az szja 1+1 százalékáról is eddig az időpontig lehet rendelkezni. Továbbra sem változott a tendencia, minden évben a legtöbb 1 százalékos felajánlás állatmenhelyeknek, illetve a gyermekek fejlődésére és gyógyítására érkezik – tudta meg lapunk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vármegyei adó- és vámigazgatóságának sajtóreferensétől. Mint Magyar Norbert Pál szerkesztőségünk érdeklődésére elmondta, a támogatott civil és egyházi szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, miközben a felajánlás mindössze néhány perc figyelmet igényel az adózóktól. A NAV az szja-bevallás webes felületén is feltünteti a rendelkezés lehetőségét az 1+1 százalékról azért, hogy minél többen a lehető legegyszerűbben támogathassanak civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot.

Nem ismeri pontosan az orvostudomány, mi okozza az 1-es típusú cukorbetegséget, de az feltételezhető, hogy örökletes és környezeti tényezők együttesen hozzájárulnak a kialakulásához. A betegség hatására a hasnyálmirigy nem, vagy csak nagyon kevés inzulint termel, emiatt az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedőknek naponta – akár többször is – kell inzulint beadniuk, és terápiájukban nem alkalmazható gyógyszeres kezelés.

Nincsenek egyedül

Az e betegségben szenvedő fiataloknak nyújt segítséget a Nyír-Diabet Egyesület, mely a különféle rendezvényein hívja fel a figyelmet arra, hogy a cukorbetegek is élhetnek teljes életet.

Balogh Zsuzsa, az egyesület vezetője elmondta, a frissen diagnosztizált gyermekekkel is találkoznak a kórházban, hogy már az első nehézségeken is segítsenek nekik átlendülni.

– Iskolákban is rendszeresen tartunk előadásokat, melyeken bemutatjuk a betegséget, így a fiatalok megérthetik, min megy keresztül az 1-es típusú cukorbetegséggel élő társuk. Többféle tábort is szervezünk, családi, napközis és kamasztáborokat, ahol a szakemberek tanácsai mellett az érintettek a hozzájuk hasonló helyzetben lévő emberekkel is megoszthatják tapasztalataikat. Ez utóbbi nagyon sokat jelent a diabéteszes gyerekeknek és a szüleiknek is, hiszen tudják, nincsenek egyedül – hangsúlyozta az egyesület vezetője, majd hozzátette: nagyon büszkék az országban is kuriózumnak számító főzőklubjukra.

– A kórház tankonyhájában szervezzük ezeket a programokat, ahol a családok nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is megtanulhatják, hogyan készülnek a cukorbetegek számára rendkívül fontos diétás ételek. Ezek alapanyagai nagyon költségesek, így minden támogatásra – köztük a felajánlott egy százalékokra is – nagy szükségünk van – hangsúlyozta Balogh Zsuzsa.

Megbecsülik a munkájukat

Szintén a segítségnyújtás zászlóvivői a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület tagjai, akik sokszor olyan területeken is helytállnak, ahonnan mások legszívesebben menekülnének. Az egész ország hálás volt nekik a közelmúltban a törökországi földrengés áldozatainak mentéséért, ám azt sokan elfelejtik, mennyi mindent tesznek nap mint nap az ország és a térségünk határain belül.

Dr. Papp István, az egyesület alelnöke kérdésünkre elárulta, a speciális mentőknek nincsenek fizetett alkalmazottai, minden tag önkéntesen végzi az áldozatos munkát.

– A bevételeink gerincét az általunk befizetett tagdíjak mellett a felajánlott egy százalékok képezik. Sajnos, a pályázati források egyre bizonytalanabbak, ezért minden támogatás jól jön ahhoz, hogy továbbra is segíthessünk ott, ahol arra szükség van. Egy felajánlott egy százalék nem csupán anyagi segítség számunkra: egy jelentős erkölcsi támogatás is egyben, melynek révén úgy érezzük, a felajánlók értékelik és megbecsülik a munkánkat. Sokan ismerték meg a nevünket a törökországi földrengés miatt, ám szerencsére ezek nem gyakoriak. A döntő többségben eltűnt és vízbe fulladt személyeket keresünk, szélviharok után nyújtunk segítséget. Ezek nagyon fontos feladatok, ám kevésbé figyelnek fel rájuk az emberek és a média – tette hozzá dr. Papp István.

Megtudtuk, a helytállásért költségtérítést nem kapnak, csupán akkor, ha a káresemény országos szintet ér el, márpedig erre az elmúlt 24 évben csupán egyszer, a dunai árvízkor volt példa.

– Ahogy a nevünk is mutatja, speciális feladatokat látunk el, melyek különleges felszerelést igényelnek. Ezek ára rendkívül borsos, ráadásul nem elég őket beszerezni, a legtöbbnek kötelező „szervize” van, bizonyos időközönként be kell vizsgáltatnunk őket – tudatta az alelnök.

Figyeljünk a határidőkre!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az szja-bevallás webes felületének kezdőoldalán is feltünteti a rendelkezés lehetőségét az adó egy plusz egy százalékáról azért, hogy minél többen a lehető legegyszerűbben támogathassanak civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot – közölte a NAV a honlapján.

A rendelkezőnyilatkozat elektronikusan, illetve papíralapon postán vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is a „22EGYSZA” lapon május 22-éig; a legegyszerűbben ügyfélkapus ­hozzáféréssel a NAV webes kitöltőprogramjával lehet beadni.

Ahogy a korábbi években, a munkáltatók az idén is összegyűjthetik a munkavállalóik egy plusz egy százalékos nyilatkozatát, legkésőbb május 10-éig lezárt borítékban kell átadni a munkáltatónak a nyilatkozatot. A lezárt boríték ragasztott felületét a munkavállalónak saját kezűleg kell aláírnia. A munkáltatónak a nyilatkozatot tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, kísérőjegyzékkel együtt, zárt csomagban május 22-éig kell eljuttatnia a NAV-hoz.

Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál, valamint a technikai számmal rendelkező vallási közösségek és a kiemelt költségvetési előirányzat. A NAV honlapján valamennyi lehetséges kedvezményezett megtalálható.

A vallási közösségek és a kiemelt költségvetési előirányzat technikai számára szóló, formailag érvényes nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg egy másik technikai számmal rendelkező kedvezményezettet, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza – emlékeztetett a közlemény. Figyelmeztetett ugyanakkor arra is, hogy a civil kedvezményezett számára továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.

KM